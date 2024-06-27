ВСУ вытеснили российские войска из микрорайона Канал в Часовом Яру, - ОСГВ "Хортица"
Российской армии в микрорайоне Канал в Часовом Яру нет. Силы обороны держат оборону на краматорском направлении.
Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, украинские воины вытеснили российские силы из микрорайона Канал.
Он отметил, что на краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений прорваться в районе Часова Яра. Продолжаются штурмовые действия.
Украинские защитники надежно держат оборону на этом участке и дают достойный отпор российскому агрессору", - подчеркнул он.
Кроме того, Волошин добавил, что российские оккупанты интенсивно обстреливают Часов Яр и наносят удары по городу из тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".
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