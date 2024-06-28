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Южная Корея запретит экспортировать в Россию и Беларусь еще почти 250 товаров
Министерство промышленности Южной Кореи добавляет еще 243 позиции в список товаров, для экспорта которых в Россию и Беларусь требуется спецразрешение правительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По данным южнокорейского министерства, эти товары могут потенциально быть использованы в военных целях. Речь идет о металлорежущем оборудовании, частях оптических приборов и датчиках.
Товары из списка запрещено ввозить в Россию и Беларусь, хотя правительство может предоставить одобрение в каждом конкретном случае.
Ожидается, что новые правила вступят в силу до конца августа, после завершения необходимых процедур.
Таким образом теперь в списке товаров для усиленного экспортного контроля 1402 пункта.
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Яр Холодний
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