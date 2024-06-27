Украина движется к членству в ЕС со скоростью света, - Боррель

Процесс расширения ЕС ранее был не очень динамичным, однако Украина создала новую динамику.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я никогда не видел такого сильного желания сделать страну членом Европейского Союза, как в случае Украины", - сказал он.

Боррель отметил, что ранее процесс расширения ЕС не был очень динамичным, но Украина и ее политические и военные обстоятельства создали новую динамику.

"Я никогда не видел, чтобы процесс шел так быстро, как в Украине. Никогда. Большая разница с кем-то другим. Межправительственная конференция уже запустила переговорный процесс. Если сравнивать график того, что происходит в Украине, с другими делами, то мы бежим со скоростью света", - подытожил высокий представитель ЕС.

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