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Новости Война
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В мае армия РФ ежедневно теряла более 1000 убитых и раненых на войне в Украине, - NYT

У травні армія РФ щодня втрачала понад 1000 убитими та пораненими на війні в Україні, - NYT

По данным западных разведок, в мае РФ в среднем ежедневно теряла более 1000 убитыми и ранеными на войне в Украине.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные разведок США, Британии и других западных стран, информирует Цензор.НЕТ.

Разведки стран НАТО называют май особенно смертоносным месяцем для российской армии. Ежедневные потери страны-агрессора в прошлом месяце составляли в среднем более тысячи военных.

Американские оценки потерь РФ на войне против Украины основываются на спутниковых снимках, перехватах, сообщениях в социальных сетях и СМИ, а также на официальных сообщениях России и Украины.

В то же время по оценкам аналитиков британской армии, в мае потери армии России в среднем составляли 1200 человек в день. Отмечается, что эти показатели самые высокие для РФ за всю войну.

Но, несмотря на потери, ежемесячно российская армия набирает 25-30 тысяч солдат - то есть примерно столько же, сколько теряет. Как пишет NYT, это позволяет оккупантам посылать волну за волной войска на украинскую оборону в надежде сокрушить ее и прорвать линии траншей.

Тактика "мясных штурмов" оказалась эффективной, принося российской армии победы в Авдеевке и Бахмуте на востоке Украины. Однако украинские и западные официальные лица говорят, что этой весной эта тактика россиян оказалась менее успешной во время наступления на севере Харьковщины.

По словам неназванных американских официальных лиц, российские оккупанты достигли важной цели диктатора Владимира Путина, создав буферную зону вдоль границы, чтобы усложнить украинцам возможность нанести удар по территории РФ. Однако, по словам западных чиновников, эта атака не угрожала Харькову и в конечном итоге была остановлена Силами обороны Украины.

NYT пишет, что потери личного состава заставили Россию относительно быстро отправить новобранцев в Украину, которые были плохо обучены. Аналитики западных разведок также считают, что России не понадобится проводить еще одну мобилизацию или призыв в этом году. Поскольку Кремль может пополнять потери за счет как россиян, так и осужденных и российских наемников из Африки.

Читайте также: РФ не способна на значительные прорывы на поле боя в Украине, - Столтенберг

Издание также пишет, что Украина в свою очередь строит укрепления и устанавливает минные поля, чтобы замедлить российское наступление.

Также отмечается, что оружие и боеприпасы из нового пакета помощи США стоимостью почти 61 миллиард долларов наконец достигают линии фронта, и украинским командирам больше не приходится нормировать патроны. Россия по-прежнему превосходит Украину по вооружению, но не как раньше.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 539 320 человек (+1260 за сутки), 8042 танка, 14363 артсистемы, 15 459 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19562) потери (4418)


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Топ комментарии
+3
Ну.., може коли почне щодня по 10000....... Амінь.
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27.06.2024 21:41
+3
ешонаражают
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27.06.2024 21:45
+3
Як би Кацапія втрачала вбитими 5 000 вояків в день, це було супер.
А як що 10 тис, взагалі кацпів би погнали аз порєбрік вже через два місяці.
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27.06.2024 21:54
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Ну.., може коли почне щодня по 10000....... Амінь.
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27.06.2024 21:41 Ответить
ешонаражают
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27.06.2024 21:45 Ответить
DW

Росія втратила майже весь арсенал танків, який мав до початку війни з Україною. До вторгнення російська армія мала в робочому стані 3417 танків, пише СЗ. З початку війни Москва втратила 3 160 танків, зазначає волонтерський проєкт Oryx, який враховує лише візуально засвідчені втрати та оцінки якого вважаються консервативними. (Для порівняння, дослідницький центр RUSI припускає втрату 4 000 одиниць.)
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27.06.2024 21:44 Ответить
Низка західних військових аналітиків помилково прогнозувала, що до жовтня 2023 року Росія мала залишитися без бронетехніки. Але цього не сталося. Відповідь на питання, чому так, дають супутникові знімки списаних складів техніки, пишуть журналісти СЗ. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росії вдалося відновити близько 1200 бойових танків, а також близько 2500 бойових машин піхоти (БМП) та бронетранспортерів (БТР).
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27.06.2024 21:45 Ответить
В IISS вважають, що за нинішньої інтенсивності боїв та темпів втрат бронетехніки Росія "протримається ще два-три роки". Аналогічного сценарію дотримується і дослідницький центр RUSI. Але танки точно не закінчаться швидко і раптово, попереджають в IISS. "Я вважаю, що Росія все ще має близько 3200 танків на складі, хоча переважна більшість з них перебувають у поганому стані та потребують значного ремонту", - цитує SZ Майкла Гейрстада, дослідника IISS.
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27.06.2024 21:47 Ответить
Завдяки збільшенню витрат і підвищеному завантаженню потужностей Росія сьогодні виробляє близько 1500 бойових танків щорічно, плюс 3000 одиниць бронетехніки різних типів, цитує СЗ розрахунки RUSI. Цієї кількості недостатньо, щоб компенсувати втрати, стверджує видання, наводячи як приклад такі дані: у 2023 році 86 відсотків бронетехніки, відправленої на фронт, не були новими, а саме знятими зі зберігання та відновленими машинами.
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27.06.2024 21:49 Ответить
Скоріше танчики як грізна зброя вже фсьо....Тепер це просто засіб доставки і не дуже безпечний...і бредлі скоріш скоро відійде теж....
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27.06.2024 22:29 Ответить
засіб ураження-піхоти, укріплень, техніки
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28.06.2024 05:17 Ответить
Як би Кацапія втрачала вбитими 5 000 вояків в день, це було супер.
А як що 10 тис, взагалі кацпів би погнали аз порєбрік вже через два місяці.
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27.06.2024 21:54 Ответить
Армії не вистачає необхідного озброєння, і вона, безумовно, вбила більше солдатів, ніж російська армія. Необхідно розосередити солдатів і почекати, поки не буде достатньо зброї і не буде набрано достатню кількість солдатів, щоб здійснити контрнаступ.
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27.06.2024 22:20 Ответить
одні дурні написали з цифрами зі стелі, інші дурні жваво це обговоюють ...
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27.06.2024 22:40 Ответить
Бла бла бла, бла бла бла. Війна йде вже 13 рік а у русні нічого не закінчується, ні техніка, ні ракети, ні ресурси, ні жива сила.
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27.06.2024 22:46 Ответить
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27.06.2024 23:09 Ответить
Вже не вперше бачу цей скрін. Що за баба, ще одна "хароша руська", що спалилась?
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28.06.2024 12:01 Ответить
Ну да, наверное из "либералов/свидетелей навального"...
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28.06.2024 12:09 Ответить
мясні штурми не пряцюють проти касет Кобзона)))
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28.06.2024 09:15 Ответить
 
 