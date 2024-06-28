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Новости Санкции против России
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Восемь стран присоединились к решению ЕС о конфискации доходов от замороженных активов России, - Боррель

Жозеп Боррель

В ЕС сообщили о присоединении восьми стран к решению Евросоюза о передаче поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

21 мая Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины.

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"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к этому решению Совета", - говорится в заявлении.

Отмечается, что страны обеспечат соответствие своих национальных политик этому решению. "Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - сказано в заявлении.

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не густо
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28.06.2024 17:58 Ответить
Достатньо.
27+8=35. Майже вся Європа.
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28.06.2024 18:56 Ответить
 
 