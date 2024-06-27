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Новости Война
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РФ не способна на значительные прорывы на поле боя в Украине, - Столтенберг

РФ не здатна на значні прориви на полі бою в Україні, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что российские захватчики пока не способны на "значительные прорывы" на поле боя в Украине.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на агентство AFP, информирует Цензор.НЕТ.

Столтенберг отметил, что РФ начала новое наступление на фронте весной-летом. Однако успехи страны-агрессора он назвал "незначительными".

"И у нас нет никаких других признаков или причин считать, что Россия имеет возможности, силы для значительных прорывов", - сказал генсек Альянса.

Он также отметил, что Силы обороны Украины смогли удержать линию фронта, нанеся армии РФ тяжелые потери. Кроме этого, по словам Столтенберга, ВСУ также наносят значительные поражения захватчикам и благодаря ударам вглубь территории России.

Читайте также: От надежной оборонной помощи Запада зависит, как долго еще РФ будет продолжать свою военную агрессию, - Столтенберг

В то же время он добавил, что скорее всего, РФ "продолжит продвигаться по линии фронта" и наносить авиаудары по Украине.

Ранее американское издание AP писало, что разрешение США Украине бить их оружием по целям на территории РФ позволило ВСУ уничтожить целые колонны российских войск во время нового наступления захватчиков на севере Харьковщины.

Читайте также: Чем сильнее наша поддержка Украины, тем быстрее закончится война, - Столтенберг

Автор: 

армия РФ (19562) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+7
По чуть-чуть поддавливают, по чуть-чуть откусывают, но не обвально же.. Создаётся впечатление, что вот такое положение дел наших, как модно говорить, партнёров вполне устраивает.
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27.06.2024 18:06
+5
Столтенберг!
А де літаки?
2 с половиною роки війни пройшло!
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27.06.2024 18:02
+2
Так їм і не треба прориви. Десятки тисяч КАБів метр за метром кожного дня рухають ЛБЗ на захід.
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27.06.2024 18:13
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Правила форума Совет форумчан
Це нас звісно радує, але б не заперечували якби вони зробили ,, значний прорив" у ваш бік, але якось в обхід нас!!
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27.06.2024 18:01 Ответить
Столтенберг!
А де літаки?
2 с половиною роки війни пройшло!
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27.06.2024 18:02 Ответить
По чуть-чуть поддавливают, по чуть-чуть откусывают, но не обвально же.. Создаётся впечатление, что вот такое положение дел наших, как модно говорить, партнёров вполне устраивает.
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27.06.2024 18:06 Ответить
Самое интересное, что такое ощущение, что и кацапов это устраивает. Как-будто все ждут Трампа или ищут возможность под каким соусом все обставить и на каких условиях, чтобы остановить. Или же все вместе
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27.06.2024 18:09 Ответить
А чого не влаштовує їх оборонка працює на повну створюючи робочі місця, екпорт з раші йде за цінами дешевше ринку тому що ніби санкції.... поки орки воюють в Україні не можуть дикутвати ЄС свої умови і загрожувати їм....

Також наплив біженців звідси це дешева робоча сила якщо їх більше чим робочих місць то менше можна платити... попитайтесь у заробітчан наскільки впала оплата праці...

В ЄС та Нато все добре вони можуть так безкінечно сидіти за нашим буфером і тикати потрохи озброєння щоб не сильно відступали і не було ескалації
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27.06.2024 18:42 Ответить
На значні ні, але якщо продовжать такими темпами, то вже в серпні зможуть Харків крити не тільки КАБами, а й артилерією
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27.06.2024 18:07 Ответить
Здатна, нездатна, - але поки що ми постійно відступаємо.
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27.06.2024 18:13 Ответить
Скажи спасибо нашим бойцам, что защищают каждый метр нашей земли от рашистской нечести. Их территория больше, населения тоже, тем более, что его им не жалко. А наши воины делают то, что могут. Тем более, что Ху...лостан, при выходе из СССР, обобрал нас до нитки
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27.06.2024 19:34 Ответить
Так їм і не треба прориви. Десятки тисяч КАБів метр за метром кожного дня рухають ЛБЗ на захід.
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27.06.2024 18:13 Ответить
Сейчас в Ху...лостане небольшая заминка, ждут пока матери, по приказу ху...ла ещё нарожают
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27.06.2024 19:30 Ответить
 
 