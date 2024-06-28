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Байден о прениях с Трампом: Я знаю, что уже не молод, но я смогу выполнять работу американского президента

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Северной Каролине впервые прокомментировал упреки в плохом выступлении на президентских дебатах с Дональдом Трампом, частично признав критику в свою сторону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Во время обращения к сторонникам Байден признал, что действительно в преклонном возрасте и не так хорошо участвует в дебатах, как раньше.

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"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - сказал президент США.

Он добавил, что знает, как "выполнять работу" американского президента, а "когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься".

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"Друзья, я даю вам слово Байдена: я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", - подчеркнул президент США.

Автор: 

Байден Джо (2794) выборы (24756) дебаты (437) США (27055)


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Топ комментарии
+25
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28.06.2024 21:52
+16
Кушнарь тупий дебіл. Байден "програв" приблизно так як програв в свій час Порошенко. Він нагадував старенького бухгалтера який просто відповідав на питання, можливо не зовсім зрозуміло для тупих, але відповідав. Трамп плигав як макака та брав горлом, - причому у нього відповідь на любі питання була одна - "мігранти". Навіть у питаннях про клімат, і туди їх всунув.
З цих двох Байден виглядав нормальним державним діячем, навіть з огляду на вік, а Трамп якраз тим ким він і є - галасливим пі.здюком...
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28.06.2024 22:06
+11
Що за необхідність пхатись у президенти в такому віці? це вже щось хворобливе
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28.06.2024 21:48
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Разгром Байдена на дебатах: ему предлагают снять кандидатуру -кушнарь- швидкий дайджест видань https://www.youtube.com/watch?v=56bRETBLB5U
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28.06.2024 21:47 Ответить
В мене я надія, що Байден зніме себе та висуне свого приємника після того, як Трамп отримає від свого зʼїзду мандат на вибори .
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28.06.2024 21:50 Ответить
у демократів є прекрасні кандидатури , й вони змогли б надолужити за три місяці своїм турне передвиборчим, а як шановний Байден поверне собі загублене дебатами?
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28.06.2024 21:55 Ответить
Кушнарь тупий дебіл. Байден "програв" приблизно так як програв в свій час Порошенко. Він нагадував старенького бухгалтера який просто відповідав на питання, можливо не зовсім зрозуміло для тупих, але відповідав. Трамп плигав як макака та брав горлом, - причому у нього відповідь на любі питання була одна - "мігранти". Навіть у питаннях про клімат, і туди їх всунув.
З цих двох Байден виглядав нормальним державним діячем, навіть з огляду на вік, а Трамп якраз тим ким він і є - галасливим пі.здюком...
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28.06.2024 22:06 Ответить
Він реально програв.Він вже як жива мумія.Я не знаю чому ви всі на нього мастурбуєте? За нього зносять міста України? Саме він заборонив запускати ракети по москальських аеродромах.Не конгрес,а він як президент.
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28.06.2024 23:49 Ответить
Якщо коротко, то ти iдiот.

Якщо детально, то Трамп розгромив Байдена, навiть самi лiберали це признали.

Питання нелегалiв для Америки болюче, але для такого барана сидячого десь в якомусь Мухосранську повнiстю незрозумiле. Як i все остальне про що говорили. Пояснювати немае смислу бо баран.
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29.06.2024 04:46 Ответить
Ти косноязичне кацапське мурло, для початку хоч вивчи що партія Байдена називається "демократи", а не "ліберали".
А "ліберали" це ті що вже 20 років сруть в щі вашому фюреру.
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29.06.2024 10:02 Ответить
ніколи не забуду як дурепа на роботі захопилася тоді зе і як "он сделал порошенко"....був у щоці тоді.
Де ця корова зараз? з'балася в германію....
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29.06.2024 15:17 Ответить
Що за необхідність пхатись у президенти в такому віці? це вже щось хворобливе
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28.06.2024 21:48 Ответить
Маразм ....крепчал и танки наши быстры.
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28.06.2024 21:54 Ответить
Можливо впертість і неможливість оцінити себе адекватно зі сторони.
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28.06.2024 22:00 Ответить
Різниця у три роки.
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28.06.2024 22:20 Ответить
***** по козлостану, тодi повiримо!
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28.06.2024 21:48 Ответить
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28.06.2024 21:51 Ответить
Чесно визнав шо він в похилому віці - раніше якось не здогадувався - норм хід
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28.06.2024 21:51 Ответить
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28.06.2024 21:52 Ответить
Керівники США в цьому плані стають схожі на совкових. З головного поста тільки вперед ногами
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28.06.2024 21:57 Ответить
Прямо така паралель з Андроповим і тими, хто був до і після нього.
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28.06.2024 21:59 Ответить
Ні про яку паралель я не говорив. Брежнєва водили під руки бо падав і Байден вже падає, скоро під руки будуть водити. Невже в такій країні як США немає підходящих кандидатур на головний пост? А їх ці два старці цікавлять...
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28.06.2024 22:57 Ответить
Байден 50 років в політиці і колись казав,що якщо пустити чорних до білих в школі.то джунглі будуть.А в 2020 році,на колінах перед блм стояв.
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28.06.2024 23:52 Ответить
Що таке блм?
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29.06.2024 06:43 Ответить
black lives matter.
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29.06.2024 08:37 Ответить
Та переклад я зрозумів, тільки до чого цей вислів?
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29.06.2024 11:59 Ответить
Чорних життя важливі.Всі мають на колінах перед чорними бути.бо колись були рабами.Все це абсурд.А політики на цьому спекулюють.
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29.06.2024 12:30 Ответить
Ну рабами були не тільки чорні.
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29.06.2024 12:49 Ответить
Звісно.
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29.06.2024 14:13 Ответить
за це забули
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29.06.2024 15:28 Ответить
Діди правлять світом. Путін ***** теж дід.
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28.06.2024 21:58 Ответить
У світового шерифа США ступор - криза демократії по американськи. Зійшлися два дідугана, які кожний по своєму боїться Путіна: Байден своє боягузтво лукаво маскує, а Трамп банально блефує...
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28.06.2024 22:00 Ответить
2 неадеквата. Якби Байден сказав - я підтримую Клуні чи шось таке. ДІду нашо тобі влада уже?
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28.06.2024 22:04 Ответить
Особисто мені взагалі не зрозуміло, навіщо в такому віці йти у Президенти. У того ж Байдена достатньо коштів, аби ні в чому собі не відмовляючи чудово жити в безпечній країні, відпочивати, подорожувати (в США неймовірно гарні національні парки і безліч місць, які цікаво відвідати) та насолоджуватися відпочинком з родиною. Невже так хочеться влади?
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28.06.2024 22:07 Ответить
Бувають такі люди, що звикли працювати поки не зваляться з ніг.
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28.06.2024 22:10 Ответить
Бувають люди, що думають, що вони незамінимі.
А по факту при Байдені віце-президенті був анексваний Крим.
І при Байдені президенті у центрі Європи розпочата повномасштабна війна.
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28.06.2024 22:43 Ответить
.він не йде, його ведуть як і 2020го.
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28.06.2024 22:58 Ответить
Альцгеймер проти афериста... що із США коїться
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28.06.2024 22:11 Ответить
Сполучені Штати надали Україні надто мало допомоги, а надана Україні високоточна зброя вийшла з ладу через електронні перешкоди.
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28.06.2024 22:17 Ответить
Невже на 350 мільйонів населення нема молодших ? Нагадує старперів з цк кпсс.
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28.06.2024 22:24 Ответить
Ну за це дідові респект але насправді нас готують до кандидатури Мішель Обами яка займе собі укромне місце віце президента а потім по стану здоровʼя діда і повноцінне. Ну або взагалі її зможуть оголосити кандидатом від дем партії на зʼїзді і ппл схаває. Рижий поц ще гірший. Вот така тут сц*ка демократія. Поводять людям по губам і вибирай в яке отверствие тобі ліпше засунути але результат майже те самий. Єдине що дає хоть якоїсь надії це те що ті самі люди Обами і зараз при владі тому хочаб для України я сподіваюсь підтримка не зникне як це хоче зробити трампон...
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28.06.2024 22:30 Ответить
Про яку саме надію ви говорите в звязку із Обамою? Щоб Україні фсе? Демократи важко працюють, щоб її доконати, а вам все мало
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29.06.2024 00:37 Ответить
В Байдена зформована, є команда управлінців, якій можна довіряти. Принаймі, українцям можна і потрібно довіряти команді Байдена.
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28.06.2024 22:32 Ответить
Якщо є команда
то де поділась допомога на 150млн від 25.06.2024?
чому не виконаний закон про розробку плана підтримки та перемоги України?

Для України це був би плюс
Якщо Трамп поганий, Байден хороший та має команду

Тоді де результат по цим питанням?
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28.06.2024 22:48 Ответить
Ну це ж елементарно: з фразою про розробку положень плану перемоги України в біллі від 20/04 меншість Палати та Держдеп Байдена погодились, щоб респи взагалі проголосували за цей закон. А сам план перемоги має розробити передовсім Україна (і вже потім найкращі союзники мають визнати план за реальний, якщо він таким буде); але проблема в тому, що ОПа ЕрЗе з цим не поспішає.
Але ще невідомо, чи в Держдепі нема такого плану. Скоріш за все є, але він непублічний.

А трамп справді - типовий популіст; ще більший популіст за Зе, прямо пропорціонально у відповідності з розмірами та впливовістю кожної держави. Популізм на чолі США взагалі може мати катастрофічні наслідки для всього світу. Тай плівочка походеньок трампа в готелях мокши досі зберігається в архівах луб'янки...
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28.06.2024 23:04 Ответить
Елементарно, що це вигадка
в законі прямо сказано "якщо інше не зазначено в цьому розділі, така стратегія має бути подано в несекретній формі, але може містити секретний додаток"
якщо б план був поданий, то в цих комітетах вже б працювали на ним, частина якого могла бути секретною
проте ніяких повідомлень немає

про Україну в законі взагалі нічого не сказано
Україна не може вимагати гроші від США, а закон передбачає саме розробку фінансування перемоги України

"Тай плівочка походеньок трампа в готелях мокши досі зберігається в архівах луб'янки..." - якщо навіть так
Людині під 80 років, що там може бути такого, щоб мати вплив на людину в такому віці

Про зв'язки та компромат - спецпрокурор вже шукав 2 роки, витратив 100+млн, та знайшов - Трамп невірно вніс виплати за мовчання про інтим стосунки з моделлю. І це ше було до виборів, коли він став президентом

Якось так виходить, що всі, окрім Байдена - хочуть чогось досягти поки не сталась зміна президента США
Трамп можна сказати, має бажання, щоб все вирішилось поки він офіційно не став президентом, щоб не приймати "не популярних" рішень
А всі інші чого поспішвають?
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28.06.2024 23:39 Ответить
що ти наплів? А особливо в контексті компромату, який для політика ніколи не старіє.
Хех, а брехня "про Україну в законі взагалі нічого не сказано" - взагалі вершина лицемірства
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29.06.2024 00:14 Ответить
В законі сказано, хто повинен розробити план перемоги України.
В списку відповідальних за розробку плаана- Україна не вказана

хто наплів, що Україна повинна розробити план, згідно цього закона?
"А сам план перемоги має розробити передовсім Україна (і вже потім найкращі союзники мають визнати план за реальний, якщо він таким буде)"

якщо є така вимога в законі, можна надати?

про компромат - є чи немає?
чи знову хтось "наплів"
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29.06.2024 00:21 Ответить
Звісно що можуть
Просто це не буде мати ніякої сили для України офіційно
Факт що такого немає, та не може бути - тому що немає сенсу

Україна звісно може розробити план
Виконати його буде не можливо
Якщо зараз просити ППО, котре не дають - то чому будуть давати те що закладено в план.
Той же аудит PDA, вже виявив завищення цін на 8.1млрд - це велика сума, котра обнулить любий план, який би гарний він не був

Я не маю відношення до "ботяра трампівська" - тому можна не ображати

Просто хочу зрозуміти,
Конгрес виділив 61млрд
в цьому місяці надано 225млн

Є команда, є кошти, є права, є обіцянка від 25.07.2026 - а допомога не підписана...

Якщо є пояснення, цікаво послухати

Може дійсно, Трамп якось заважає підписати - наприклад згодився на дебати, тому немає часу підпис поставити...
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29.06.2024 01:27 Ответить
Хто,Салліван,Гарріс,Блінкен? З них всі диктатори насміхаються.
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28.06.2024 23:53 Ответить
у всяк випадку, не з Блінкіна. Після останнього його візиту до Києва диктатору ЕрЗе було невпереливки.
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29.06.2024 00:21 Ответить
Саме так і було.
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29.06.2024 00:37 Ответить
Робота не в тому, щоб сісти у крісло Президента,
а в тому, щоб успішно протистояти агресивному кремлю.
Як це робив Рональд Рейган, теж не молодий.
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28.06.2024 22:39 Ответить
https://www.nytimes.com/live/2024/06/27/us/biden-trump-debate-fact-check Посилання на NYTimes котре начебто порахувало, хто з двох що сказав

Байден
Це перебільшено. 1
Це вводить в оману 5
Для цього потрібен контекст 6
Всього 12

Трамп
Помилковий 19
Для цього потрібен контекст 7
Це вводить в оману. 9
Цьому бракує доказів. 3
Це перебільшено 3
Всього 41

Дивує, різниця 12 проти 41 висловлювання - котрі оцінювалось
Перекос в 3.5 рази, якщо взагалі мовчати - то не буде помилок

Питання, котрі перевірила газета - досить спеціфічні (внутрішня політика, аборти, медицина, податки), щоб наші блогери та журналісти, відразу могли це підтвердити
Проте на більшості каналів "Трамп казав не правду"

Чи все перевірили журналісти, чи ні?

Ось ще https://edition.cnn.com/2024/06/27/politics/fact-checking-the-cnn-presidential-debate/index.html CNN розібрав
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28.06.2024 22:40 Ответить
Два лисих пердуни - старий і ще старіший.
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28.06.2024 22:44 Ответить
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28.06.2024 22:55 Ответить
фізична міць президента не замінить розуму і сили духу...
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28.06.2024 22:55 Ответить
Буду голосувати за Д.Байдена навiть i тодi якщо його возитимуть в вiзку...
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29.06.2024 00:33 Ответить
Умные люди голосуют не за президента, а за силы которые за ним стоят. А воабще, очень удивляет, каких ушлёпков - кандидатов выстаыляют в некоторых странах на эту должность! (не буду показывать пальцем)
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29.06.2024 00:44 Ответить
Сьогодні, у цей важкий для світу час, на чолі країни світового поліцейського має стояти рішучий, енергійний і фаховий політик. Тому буде краще для всіх, коли донори і спонсори обох партій відкличуть цих кандидатів поважного пенсійного віку і висунуть кандидатами у президенти молодших і більш енергійних представників від своїх партій, які будуть гідні представляти свою країну на міжнародній арені.
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29.06.2024 00:57 Ответить
якби кандидатом стала Нікі Хейлі - не було би жодних питань стосовно того, хто мав би перемогти 5/11. Але донори/спонсори слонів не спроможні перемогти популізм в своїй партії. Тому одне сподівання: що цей популізм переможе суперник респів.
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29.06.2024 01:17 Ответить
скоріш за все було би краще
но маємо те що маємо
поки вибір з інших двох кандидатів

виходить що республіканці - кращий вибір, якщо Нікі Хейлі
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29.06.2024 01:36 Ответить
якось дивно, що осяяння прийшло тільки після дебатів
а до цього тільки один кандидат не влаштовував

хоча це нормально змінювати думку, коли всі різко змінюють
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29.06.2024 01:32 Ответить
нічого я не змінював. я ніколи не був фанатом Байдена і тим більше Трампа. я був прихильником сенатора Маккейна - Царство йому Небесне і земля пухом.. І мене тут тільки бісило те, що Байдена ********* за чайні ложечки найбільше ті, хто самі підтримують тих упоротих маговців, які взагалі проти виділення допомоги Україні. І в цьому контексті то вже краще по чайній ложечці від Байдена, ніж взагалі нікуя від тих маговців...
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29.06.2024 01:45 Ответить
Про Маккейна - можна погодитись

Байдена порівннювати з маговцями - якось не коректно.
З одної сторони одна людина від підпису якої все залежить, з іншої група людей від котрих не все залежить. Той же пакет на 61млрд був прийнятий навіть за маги.

До речі в іншій новині, сказано, що 150млн оголосять 1.07.2024 - снаряди та трохи ракет
Тобто за червень допомога склала 225млн, що в 4-5 разів менше ніж в 2022-2023 роках

З такими темпами, "згорять" кошти PDA, котрі виділені до 1 жовтня 2024

Зі сторони виглядає, як підготовка до переговорів
щоб вести з позиції сили - поки нічого для цього не робиться, судячи з фактів
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29.06.2024 10:09 Ответить
добре, що хоч про Маккейна ти можеш погодитись... а далі від тебе, то вже сюр. особливо про дичину стосовно порівняння Байдена з маговцями. ) критикувати Байдена мають право тільки ті, хто виступає сам за збільшення виділення допомоги Україні. а маговці, як всім тут давно уже відомо, то давно виступають проти виділення допомоги Україні, погрожуючи імпічментом спікеру. ніхто ж не чув від Марджорі закликів, щоб виділити Україні допомоги більше, ніж її просить виділити Байден. проте всі чули від неї, що ні цента для України. якби маговці не підтримували цю риторику Марджорі, то давно вже її присадили би за такі висловлювання. ан ніт. вони її підтримують. а може навіть ще і науськують, щоб вона робила подібні заяви... Тому я вкотре тобі повторюю - критикуєш Байдена за чайну ложечку - пропонуй кращу альтернативу... альтернативи немає. навпаки, критикують ті, хто взагалі проти виділення допомоги Україні. і ти за них тут топиш. тому і ставлення тут до тебе таке, бо іншого ти не заслуговуєш.
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29.06.2024 13:53 Ответить
https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/06/25/maga-foreign-policy-trump-voters/ 25 червня 2024 вийшла стаття "Міф про МАГА-ізоляціонізм"

Наприклад по Україні (в перкладі)
Сімдесят відсотків виборців MAGA погоджуються, що для Сполучених Штатів важливо, щоб Україна виграла війну з Росією (проти 64 відсотків республіканців, які не належать до MAGA). Крім того, 51 відсоток республіканців MAGA вважають, що Росія наразі виграє війну, але лише 8 відсотків хочуть , щоб Росія перемогла (теса про те, що виборці MAGA хочуть перемоги Росії, є міфом). І незважаючи на побоювання щодо того, як Байден керував війною, 47 відсотків опитаних хочуть продовжувати надсилати зброю в Україну.

Математично виходить, що в середньому 67% республіканців за перемогу України, з яких 70% відноситься до MAGA

Якщо міряти, як зазвичай
то спікера Джонсона зняли демократи, хоча формально претензію виставив республіканець, набравши тільки 8 голосів республіканців, котрим допомогли всі демократи
І це після того, як президент заявив, що домовився зі спікером - і це була офіційна позиція, чому зняли
Лідер більшості демократів в Сенаті - відмовився подовжити закон про лендліз

Проте незважаючи на це, демократи також допомогають Україні
По вашому прикладу - виходить треба бути проти всіх демократів, тому що там також є персони, котрі щось робили проти.
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29.06.2024 14:17 Ответить
... та херовий з тебе математик. маговці "за" перемогу України тільки по факту блокували півроку виділення допомоги Україні, погрожуючи і шантажуючи імпічментом спікеру, якщо той поставить на голосування пакет з виділенням допомоги України. тут шось нікуя твоя математика не працює. від слова зовсім. голосувати проти виділення допомоги і бути за перемогу Україні нікуя щось не в'яжеться. звісно можна бути за перемогу, коли та перемога здобута за рахунок інших витрат, в першу чергу за рахунок витрат Європи. Європа нехай вкладається у перемогу України, а ми, МАГА, почекаємо, бо Європі це більше треба, бо вони ближче, а ми за океаном. проте ми теж "за" перемогу України. )) то дуже жлобська політика - загрібати жар чужими руками.

про ту саму статтю ****** Ілларіонов в себе на каналі. такий собі тіп. дуже мутний. та ще й кацап. ах да, він передбачив війну... ну-ну. може не передбачив, а може точно знав, що війна планується і йому спецом злили ту інфо, щоб він лякав народ задовго ще до початку війни, щоб таким чином приспати пильність у народу. бо коли з літа 21-го року лякають війною, а війни все немає, то того Ілларіонова почали сприймати вже як просто лякалку і тому наші можновладці стали готуватись до шашликів в травні. і жодного кривого слова у нього про маговців. хоча 100% саме маговці гальмували виділення допомоги Україні. не Байден, а саме маговці. через тиск на свого спікера, щоб той не ставив на голосування пакет допомоги для України. ну цеж факти. проте Ілларіонов мовчить, нічого не говорить критичного на маговців, а тільки на Байдена котить бочку. якщо маговці проти виділення допомоги Україні, то значить і Ілларіонов теж проти раз їх не критикує. єж купа фактів у пресі, де повідомлялось, що адміністрація Байдена звернулась до Конгресу ще у серпні 23-го року, щоб той виділив Україні 60 млрд допомоги на 24-й фінансовий рік, щоб його встигли проголосувати в Палаті і в Сенаті до 01.10.23... проте "завдяки" саме маговцям його проголосували аж в кінці квітня 24-го року. ось де реальність. а все інше - то слоблуддя. від Ілларіонова і від тебе.
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29.06.2024 15:34 Ответить
Я не можу заперечувати проведене опитування та статтю за результами.

По новому пакету в 61млрд.
Так в пресі були статті про це.
Проте на сайті Конгресу цього закону в той час не було, щоб його відмовились голосувати.
В результаті, вийшло що 61млрд в законі H.R.815, котрий згідно сайта Конгреса був переданий з Сената до Палати представників в середині лютого 2024 року.
Я довіряю фактам, цей факт можна перевірити.

Чи можна перевірити факт, що в вересні 2023 року був законопроект про 61млрд в Палаті представників?
Мабуть можливо, якщо такий був.
Якщо ви знаєте номер, або посилання - надайте будь ласка.
Перевіримо цей факт, та встановимо правду.

Джонсон, котрий республіканець - вніс у вигляді закону, хороші зміни до закону.
На жаль деякі частину закону (нариклад розробити план підтримки та перемоги України), чомусь виконавча влада відмовляється виконовуати

І про 61млрд, кошти доступні вже 2+ місяці
за цей період надано 900млн, за червень тільки 225млн

Якщо в вересні мага заважала прийняти закон, то хто зараз заважає виконувати прийнятий закон?
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29.06.2024 19:36 Ответить
фактами можна маніпулювати у різні сторони. ти пишеш, що не було закону в Палаті, а він був переданий у Палату з Сенату у лютому 24-го року... ну так це ж і є маніпуляція. а по факту той закон тормозили у Палаті і спікер не хотів ставити його на голосування. хоч там і рівноправні обидві палати в Конгресі, проте закони щодо виділення фінансів в першу чергу ініціюються і голосуються у нижній Палаті. Байден просив Конгрес виділити для України пакет 60 млрд ще до початку нового фінансового року? просив. ще у липні чи серпні 23-го року. Чому Конгрес (нижня Палата) не виділила? тому що виділення блокували маговці - Гетц і Мардорі. погрожували імпічментом Маккартні. і тут не треба писати, що його демократи звільнили. а треба писати, що питання на звільнення свого спікера зініцієвали саме республіканці, а точніше упороті маговці, які "горою за Україну і за її перемогу". от тільки на словах. а на ділі блокували виділення допомоги півроку...
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29.06.2024 22:06 Ответить
Можна згадати, як погрожували в Сенаті та адміністрації, що не проголосують та не підпишуть допомогу, якщо буде хоч якась зміна, хоча гроші ніхто не зменшував.

Зазвичай починають в Палаті, потім Сенат, потім узгоджують.
Цього разу вийшло навпаки

Ок - пакет підписаний

Згідно закона, виділено 7.8млрд PDA допомоги на всі країни до 1 жовтня 2024
Використано 0.9млрд

Тобто за 2місяці використало 11%, залишилось 3 місяці.
Чи встигнуть все використати?
Якщо гроші знову будуть втрачені, то який сенс було просити кошти у Конгреса?
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29.06.2024 22:51 Ответить
та херово вийшло це навпаки. це навпаки коштувало півроку. і коштувало багатьох життів українців на фронті. тому не зайобуй тут людей своїм словоблуддям. дрочи і далі на магу. а українці будуть уклінно вдячні як демократам так і притомним республіканцям, які все ж таки спромоглися проголосувати за виділення допомоги Україні попри ці всі палки в колеса від маговців. можеш ще і на кацапа Ілларіонова подрочити.
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29.06.2024 22:59 Ответить
я не за мага, демократів, чи республіканців
я за факти - поки по фактам здається республіканці роблять більше корисного в плані прийняття законів
потім закони, повинна виконувати виконавча влада
і тут починаються проблеми з виконанням
на сьогодні виконавча влада за демократами

у вас же пунктик, на мага та трампа
трамп не при владі,
мага ті хто конгресмени - ок може вставляють "палки в колеса"

но те, що доходить до виконавчої влади, а потім не виконується,
на що немає впливу мага та Трамп
то ви все виправдовуєте

Ок
через 3 місяці подивимось,
скільки коштів буде використано з 7.8млрд виділених на PDA до 1 жовтня 2024
та скільки буде втрачено
станом на сьогодні використали 0.9млрд, та повтороно пообіцяли 150млн 1 липня
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29.06.2024 23:52 Ответить
ти за факти... факт в тому, що Байден запросив у Конгресу виділити Україні 60 млрд ще у липні-серпні 23-го року. коли Конгрес виділив? тільки наприкінці квітня 24-го року. ось тобі і факти. все, не зайобуй.
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29.06.2024 23:57 Ответить
забули додати факти з чого складається 60млрд
13.8млрд USAI для України
1.6млрд FMF для України
8.2млрд бюджетна підтримка для України
7.8млрд PDA для України, Ізраїлю, Тайваню та інших

Загалом 31.4млрд для України, за умови що весь PDA віддадуть Україні

Через 3 місяці побачимо, що використають, зокрема по PDA котрий має обмеження до 1 жовтня 2024
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30.06.2024 00:12 Ответить
побачимо. а тепер іди нах уй і не зайобуй тут людей.
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30.06.2024 03:44 Ответить
Мда, це щераз доказує що президенти як США так і Европи практично ніщо нерішають, так , прокладка між реальною владою( ті хто володіє фінансами) і простим народом
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29.06.2024 01:17 Ответить
Дідусь не зробив Америку справді найавторитетнішшою країною в світі а як той здоровий пес сильний і сцикливий.
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29.06.2024 04:18 Ответить
 
 