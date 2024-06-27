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Новости Война
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ВСУ вытеснили российские войска из микрорайона Канал в Часовом Яру, - ОСГВ "Хортица"

ЗСУ витіснили російські війська з мікрорайону Канал у Часовому Яру

Российской армии в микрорайоне Канал в Часовом Яру нет. Силы обороны держат оборону на краматорском направлении.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, украинские воины вытеснили российские силы из микрорайона Канал.

Он отметил, что на краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений прорваться в районе Часова Яра. Продолжаются штурмовые действия.

Читайте: Оккупанты пытаются лезть в лоб и обходить по флангам, чтобы завладеть Часовым Яром, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин

Украинские защитники надежно держат оборону на этом участке и дают достойный отпор российскому агрессору", - подчеркнул он.

Кроме того, Волошин добавил, что российские оккупанты интенсивно обстреливают Часов Яр и наносят удары по городу из тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг не прекращает штурмы Часового Яра, несмотря на высокие потери, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

ОСГВ Хортица (413) боевые действия (4253) Часов Яр (361) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+11
Супер! Уявляю, скільки сил це потребувало! Слава героям! Хай вас Бог береже!
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27.06.2024 16:01
+6
крутіше. українські воїни.
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27.06.2024 16:21
+6
24 ОМБР ЗСУ - Королівська Піхота

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27.06.2024 16:23
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Супер! Уявляю, скільки сил це потребувало! Слава героям! Хай вас Бог береже!
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27.06.2024 16:01 Ответить
Про цю подію ще два дні тому мілітарі-оглядач Bild Юліан Рьопке.
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27.06.2024 16:04 Ответить
Він з Австрії, мабуть, краще знає, де і як рашистів зачищаютьУкраїнці?!?
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27.06.2024 16:10 Ответить
Генштаб ЗСУ перестраховується та дме на холодне, ураховуючи про@оби ганьки малярихи щодо нестримної видачі до етеру "свіженьких новин", як ото адреси видачі зброї у Києві на початку березня 22-го, куди відразу прилетіла рашистська ракета, взяття нами позицій без належного закріплення
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27.06.2024 16:12 Ответить
це той самий британський спецназ діє?
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27.06.2024 16:18 Ответить
крутіше. українські воїни.
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27.06.2024 16:21 Ответить
24 ОМБР ЗСУ - Королівська Піхота

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27.06.2024 16:23 Ответить
https://www.facebook.com/24th.brigade/posts/pfbid02mxfAN64DQzzDcHvzzn25S9qKY5thy1ZtyFb8CmqHdAN8TKQdX6xmMaX7LnLdn8W2l https://www.facebook.com/24th.brigade/posts/pfbid02mxfAN64DQzzDcHvzzn25S9qKY5thy1ZtyFb8CmqHdAN8TKQdX6xmMaX7LnLdn8W2l

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27.06.2024 16:26 Ответить
Видихаються потихеньку кацапчики. І під Вовчанськом забуксували, і на Куп'янську, і на Часікі...
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27.06.2024 16:33 Ответить
ща підгодять пхеньянський стройбат і одразу на варшаву!
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27.06.2024 16:34 Ответить
На Рейкьявик же! А оттуда уже на Вашингтон
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27.06.2024 17:01 Ответить
В Вовчанську вони в котлі,десь писали,сильно хочуть вирватись
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27.06.2024 18:59 Ответить
 
 