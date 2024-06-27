РФ не способна на значительные прорывы на поле боя в Украине, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что российские захватчики пока не способны на "значительные прорывы" на поле боя в Украине.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на агентство AFP, информирует Цензор.НЕТ.

Столтенберг отметил, что РФ начала новое наступление на фронте весной-летом. Однако успехи страны-агрессора он назвал "незначительными".

"И у нас нет никаких других признаков или причин считать, что Россия имеет возможности, силы для значительных прорывов", - сказал генсек Альянса.

Он также отметил, что Силы обороны Украины смогли удержать линию фронта, нанеся армии РФ тяжелые потери. Кроме этого, по словам Столтенберга, ВСУ также наносят значительные поражения захватчикам и благодаря ударам вглубь территории России.

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В то же время он добавил, что скорее всего, РФ "продолжит продвигаться по линии фронта" и наносить авиаудары по Украине.

Ранее американское издание AP писало, что разрешение США Украине бить их оружием по целям на территории РФ позволило ВСУ уничтожить целые колонны российских войск во время нового наступления захватчиков на севере Харьковщины.

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