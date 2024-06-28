Шри-Ланка запросила у России компенсацию за убитых на войне против Украины наемников
Шри-Ланка требует от России компенсации за гибель своих граждан-наемников во время войны в Украине.
Об этом пишет российское "Радио Свобода" со ссылкой на МИД острова, передает Цензор.НЕТ.
Так, дипломаты сообщили, что вопрос о выплатах семьям убитых и раненых поднимался на переговорах в Москве во время визита делегации Шри-Ланки во главе с госминистром иностранных дел Тараком Баласурией.
Что требовала делегация из Шри-Ланки?
Представители Шри-Ланки встретились с заместителем главы МИД России Андреем Руденко и заместителем министра обороны Александром Фоминым.
На переговорах речь шла о выплате компенсаций семьям 17 погибших и раненых на войне, досрочном расторжении контрактов завербованных и выплате вознаграждений. О количестве раненых информации нет.
Граждане Шри-Ланки на войне против Украины
Всего, по данным СМИ, в российско-украинской войне участвуют по меньшей мере 2000 граждан Шри-Ланки.
В МИД РФ о подробностях встречи не проинформировали.
В сообщении дипведомства говорится, что на встрече с Руденко стороны обсудили "актуальные вопросы российско-ланкийской повестки дня".
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-портрет фуйла
надрукований в Північной Корее
Чого мовчемо, Малюска?!
Слідом за не-палкою і не-пальцем.
Такого в історії ще не було.
А китайський взагалі помиї.