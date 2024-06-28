Байден о прениях с Трампом: Я знаю, что уже не молод, но я смогу выполнять работу американского президента

Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Северной Каролине впервые прокомментировал упреки в плохом выступлении на президентских дебатах с Дональдом Трампом, частично признав критику в свою сторону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Во время обращения к сторонникам Байден признал, что действительно в преклонном возрасте и не так хорошо участвует в дебатах, как раньше.

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"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - сказал президент США.

Он добавил, что знает, как "выполнять работу" американского президента, а "когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься".

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"Друзья, я даю вам слово Байдена: я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", - подчеркнул президент США.