Страны НАТО возобновляют оборонное производство, чтобы помочь Украине, - постпред США Смит
Страны НАТО активно наращивают производственные мощности оборонной промышленности для усиления Вооруженных Сил Украины и укрепления восточных флангов Североатлантического альянса.
Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, отвечая на вопрос The Washington Post во время мероприятия на тему "Приоритеты НАТО в российско-украинской войне", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, "промышленность пытается возобновить работу производственных линий, которые были остановлены много лет назад".
Она отметила, что оборонное производство в Европе выросло примерно на 40%, США также "сделали значительные шаги вперед". До полномасштабной российской войны Штаты производили ежемесячно около 14 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, а теперь производство выросло до 80 тыс. в месяц.
"Мы работаем бок о бок с партнерами по оборонной промышленности над тем, чтобы помочь Украине получить те силы и средства, которые ей нужны", - подчеркнула Смит.
Она подтвердила, что в Германии будет размещен штаб НАТО по управлению военной помощью Украине.
"Эта инициатива позволит НАТО координировать как всю помощь, поступающую в Украину, так и тренировки, которые многие страны-члены НАТО проводят в течение последних месяцев и лет", - пояснила она.
Отвечая на замечание журналиста, что НАТО не хватает воли делать "все необходимое для того, чтобы Россия не победила", Смит заявила, что с самой ночи, когда началось вторжение 24 февраля 2022 года, была на связи со странами Альянса.
"Каждый из них немедленно начал говорить о том, что они сделают индивидуально как государства, чтобы поддержать Украину гуманитарной, экономической, военной или помощью по безопасности", - сказала она, добавив, что при этом "НАТО перешло к действиям и немедленно осуществило ряд шагов" по усилению восточных флангов.
Союзники по НАТО объединились и продолжают поддерживать Украину, отметила Смит.
"Здесь в штаб-квартире НАТО, я не вижу ничего, кроме дальнейшего единства, и думаю, вы почувствуете на саммите через полторы недели, когда там будет Зеленский, - что мы полны решимости помочь Украине защитить свою территорию".
При этом она добавила, что "НАТО не является стороной этого конфликта" и не принимает в нем непосредственного участия, не имеет своих войск в Украине. "Но мы все считаем, что имеем право помогать Украине защищать свою территорию, - подчеркнула Смит, - и это то, что мы будем продолжать делать".
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с залётами ракет, самолётов и вертолётов, проглотило подрыв Каховской плотины ,
хотя это по масштабу разрушений сопоставимо с применением ЯО.
Россия неоднократно применяла химическое оружие и НАТО только смотрело.
Столтенберг был у кремля на довольствии ?
Более менее сытая жизнь. Проблемы миграции бабочек. Евро 2024. Выборы, выборы.
И тут буйки. Берем Испанию. Программа "Пушки вместо масла".
Проседание экономики. Проблемы. Пошли гробы. Правительство теряет избирателей. Призывники так же самое разбегаются. Ради чего, для Испании?
Может оно там, черти где, само рассосётся.
У Испании вообще хата скраю.
Логично?
А вот Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша смотрят на ситуацию адекватно.