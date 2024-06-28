Дебаты для Байдена стали полной катастрофой даже на фоне лжи Трампа, - Business Insider

Первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом стали для действующего президента США полной катастрофой из-за его заметно слабой работы.Трамп смог воспользоваться этим, он выглядел спокойным и более уверенным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Business Insider.

В материале отмечается, что дебаты для Байдена стали авантюрой с высокими ставками, призванной улучшить свое положение перед выборами. Однако для демократа этот раунд прошел ужасно, особенно его начало, когда Байден казался ослабленным.

Байден как будто задыхался, когда отвечал на первый вопрос по экономике. Политик торопливо перечислял факты, невнятно произнося их, а иногда даже пропускал слова или выдавал бессмысленные фразы. Со временем, правда, он набирал обороты, становился энергичнее, а его голос - менее хриплым, но ответы политика по-прежнему были невнятными. Поэтому BI отмечает, что Байдену нужно хорошо подумать, действительно ли стоит участвовать во вторых дебатах 10 сентября.

Трамп положением демократа воспользовался, считают в СМИ. Он сохранял спокойствие, соблюдал дистанцию и время от времени подкалывал президента.

"Я действительно не знаю, что он сказал в конце этого предложения. Думаю, он тоже не знает, что сказал", - шутил Трамп о спиче Байдена.

И хотя во время дебатов республиканец также наговорил много неправды и неточностей, плохое выступление Байдена затмило все.

"Я думаю, было ощущение шока от того, как он выступил в начале дебатов. Как звучал его голос, в начале дебатов он казался немного дезориентированным. По мере того, как дебаты продолжались, он становился сильнее, но к тому времени, я думаю, паника уже началась", - прокомментировал выступление Байдена бывший старший советник Белого дома Дэвид Аксельрод.

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