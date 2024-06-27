Столтенберг после встречи с Зеленским: Мы действительно на пути к очень позитивному саммиту для Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в штаб-квартире Альянса президента Украины Владимира Зеленского, центральной темой разговора был предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.
Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как отмечается, центральной темой разговора Столтенберга и Зеленского на встрече 27 июня были финальные приготовления перед июльским саммитом НАТО в Вашингтоне.
"Думаю, мы действительно на пути к очень позитивному саммиту для Украины и для НАТО", - отметил Столтенберг во время встречи.
Генсек сказал, что, по его ожиданиям, союзники согласятся на то, чтобы Альянс взял на себя лидерство в координации предоставления западной военной помощи Украине. Также Столтенберг "предложил долгосрочное финансовое обещание, чтобы предоставить Украине больше прогнозируемости относительно помощи, которую она получает".
Кроме того, Столтенберг поздравил Украину с подписанием соглашения по безопасности с ЕС и официальным запуском переговоров о вступлении в Евросоюз.
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