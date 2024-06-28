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Новости Санкции против России
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Южная Корея запретит экспортировать в Россию и Беларусь еще почти 250 товаров

Південна Корея

Министерство промышленности Южной Кореи добавляет еще 243 позиции в список товаров, для экспорта которых в Россию и Беларусь требуется спецразрешение правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным южнокорейского министерства, эти товары могут потенциально быть использованы в военных целях. Речь идет о металлорежущем оборудовании, частях оптических приборов и датчиках.

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Товары из списка запрещено ввозить в Россию и Беларусь, хотя правительство может предоставить одобрение в каждом конкретном случае.

Ожидается, что новые правила вступят в силу до конца августа, после завершения необходимых процедур.

Таким образом теперь в списке товаров для усиленного экспортного контроля 1402 пункта.

Автор: 

россия (96038) санкции (11430) Южная Корея (340)


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Росію потихеньку заганяють у "технологічну пустелю"!
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28.06.2024 16:27 Ответить
І до Казахстану не погано було б.
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28.06.2024 17:08 Ответить
Піззєц раші!
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28.06.2024 17:19 Ответить
Тока на пользу. Металорізальне обладнання, кацапи будуть виготовляти з берести. А оптика їм взагалі не знадобиться. Накидаються бояри до стану коли очі на лоба повилазять, ото їм і вся оптика. Все інше від лукавого.
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28.06.2024 17:25 Ответить
 
 