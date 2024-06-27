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Столтенберг после встречи с Зеленским: Мы действительно на пути к очень позитивному саммиту для Украины

Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в штаб-квартире Альянса президента Украины Владимира Зеленского, центральной темой разговора был предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, центральной темой разговора Столтенберга и Зеленского на встрече 27 июня были финальные приготовления перед июльским саммитом НАТО в Вашингтоне.

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"Думаю, мы действительно на пути к очень позитивному саммиту для Украины и для НАТО", - отметил Столтенберг во время встречи.

Генсек сказал, что, по его ожиданиям, союзники согласятся на то, чтобы Альянс взял на себя лидерство в координации предоставления западной военной помощи Украине. Также Столтенберг "предложил долгосрочное финансовое обещание, чтобы предоставить Украине больше прогнозируемости относительно помощи, которую она получает".

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Кроме того, Столтенберг поздравил Украину с подписанием соглашения по безопасности с ЕС и официальным запуском переговоров о вступлении в Евросоюз.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) НАТО (10045) саммит (1188) Столтенберг Йенс (1620)


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Головне, щоби Ваші оцінки майбутнього саміту як "дуже позитивного саміту" збігались з Українським баченням, але якраз щодо цього в мене величезні сумніви.

Як на мене, то скорше з'явиться нове військово-політичне об'єднання по осі Британія - Балтика - Польща - Україна, ніж НАТО відважиться на кардинальні зміни!
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27.06.2024 20:48 Ответить
видно під час зустрічі, зеля поділився косячком ))
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27.06.2024 20:52 Ответить
Вся влада НАТО!
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27.06.2024 21:03 Ответить
Бла-бла ні про що.
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27.06.2024 21:03 Ответить
Ми справді на шляху до дуже позитивного саміту для України і причому - не одного, а багатьох.
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27.06.2024 21:17 Ответить
прорашистський вчитель Столтенберг йшов би Ти вже .нехай не кажу куди...
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27.06.2024 21:35 Ответить
Самолеты давай! Наши пилоты уже закрытыми глазами, и на ощупь могут найти 50 кнопок управления F-16
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28.06.2024 02:14 Ответить
 
 