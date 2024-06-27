В мае армия РФ ежедневно теряла более 1000 убитых и раненых на войне в Украине, - NYT

По данным западных разведок, в мае РФ в среднем ежедневно теряла более 1000 убитыми и ранеными на войне в Украине.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные разведок США, Британии и других западных стран, информирует Цензор.НЕТ.

Разведки стран НАТО называют май особенно смертоносным месяцем для российской армии. Ежедневные потери страны-агрессора в прошлом месяце составляли в среднем более тысячи военных.

Американские оценки потерь РФ на войне против Украины основываются на спутниковых снимках, перехватах, сообщениях в социальных сетях и СМИ, а также на официальных сообщениях России и Украины.

В то же время по оценкам аналитиков британской армии, в мае потери армии России в среднем составляли 1200 человек в день. Отмечается, что эти показатели самые высокие для РФ за всю войну.

Но, несмотря на потери, ежемесячно российская армия набирает 25-30 тысяч солдат - то есть примерно столько же, сколько теряет. Как пишет NYT, это позволяет оккупантам посылать волну за волной войска на украинскую оборону в надежде сокрушить ее и прорвать линии траншей.

Тактика "мясных штурмов" оказалась эффективной, принося российской армии победы в Авдеевке и Бахмуте на востоке Украины. Однако украинские и западные официальные лица говорят, что этой весной эта тактика россиян оказалась менее успешной во время наступления на севере Харьковщины.

По словам неназванных американских официальных лиц, российские оккупанты достигли важной цели диктатора Владимира Путина, создав буферную зону вдоль границы, чтобы усложнить украинцам возможность нанести удар по территории РФ. Однако, по словам западных чиновников, эта атака не угрожала Харькову и в конечном итоге была остановлена Силами обороны Украины.

NYT пишет, что потери личного состава заставили Россию относительно быстро отправить новобранцев в Украину, которые были плохо обучены. Аналитики западных разведок также считают, что России не понадобится проводить еще одну мобилизацию или призыв в этом году. Поскольку Кремль может пополнять потери за счет как россиян, так и осужденных и российских наемников из Африки.

Читайте также: РФ не способна на значительные прорывы на поле боя в Украине, - Столтенберг

Издание также пишет, что Украина в свою очередь строит укрепления и устанавливает минные поля, чтобы замедлить российское наступление.

Также отмечается, что оружие и боеприпасы из нового пакета помощи США стоимостью почти 61 миллиард долларов наконец достигают линии фронта, и украинским командирам больше не приходится нормировать патроны. Россия по-прежнему превосходит Украину по вооружению, но не как раньше.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 539 320 человек (+1260 за сутки), 8042 танка, 14363 артсистемы, 15 459 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА