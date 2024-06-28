Совет ЕС ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний РФ и соучастников обхода санкций против олигарха Дерипаски

Совет ЕС объявил ограничения в отношении двух физических лиц и четырех компаний, часть из них наказали за помощь в обходе уже введенных санкций против России.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Под санкциями Евросоюза оказались Дмитрий Белоглазов и его компания "Титул". "Белоглазов ответственный за создание сложной схемы обхода санкций вместе с Олегом Дерипаской, в отношении которого уже применены ограничения ЕС. Его компания ООО "Титул" создала дочернюю компанию с названием Joint Stock Company Iliadis для приобретения доли акций Дерипаски в International LLC Rasperia Trading Limited", - пояснили в коммюнике.

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Последняя компания, Rasperia, имеет акции на 28,5 миллиона евро в европейской компании STRABAG SE, активы которой заморозили в результате наложенных ЕС ограничений. Таким образом Дерипаска сумел продать свою замороженную собственность. На всех перечисленных компаний-участниц схемы соответственно тоже наложили санкции.

Кроме того, под ограничения попала российская компания "ТрансКонтейнер" - крупнейший в РФ железнодорожный контейнерный оператор, и ее гендиректор Михаил Концерев.

В коммюнике отмечают, что в 2023 году прибыли компании "взлетели" благодаря перевозке белорусских грузов и ее участия в нелегальных схемах торговли оружием с КНДР в интересах России.

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Всего под санкциями ЕС за роль в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины уже более 2200 человек и компаний.