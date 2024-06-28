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Новости Война
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Украина должна решать, когда и при каких условиях вести переговоры с РФ, - президент Словении Пирц Мусар

Президентка Словенії Пірц Мусар прокоментували можливість перемовин між РФ та Україною

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что только Украина будет решать, когда и при каких условиях вести переговоры с РФ.

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень радуюсь прогрессу на первом Саммите мира в Швейцарии. Словения принимала там участие. И мы все, кто участвовал в этой конференции, понимаем, что мы защищаем международное право и Устав ООН. И мы согласились с президентом (Владимиром Зеленским. - Ред.), что нет политика, который не хотел бы мира. Мы все понимаем риски, но Украина - это та страна, которая должна решать, когда и при каких условиях она будет вести переговоры. И здесь мы на вашей стороне", - пояснила лидер Словении.

Пирц Мусар добавила, что Украина в войне защищает не только свои права, но и права всех народов.

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Автор: 

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Мені вислови "президентки Словенії" нагадують "школу танцев Самуила Пляца" : "Два шаги налево... Два шаги направо... Шаг вперёд и два - назад... "!
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28.06.2024 16:57 Ответить
Сенс слів такий, хлопці вистачить грати у війну, сідайте за стіл і вирішуйте переговорами, як це все зупинити. Тому, що нам це все вже.....
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28.06.2024 17:05 Ответить
грати у війну?
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28.06.2024 17:11 Ответить
А інакше навіщо штовхають на переговори? Якби для них це була війна, то говорили про перемогу, а так про переговори.
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28.06.2024 17:21 Ответить
 
 