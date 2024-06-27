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Новости мобилизации
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Чтобы избежать мобилизации во время бронирования, следует оформить "бронь" онлайн, - "слуга народа" Вениславский

Федір Веніславський

Оформление электронной "брони" помогает избежать мобилизационных проблем, которые могут возникнуть при бронировании работников предприятий.

Об этом рассказал LIGA.net нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета парламента Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Механизм решения проблемы заключается в так называемом электронном бронировании <...> После этого такие граждане [которые забронировались онлайн] могут спокойно идти и обновлять свои данные, потому что в системе Оберег уже будет указано, что они забронированы", - сказал он.

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Так Вениславский ответил на вопрос, что делать в ситуациях, когда при оформлении "брони" военнообязанный может быть мобилизован, поскольку ему нужно будет прийти в ТЦК и обновить военно-учетные данные.

По словам нардепа, военнообязанный, который претендует на бронирование, действительно может быть мобилизован. Это происходит, в частности, из-за того, что такие люди не обновили свои военно-учетные данные вовремя.

"И если они на данный момент до сих пор не забронированы, то работники ТЦК и СП в полном соответствии со своими полномочиями могут выдать повестку для мобилизации, если этот гражданин подлежит мобилизации", - пояснил Вениславский.

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Напомним, 4 июня 2024 года Кабмин продлил на два месяца срок действия всех действующих бронирований от мобилизации. 7 июня правительство изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения: предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников.

Автор: 

бронирование (156) мобилизация (2796) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+14
...Це відбувається, зокрема, через те, що такі люди не оновили свої військово-облікові дані вчасно. Джерело:

Вчасно??? Це ****** чмо взагалі розуміє, що "вчасно" - це до 16.07 згідно закону, нє???
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27.06.2024 16:59
+14
Логічно, тому що якщо вранці підеш оформляти бронь у ТЦК, то вже ввечері, прихуевший від щастя, вже будеш телепатися на полігон. Разом із такими ж заброньованими
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27.06.2024 17:02
+12
И это типичный представитель власти Украины,который в открытую поддержует преступные действия ТЦК!!
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27.06.2024 17:03
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...Це відбувається, зокрема, через те, що такі люди не оновили свої військово-облікові дані вчасно. Джерело:

Вчасно??? Це ****** чмо взагалі розуміє, що "вчасно" - це до 16.07 згідно закону, нє???
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27.06.2024 16:59 Ответить
А ось це взгалі шедевр: "Механізм розв'язання проблеми полягає у так званому електронному бронюванні <...> Після цього такі громадяни [які забронювались онлайн] можуть спокійно йти та оновлювати свої дані, тому що у системі Оберіг вже буде зазначено.
Бо якщо хтось десь щось в оберіг не ввів, то ти шо, обираєш опцію "забронюватися" і довільно сам себе бронюєш із занесенням в оберіг? А якщо в оберігу воно бронювання вже є, тцк-шники і так побачать, що ти заброньований під час "оновлення даних", тоді ***** цей висер?
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27.06.2024 17:17 Ответить

у нас так у всьому, влада реально відірвана від реальностей настільки що в голові не вкладається
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27.06.2024 18:33 Ответить
В какой кассе, вернее у кого
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27.06.2024 17:01 Ответить
Логічно, тому що якщо вранці підеш оформляти бронь у ТЦК, то вже ввечері, прихуевший від щастя, вже будеш телепатися на полігон. Разом із такими ж заброньованими
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27.06.2024 17:02 Ответить
Не нервуйся , перечитай кого можна забронювати , тобі це не пахне , хіба що як кіля каклєта депутатом важко працюєш ))
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27.06.2024 19:55 Ответить
И это типичный представитель власти Украины,который в открытую поддержует преступные действия ТЦК!!
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27.06.2024 17:03 Ответить
Дегенерат эпический.
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27.06.2024 17:04 Ответить
А він собі вже оформив бронь?
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27.06.2024 17:05 Ответить
В Трускавці
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27.06.2024 17:24 Ответить
Це таке ненав'язливе запрошення всіх до "Резерв+", невідомо ким розробленого і контрольованого?
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27.06.2024 17:06 Ответить
Кароче нас спасет только Трамп
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27.06.2024 17:06 Ответить
... так тут і на кацапсячих багато сподівається!!!
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27.06.2024 17:23 Ответить
Потім дожене і ще раз "спасьот".
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27.06.2024 21:39 Ответить
А якщо в мене немає смартфону ,де я візьму той їхній сраний "Резерв+"?
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27.06.2024 17:12 Ответить
Якщо немає "Резерв+", то звернутись в "ТЦК-"
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27.06.2024 17:45 Ответить
" Я нікаму нічєго нє должен " сказав колись наш вождь Зєля ,а я тим більше "нікаму нічєго нєдолжен " захищати ваші статки і багатства .
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27.06.2024 17:14 Ответить
Тобто ти за те, щоб Україна була у складі росіі?
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27.06.2024 17:22 Ответить
Так в тебе є багатства і статки ,от і йди їх і захищай ,бо прийдуть кацапи і все твоє добро заберуть собі ,так як забрали зеліну "хатинку" в Ялті .
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27.06.2024 17:33 Ответить
Ясно. Ти за капітуляцію. А за кого голосував починаючи з 1991 року?
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27.06.2024 17:39 Ответить
Я взагагалі -то за корейський варіант , чи ти хочеш сказати що Південна Корея в 1953 році капітулювала ? І можу сказати ,що за твого тезку не голосував жоденго разу ,а ти за кого голосував?
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27.06.2024 17:44 Ответить
Я не питаю за кого ти не голосував. Я питаю за кого ти голосував. Поки не даси відповідь на моє питання, не дам відповідь на твоє. Частини Кореї та Німеччини не увійшли у склад іншої держави та й ще з іншою державною мовою. Твої російські аргументи тут нє канают.
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27.06.2024 17:51 Ответить
От ти такий розумний ,то і мобілізуйся ,а мені вже 54 роки ,я вже якось і так доживу . І нічого мені розповідати патріотичні казочки, ти не на телемарафоні ,і повчати мне нічого .
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27.06.2024 17:58 Ответить
А ти сам хто по національності?
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27.06.2024 18:01 Ответить
Батько-українець (родом з Черкащини ,мати -полька (родом з Житомирщини ) а я народився в Києві, в нас національність пишуть по батьку ( а могли б і по матері ,тоді б я без проблем отримав би Карту поляка ,ну а в принципі щоб отримати Карту поляка мені вистачить і маминого польського походження , а також дідусевого і бабусиного польського походження.
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28.06.2024 16:41 Ответить
Я ж не питав про твого батька та матір...
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29.06.2024 09:34 Ответить
А від кого ж я отримаю національність ,як не від батьків ? Може вже досить ставити тупі запитання ,чи у вас ,заброньованих патріотів замість мізків тєлємарафон ,тому і запитання відповідні .
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29.06.2024 11:40 Ответить
А ти помітив, що ти так і не відповів, хто ти по національності? Просте ж питання...відповідається одним словом...
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29.06.2024 11:43 Ответить
Так у "Свідотстві про народження " написано "українець" ,а в українському паспорті національність не пишуть , на відміну від совітського ,де національність писали.
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29.06.2024 11:59 Ответить
Пиз ит как дышит..забронировать НЕВОЗМОЖНО без обновления данных ..а как только ты пошёл обновляться - тебе тут же выписывают моб предписание..
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27.06.2024 17:18 Ответить
Кпідор . А чому оце чм0 не каже зразу , не прописує це все в законі ? Але в Трускавці про мобілізацію не згадували
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27.06.2024 17:22 Ответить
без реєстрації та смс?
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27.06.2024 17:23 Ответить
Бреше . Їм головне аби переступив поріг тцк , а далі " дєло тєхніки"
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27.06.2024 17:26 Ответить
Як завжди в Зельоних все красиво в заявах. І як завжди немає нічого спільного з реальністю. Навіть тих, хто приходить підтвердити бронь можуть спокійно "взяти" прямо в конторі. А якщо "броньований" попадеться під час операції "Бусерізація", то може підтертись цією бронню прямо в бусі. Мобілізують "добровільно". Не дивлячись на наявність трьох, і чотирьох дітей. Наказ такий зверху. І залізобетонне прикриття за порушення законів.
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27.06.2024 17:27 Ответить
Невже вони всіх нас за дурників мають?
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27.06.2024 17:31 Ответить
Черговий раз збрехав, какая разница
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27.06.2024 18:41 Ответить
Це вже грубіше порушення законів, чим будь де, більше, чим на росії. Мабуть вже КНДР наздоганяємо...
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27.06.2024 18:51 Ответить
Замість того,щоб заохочувати мобілізацію,влада попридумувала кучу інструкцій,щоб її уникнути,та ще і розповідає,як це зробити.
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27.06.2024 18:52 Ответить
Все повністю навпаки, спочатку розберіться, потім пішить повну маячню.
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27.06.2024 18:57 Ответить
Проблема в тому, що зараз ніхто не міг " завчасно обновити дані". Бо для оформлення відстрочки потрібен актуальний ВОД. А актуальний ВОД, з 18.05,' це новий клаптик бумаги з даними про пошту, телефон, прописку і ВЛК. Якого ні в кого до 18.05 не було. А витяг з резерву або цнапу ТЦК не вважає актуальними даними. Бо там немає даних про ВЛК. А після ВЛК вони замість прийняття заяви на відстрочку можуть мобілізувати. Хоча у постанові 560 прямо написано, що тих, хто подає на відстрочку не направляють на ВЛК. І що, поки немає рішення комісії про відстрочку не можуть мобілізувати. Я вже мовчу про те, що 5 хвилинна ВЛК незаконна. Згідно постанови 402, на ВЛК потрібно здати аналізи крові, флюорографії, після 40 тиск і цукор. Федор це такий самий ворог народу, як і Безугла. Навіть гірше.
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27.06.2024 19:14 Ответить
 
 