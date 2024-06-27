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Зеленский и премьер Словении Голоб обсудили финализацию текста соглашения о безопасности

Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел встречу с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, Зеленский отметил участие Словении в инаугурационном Саммите мира и ее присоединение к Совместному коммюнике.

Также лидеры обсудили дальнейшие шаги на пути к обеспечению справедливого мира для Украины, привлечение как можно большего количества стран к поддержке Формулы мира и противодействие усилиям РФ сорвать ее реализацию.

Стороны во время встречи также обсудили финализацию текста двустороннего соглашения по безопасности в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

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Президент поблагодарил Словению за четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, помощь в усилении обороноспособности нашего государства и реализацию гуманитарных проектов в Украине.

Напомним, недавно президент Словении Наташа Пирц Мусар сообщала, что 27 июня, посетит Киев, где подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Украиной.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Словения (153)


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яка там безпека...??? Безпека для нас то є кінець цієї влади ( вибори нарешті ))). Чи часом нам парагвайський сценарій хтось не планує ??? Парагвай втратив у війні 90% всіх чоловіків і на 150 років провалився в демографічну яму та злиднів. Дуже сподіваємось, що не так..
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27.06.2024 20:09 Ответить
Турист грьобаний. Замість того шоб на колінах на могилах павших з його вини свої грихи замалювать, ця скотина по світу колисить та фуйню всеяку робить, тварюка неголена.
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27.06.2024 20:11 Ответить
Не розумію… чому це Словенія мае затверджувати позицію України?

Це що? Усі 80 країн потрібні це зробити « консенсунум»?!

Що це дае Україні?
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27.06.2024 20:44 Ответить
 
 