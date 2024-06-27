РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10072 посетителя онлайн
Новости
3 903 25

Орбан заявил, что против повторного назначения фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан перед саммитом лидеров стран-членов ЕС заявил, что "не может" согласиться на повторное назначение Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии.

Его заявление опубликовал пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Орбан заявил, что Венгрия "не может поддержать" продление мандата фон дер Ляйен, и обвинил ее в том, что инструменты для защиты верховенства права использовали против Венгрии предвзято.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры ЕС не утвердили фон дер Ляйен на второй срок

Он также заявил, что коалиция, которую сформировали крупнейшие политические объединения - "Европейская народная партия", социал-демократы и либералы - для назначения руководства Евросоюза является "коалицией лжи и обмана", и что договоренности основываются на партийной линии, а не программах или будущих планах.

"Это вопиющий захват власти, и мы не видим смысла поддерживать такое злоупотребление властью", - заявил Виктор Орбан.

Автор: 

Евросоюз (17252) Виктор Орбан (475) Урсула фон дер Ляйен (537)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
"А Баба-Яга - против!!!"
показать весь комментарий
27.06.2024 20:42
+17
Урсула, браво!
Гавкання продажного мадьяра є найкращою відзнакою якості європейського політика.
показать весь комментарий
27.06.2024 20:59
+16
яке ж воно падло
показать весь комментарий
27.06.2024 20:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"А Баба-Яга - против!!!"
показать весь комментарий
27.06.2024 20:42 Ответить
Баба Яга хоч за власною волею діяла, а в цього Петрушки путлерівська рука із дупи стирчить.
показать весь комментарий
27.06.2024 20:52 Ответить
Він напевно на цій посаді хоче бачити Лаврова в обмін на добудований атомний реактор.
показать весь комментарий
27.06.2024 21:37 Ответить
налийте йому кофе і дайте сєльодки !

показать весь комментарий
27.06.2024 22:20 Ответить
яке ж воно падло
показать весь комментарий
27.06.2024 20:45 Ответить
Оно походу не понимает что его просто грохнут
показать весь комментарий
27.06.2024 20:45 Ответить
Та тут до гадалки не ходить!

Вух Кремля сторчать як завжди.
показать весь комментарий
27.06.2024 20:46 Ответить
які там вуха - *****
показать весь комментарий
28.06.2024 00:29 Ответить
дурний піп орбана хрестив
та ще й з рук випустив(С)
показать весь комментарий
27.06.2024 20:50 Ответить
Смутьян.
показать весь комментарий
27.06.2024 20:53 Ответить
Орбан не причем, он не виноват, что Ху...ло так приказало, а вот ЕС надо задуматься, как это животное поставить в стойло. Или опустить на волю
показать весь комментарий
27.06.2024 20:54 Ответить
Хитрий циган хоче доїти двох корів одночасно. Щоб і кацапи бабло давали і Європа. Дуже сподіваюсь що таки прийде час мадярам бика доїти...
показать весь комментарий
27.06.2024 20:55 Ответить
Урсула, браво!
Гавкання продажного мадьяра є найкращою відзнакою якості європейського політика.
показать весь комментарий
27.06.2024 20:59 Ответить
Українці за Урсулу!!!
показать весь комментарий
27.06.2024 21:10 Ответить
жопі слова не давали
показать весь комментарий
27.06.2024 21:23 Ответить
Хлопчик, піди попий кави.
показать весь комментарий
27.06.2024 21:45 Ответить
Мені ось цікаво, коли вже він усіх там допече, що його викинуть з ЄС? Бо воно вже явно ***********..
показать весь комментарий
27.06.2024 21:46 Ответить
А кого він хоче? Пєскова чи Суркова?...
показать весь комментарий
27.06.2024 22:09 Ответить
Хто би сумнівався, уйобок є уйобок!!!
показать весь комментарий
27.06.2024 22:20 Ответить
ЄС ,чому ви носитесь з Орбаном як дурень із ступою?
показать весь комментарий
27.06.2024 22:21 Ответить
Нам дуже важлива ваша думка. Залишайтеся на лінії.

показать весь комментарий
27.06.2024 22:57 Ответить
Угорщина стає токсичною для всієї Європи.
показать весь комментарий
27.06.2024 23:04 Ответить
Що вітьок, знову всрався!?!?!,,),
показать весь комментарий
28.06.2024 06:15 Ответить
А тебе хто питати буде, ти хто такий, шавка!
показать весь комментарий
28.06.2024 12:45 Ответить
 
 