Южная Корея запретит экспортировать в Россию и Беларусь еще почти 250 товаров

Министерство промышленности Южной Кореи добавляет еще 243 позиции в список товаров, для экспорта которых в Россию и Беларусь требуется спецразрешение правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным южнокорейского министерства, эти товары могут потенциально быть использованы в военных целях. Речь идет о металлорежущем оборудовании, частях оптических приборов и датчиках.

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Товары из списка запрещено ввозить в Россию и Беларусь, хотя правительство может предоставить одобрение в каждом конкретном случае.

Ожидается, что новые правила вступят в силу до конца августа, после завершения необходимых процедур.

Таким образом теперь в списке товаров для усиленного экспортного контроля 1402 пункта.