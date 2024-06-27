Чтобы избежать мобилизации во время бронирования, следует оформить "бронь" онлайн, - "слуга народа" Вениславский

Оформление электронной "брони" помогает избежать мобилизационных проблем, которые могут возникнуть при бронировании работников предприятий.

Об этом рассказал LIGA.net нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета парламента Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Механизм решения проблемы заключается в так называемом электронном бронировании <...> После этого такие граждане [которые забронировались онлайн] могут спокойно идти и обновлять свои данные, потому что в системе Оберег уже будет указано, что они забронированы", - сказал он.

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Так Вениславский ответил на вопрос, что делать в ситуациях, когда при оформлении "брони" военнообязанный может быть мобилизован, поскольку ему нужно будет прийти в ТЦК и обновить военно-учетные данные.

По словам нардепа, военнообязанный, который претендует на бронирование, действительно может быть мобилизован. Это происходит, в частности, из-за того, что такие люди не обновили свои военно-учетные данные вовремя.

"И если они на данный момент до сих пор не забронированы, то работники ТЦК и СП в полном соответствии со своими полномочиями могут выдать повестку для мобилизации, если этот гражданин подлежит мобилизации", - пояснил Вениславский.

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Напомним, 4 июня 2024 года Кабмин продлил на два месяца срок действия всех действующих бронирований от мобилизации. 7 июня правительство изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения: предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников.