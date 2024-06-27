Страны НАТО возобновляют оборонное производство, чтобы помочь Украине, - постпред США Смит

Страны НАТО активно наращивают производственные мощности оборонной промышленности для усиления Вооруженных Сил Украины и укрепления восточных флангов Североатлантического альянса.

Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, отвечая на вопрос The Washington Post во время мероприятия на тему "Приоритеты НАТО в российско-украинской войне", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, "промышленность пытается возобновить работу производственных линий, которые были остановлены много лет назад".

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Она отметила, что оборонное производство в Европе выросло примерно на 40%, США также "сделали значительные шаги вперед". До полномасштабной российской войны Штаты производили ежемесячно около 14 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, а теперь производство выросло до 80 тыс. в месяц.

"Мы работаем бок о бок с партнерами по оборонной промышленности над тем, чтобы помочь Украине получить те силы и средства, которые ей нужны", - подчеркнула Смит.

Она подтвердила, что в Германии будет размещен штаб НАТО по управлению военной помощью Украине.

"Эта инициатива позволит НАТО координировать как всю помощь, поступающую в Украину, так и тренировки, которые многие страны-члены НАТО проводят в течение последних месяцев и лет", - пояснила она.

Отвечая на замечание журналиста, что НАТО не хватает воли делать "все необходимое для того, чтобы Россия не победила", Смит заявила, что с самой ночи, когда началось вторжение 24 февраля 2022 года, была на связи со странами Альянса.

"Каждый из них немедленно начал говорить о том, что они сделают индивидуально как государства, чтобы поддержать Украину гуманитарной, экономической, военной или помощью по безопасности", - сказала она, добавив, что при этом "НАТО перешло к действиям и немедленно осуществило ряд шагов" по усилению восточных флангов.

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Союзники по НАТО объединились и продолжают поддерживать Украину, отметила Смит.

"Здесь в штаб-квартире НАТО, я не вижу ничего, кроме дальнейшего единства, и думаю, вы почувствуете на саммите через полторы недели, когда там будет Зеленский, - что мы полны решимости помочь Украине защитить свою территорию".

При этом она добавила, что "НАТО не является стороной этого конфликта" и не принимает в нем непосредственного участия, не имеет своих войск в Украине. "Но мы все считаем, что имеем право помогать Украине защищать свою территорию, - подчеркнула Смит, - и это то, что мы будем продолжать делать".