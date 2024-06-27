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Украина движется к членству в ЕС со скоростью света, - Боррель

Боррель про рух України до ЄС

Процесс расширения ЕС ранее был не очень динамичным, однако Украина создала новую динамику.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я никогда не видел такого сильного желания сделать страну членом Европейского Союза, как в случае Украины", - сказал он.

Боррель отметил, что ранее процесс расширения ЕС не был очень динамичным, но Украина и ее политические и военные обстоятельства создали новую динамику.

"Я никогда не видел, чтобы процесс шел так быстро, как в Украине. Никогда. Большая разница с кем-то другим. Межправительственная конференция уже запустила переговорный процесс. Если сравнивать график того, что происходит в Украине, с другими делами, то мы бежим со скоростью света", - подытожил высокий представитель ЕС.

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Автор: 

членство в ЕС (1048) Евросоюз (17252) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+8
Угу! Тільки в іншу сторону!
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27.06.2024 17:27
+7
Тільки шлях довжиною як до галактики Андромеда.
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27.06.2024 17:28
+6
Така реальність,проте поржали і невідомо ще скільки ржать.Вибрали віслюка-радуйтесь
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27.06.2024 17:31
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та ну нах!))))
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27.06.2024 17:26 Ответить
Угу! Тільки в іншу сторону!
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27.06.2024 17:27 Ответить
Тільки шлях довжиною як до галактики Андромеда.
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27.06.2024 17:28 Ответить
Угу, тому відстань у сотню-другу парсеків пролетить непомітно
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27.06.2024 17:32 Ответить
Галактика Андромеда
відстань до Землі: 2 537 000 світлових років
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27.06.2024 17:39 Ответить
А мині сі подоба та галактика. Кажут люди же вона сі зітке з нашов через пару сотень мільйонів років. Динузаври знов виздихают. Ще Єфремов писав шо там живут літаючі паралізуючі мидузи.
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27.06.2024 19:52 Ответить
Зі швидкістю світла в
Кінець Тунелю....
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27.06.2024 17:28 Ответить
Ух ти! Вже з понеділка,чи ще раніше?
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27.06.2024 17:29 Ответить
Швидкість світла ж. Вже вчора! Просто світло ще не дійшло...
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27.06.2024 18:41 Ответить
А-а,зрозумів
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27.06.2024 18:45 Ответить
Мені подобається така швидкість. 10 років ми йшли, щоб зараз дізнатися, що ще через 10 років ми будемо готові стати повноправним вашим членом.
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27.06.2024 17:29 Ответить
Така реальність,проте поржали і невідомо ще скільки ржать.Вибрали віслюка-радуйтесь
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27.06.2024 17:31 Ответить
"Самолет от фирмы Ту
Развалился на лету.
Потому что фирма Ту
Выпускает ху..ту ..."
-------------
Кацапчик, досить писати всяку ху..ту.
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27.06.2024 17:48 Ответить
Как я посмел на осла взлянуть не правильно,только кацап на такое способен и прочие представители ИПСО!!!!
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27.06.2024 17:52 Ответить
Паршиво він фізику вчив в школі.
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27.06.2024 17:30 Ответить
Тренер Газмяс футболисту: поедешь во Францию, я договорился!!! Но не весь.. (продал его печень).
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27.06.2024 17:30 Ответить
Дай Боже, шоб це були не просто слова 🇩🇪❤
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27.06.2024 17:30 Ответить
І саме тому найближчі 10 років не варто чекати приєднання до ЄС, так? Про це навіть Українська супер-оптимістична влада говорить
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27.06.2024 17:32 Ответить
Боррель винайшов якийсь новий різновид світла. Нобелівську премію йому !!!!
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27.06.2024 17:36 Ответить
Але на шляху до ЄС заважає ЧОРНА ДІРА КОРУПЦІЇ, що поглинає все це світло!
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27.06.2024 17:37 Ответить
Граждане ждут этого членства, как второго пришествия. Вроде тут всё расцветёт и заколосится. Ни хера тут не расцветёт. Если законы тоько принимаются, но не соблюдаются (наш случай, пример - Петрушкины чудо-реформы), то мы так и останемся страной воров и взяточников с соответствующей жизнью. Польша и Румыния уже хер знает когда в Евросоюз влезли и что? Половина их граждан на много лет разбежалась по Европе. Сейчас только по чуть-чуть сползаются.
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27.06.2024 17:39 Ответить
З такою швидкістю легко проскочити мимо!
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27.06.2024 17:40 Ответить
Так світло ж вимикають ,
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27.06.2024 17:40 Ответить
Мразі єхидні.Українці утилізують свою націю зі скоростю світла.А в якому місці україна рухається? По зарплатах? Ні..по пенціях ? Там просто на ізмор взяли пенціонерів...по правах людини? Їх не існує...по тому що живемо без виборів а європа нам злодійкуватого царя поставила з корупційними тупими сцикливими боярами? По чому україна рухаться?
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27.06.2024 17:46 Ответить
Ти зовсім дебіл чи що? Тобі не пуйло з зебидлом поставили цього злодійкуватого царя, а Європа? Зовсім кукуха відлетіла, такої уйні ще ніхто не писав.
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27.06.2024 18:58 Ответить
Мразь- читай конституцію... Там все прописано....Дибіл,те що зе бидло поставило-уже давним давно закінчилоссь....
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28.06.2024 06:21 Ответить
бу-га-га - свистун
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27.06.2024 17:47 Ответить
Те Світло що в кінці тунелю
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27.06.2024 17:50 Ответить
Це коли людина помирає...
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27.06.2024 17:55 Ответить
Україна рухається до членства в ЄС зі швидкістю світла , промовив бордель і це світло тліючий недопалок зеленський.
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27.06.2024 17:56 Ответить
ще довго Україна не буде в ЄС
і щоразу новий проросійський президент
буде цей вступ обіцяти
Це як зробити собі харакірі
Дурні вірять.
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27.06.2024 17:58 Ответить
Категорично проти вступу України до Євросоюзу за нинішнього рівня корупції. Ми токсичні. Навіть якщо нас прийняти то ми скоро станемо ізгоями завдяки зєлєнскім, єрмакам, татаровим і решті зеленої корумпованої мразоти.
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27.06.2024 18:03 Ответить
Так-так, майстер спорту по боротьбі з короновірусом навчився літати зі швидкістю світла.. Десь ми вже таке проходили..
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27.06.2024 18:06 Ответить
Мабуть тому і немає світла
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27.06.2024 18:09 Ответить
Ну якщо це швидкість світла, то у вас, пане якась своя "фізика тролів".
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27.06.2024 18:40 Ответить
Це вже він вирішив зеленим бальзамом гнилу душу трохи покропити
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27.06.2024 18:49 Ответить
Украина со скоростью 10 парсеков в секунду двигается в сторону Северной Кореи...и если по мнению Борреля в Евросоюзе такая же дичь происходит как здесь,так может ну его нах...этот ЕС??Что то они про права людей в Украине вообще не вспоминают и в упор никаких нарушений не видят...
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27.06.2024 19:17 Ответить
...осталось еще каких-то миллион световых лет! (добавил Боррель)
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27.06.2024 19:20 Ответить
Польща увійшла в ЄС через 15 років.

З 2014 пройшло вже 10 років. Керівництво ЄС каже ще про 10.
З 2019 було провалено та зруйновано всі попередні реформи.

У чому швидкість, якщо останні 5 років ЗЕлений шапітолій йде не вперед, а назад?
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27.06.2024 19:28 Ответить
На такой скорости и мимо пролететь можно, давайте покончим с ху...лостаном, а пото нормальным темпом пойдем в ЕС
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27.06.2024 19:39 Ответить
Кто будет кончать если все украинцы бегают от мобилизации? Святой дух?
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27.06.2024 20:09 Ответить
Це щось нове в квантовій фізиці. Мабуть тягне на Нобелівську премію.
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27.06.2024 19:46 Ответить
Отже, від ЄС нас відділяють світлові роки - дякуємо за уточнення.
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27.06.2024 21:57 Ответить
 
 