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Новости Помощь Украине
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SpaceX сотрудничает с Пентагоном, чтобы остановить использование армией РФ терминалов Starlink в Украине

використання терміналів Starlink на війні

Компания SpaceX предпринимает усилия, которые направлены на сдерживание российского использования терминалов Starlink на фронте.

Об этом заявила заместитель министра обороны США Аманда Дори, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, SpaceX активно сотрудничает с американскими военными, чтобы остановить незаконное использование Россией терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

Как отметила Дори, примерно один из сотни терминалов Starlink в Украине "был нелегитимным", а обслуживание было сокращено до "нескольких сотен неодобренных терминалов".

Заместитель министра обороны США также отметила, что российские войска "приспособятся и будут настойчиво пытаться получить их незаконный доступ".

"SpaceX заключает контракт на 40,5 миллионов долларов США в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине до 30 ноября, чтобы предоставлять услуги Starlink, но это "лишь небольшая доля десятков тысяч терминалов, подаренных другими странами, и тех, которые приобрели граждане Украины через законные каналы", - уточнила Дори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск: SpaceX противодействует попыткам РФ заглушить Starlink

Автор: 

Пентагон (1467) SpaceX (62) Starlink (117)


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treba vydavati koordinati cih terminalov dļa arti ZSU.
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27.06.2024 16:56 Ответить
Та що там працювати. Всі станції мають прошитий vin-код. Геолокація кожної конкретної станції відстежується.
Що там працювати?
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27.06.2024 16:57 Ответить
Маск трампіст. Якщо трапиться виток данних с геолокаціями из NOC Starlinka, то шкода для ЗСУ буде 100:1 за користь. Для того там i Пентагон "співпрацює".
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27.06.2024 18:44 Ответить
«Щоб зупинить»?
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27.06.2024 17:13 Ответить
А шо случилась? Трампистам стало вигідно підтримувати Україну? Дивимося дебати - о 4 ранку за Києвом CNN
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27.06.2024 17:17 Ответить
 
 