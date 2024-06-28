Украина должна решать, когда и при каких условиях вести переговоры с РФ, - президент Словении Пирц Мусар

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что только Украина будет решать, когда и при каких условиях вести переговоры с РФ.

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень радуюсь прогрессу на первом Саммите мира в Швейцарии. Словения принимала там участие. И мы все, кто участвовал в этой конференции, понимаем, что мы защищаем международное право и Устав ООН. И мы согласились с президентом (Владимиром Зеленским. - Ред.), что нет политика, который не хотел бы мира. Мы все понимаем риски, но Украина - это та страна, которая должна решать, когда и при каких условиях она будет вести переговоры. И здесь мы на вашей стороне", - пояснила лидер Словении.

Пирц Мусар добавила, что Украина в войне защищает не только свои права, но и права всех народов.

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