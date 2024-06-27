Мишель заверил в поддержке Украины со стороны ЕС: Это наша коллективная обязанность. Мы понимаем, что на кону

Лидеры ЕС и стран-членов должны постоянно объяснять европейским гражданам, что поддержка Украины является также поддержкой стабильного и процветающего европейского континента.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время открытия заседания Европейского совета в Брюсселе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уважаемый президент, уважаемый Владимир, я хотел бы сказать Вам, что мы знаем и понимаем, что стоит на кону. Мы очень поражены Вашим лидерством, а также политической волей и мужеством народа Украины. Мы знаем, что вы боретесь за свою свободу, вы боретесь за свою землю, за свое будущее, за своих детей, но вы также боретесь за наши общие ценности и принципы", - сказал он.

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Мишель отметил, что нужно объяснять всем европейским гражданам важность продолжения поддержки Украины.

"И мы должны объяснить, я думаю, всему ЕС, что, поддерживая Украину, мы поддерживаем более стабильный и процветающий европейский континент в будущем. Это также наш коллективный долг - объяснять это снова и снова нашим европейским гражданам", - заявил он.

Президент Европейского совета указал на то, что сегодняшняя встреча происходит в важный момент и на фоне значительного прогресса в поддержке Украины, сделанного в последние недели. Прежде всего, речь идет о мирном саммите в Швейцарии, который был важным для сплочения большой части международного сообщества в поддержку Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета Украины. "Это - один из первых элементов, и мы полны решимости поддержать вас, чтобы после этой встречи, которая состоялась в Швейцарии, были полезны дальнейшие шаги", - сказал Мишель.

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Кроме того, в рамках G7 несколько недель назад было сделано "несколько важных шагов в поддержку Украины", а несколько дней назад было принято решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС. "Вы приложили много усилий, вы ввели много фундаментальных реформ", - отметил президент Европейского совета.