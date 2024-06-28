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Новости Война
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Шри-Ланка запросила у России компенсацию за убитых на войне против Украины наемников

Шрі-Ланка хоче компенсацій від Росії за найманців

Шри-Ланка требует от России компенсации за гибель своих граждан-наемников во время войны в Украине.

Об этом пишет российское "Радио Свобода" со ссылкой на МИД острова, передает Цензор.НЕТ.

Так, дипломаты сообщили, что вопрос о выплатах семьям убитых и раненых поднимался на переговорах в Москве во время визита делегации Шри-Ланки во главе с госминистром иностранных дел Тараком Баласурией.

Что требовала делегация из Шри-Ланки?

Представители Шри-Ланки встретились с заместителем главы МИД России Андреем Руденко и заместителем министра обороны Александром Фоминым.

На переговорах речь шла о выплате компенсаций семьям 17 погибших и раненых на войне, досрочном расторжении контрактов завербованных и выплате вознаграждений. О количестве раненых информации нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шри-Ланка отправит в РФ делегацию для расследования судьбы своих граждан, которых россияне завербовали на войну против Украины, - Reuters

Граждане Шри-Ланки на войне против Украины

Всего, по данным СМИ, в российско-украинской войне участвуют по меньшей мере 2000 граждан Шри-Ланки.

В МИД РФ о подробностях встречи не проинформировали.

В сообщении дипведомства говорится, что на встрече с Руденко стороны обсудили "актуальные вопросы российско-ланкийской повестки дня".

Читайте также: Оккупанты удерживали, пытали и эксплуатировали в Харьковской области семерых граждан Шри-Ланки, - Нацполиция

Автор: 

россия (96038) Шри-Ланка (43) наемники рф (2090)


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Топ комментарии
+15
Непальців за подібних обставин росіяни "послали в КатМанду" Цікаво - куди пошлють ланкійців?
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28.06.2024 15:52
+13
дадуть компенсацію
-портрет фуйла
надрукований в Північной Корее
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28.06.2024 15:47
+12
цена шрі-ланкійскіх дураков-рубль за пучок...
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28.06.2024 15:52
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дадуть компенсацію
-портрет фуйла
надрукований в Північной Корее
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28.06.2024 15:47 Ответить
А що Україна? Де позиви до міжнародних судів?

Чого мовчемо, Малюска?!
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28.06.2024 16:05 Ответить
ти вчора народився, чи гуглом не вмієш користуватись?
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28.06.2024 17:46 Ответить
А что межнародный суд? Запретит чуркобесам наниматься в кацапармию??
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28.06.2024 17:53 Ответить
цена шрі-ланкійскіх дураков-рубль за пучок...
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28.06.2024 15:52 Ответить
Непальців за подібних обставин росіяни "послали в КатМанду" Цікаво - куди пошлють ланкійців?
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28.06.2024 15:52 Ответить
Туди, куди навіть Макар телят не ганяв
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28.06.2024 15:56 Ответить
В ШрИРІНКУ!))
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28.06.2024 16:58 Ответить

Слідом за не-палкою і не-пальцем.
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28.06.2024 18:30 Ответить
в ланду))
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29.06.2024 21:04 Ответить
Дефолт через невиплату компенсації за утилізованих?
Такого в історії ще не було.
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28.06.2024 15:54 Ответить
Компенсують сирою нафтою.
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28.06.2024 16:06 Ответить
Все колись трапляється вперше...
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28.06.2024 22:43 Ответить
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28.06.2024 15:54 Ответить
Останні справжні оптимісти... 😂
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28.06.2024 15:57 Ответить
Куди світ котиться? За найманців агресор не хоче компенсацію платити. )))
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28.06.2024 16:00 Ответить
Берите спиртом, пельмени не довезете, жарко.
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28.06.2024 16:03 Ответить
Спирт до кордону росії не доїде.
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28.06.2024 16:07 Ответить
Билеты в цирк как альтернатива.
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28.06.2024 16:08 Ответить
До кабZдона?@?
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28.06.2024 18:39 Ответить
Ха-ха! Це вони так стібуться?
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28.06.2024 16:19 Ответить
Все, цейлонський чай більш не п'ю!
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28.06.2024 16:29 Ответить
Так його пити не варто і без їхніх найманців , останім часом якийсь чай -не чай , а помийки коричневі , запитую продавців який чай купити щоб запах чаю мав , то відповідають що ніде такого немає , якась трава , а не чай ((
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28.06.2024 16:34 Ответить
Айзер чай. Або турецький, але турецького у продажі нема, його можна було леше у турції купувати. Класнючий чай.
А китайський взагалі помиї.
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28.06.2024 17:30 Ответить
Шубами з Херсону розрахуються. Щоправда, є нюанс: треба піти і взяти, але русня з радістю готова допомогти, забезпечити всім необхідним.
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28.06.2024 16:41 Ответить
Таджиками компенсируют, на худой конец - арапами.
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28.06.2024 17:31 Ответить
Менять это гамно на пленных солдат ВСУ кацап не будет, по всем международным законам они - наемники, так что брать их в плен смысла нет, если что.
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28.06.2024 17:51 Ответить
Жри-Ланку, это что, город в Израиле?
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28.06.2024 19:11 Ответить
бу-га-га
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29.06.2024 08:59 Ответить
мартищок прихуачено..- а тепер -дай банана...=та на нахххх бла баннааа
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29.06.2024 21:05 Ответить
 
 