Орбан заявил, что против повторного назначения фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии

Премьер Венгрии Виктор Орбан перед саммитом лидеров стран-членов ЕС заявил, что "не может" согласиться на повторное назначение Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии.

Его заявление опубликовал пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Орбан заявил, что Венгрия "не может поддержать" продление мандата фон дер Ляйен, и обвинил ее в том, что инструменты для защиты верховенства права использовали против Венгрии предвзято.

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Он также заявил, что коалиция, которую сформировали крупнейшие политические объединения - "Европейская народная партия", социал-демократы и либералы - для назначения руководства Евросоюза является "коалицией лжи и обмана", и что договоренности основываются на партийной линии, а не программах или будущих планах.

"Это вопиющий захват власти, и мы не видим смысла поддерживать такое злоупотребление властью", - заявил Виктор Орбан.