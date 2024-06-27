SpaceX сотрудничает с Пентагоном, чтобы остановить использование армией РФ терминалов Starlink в Украине

Компания SpaceX предпринимает усилия, которые направлены на сдерживание российского использования терминалов Starlink на фронте.

Об этом заявила заместитель министра обороны США Аманда Дори, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, SpaceX активно сотрудничает с американскими военными, чтобы остановить незаконное использование Россией терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

Как отметила Дори, примерно один из сотни терминалов Starlink в Украине "был нелегитимным", а обслуживание было сокращено до "нескольких сотен неодобренных терминалов".

Заместитель министра обороны США также отметила, что российские войска "приспособятся и будут настойчиво пытаться получить их незаконный доступ".

"SpaceX заключает контракт на 40,5 миллионов долларов США в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине до 30 ноября, чтобы предоставлять услуги Starlink, но это "лишь небольшая доля десятков тысяч терминалов, подаренных другими странами, и тех, которые приобрели граждане Украины через законные каналы", - уточнила Дори.

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