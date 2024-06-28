Орбан хочет, чтобы Трамп приехал на саммит ЕС в ноябре, - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет, чтобы 45-й президент США Дональд Трамп принял участие в неформальном саммите Евросоюза, который состоится в Будапеште 7-8 ноября. На тот момент в Совете ЕС будет председательствовать Венгрия.

Об этом пишет издание VSquare со ссылкой на многочисленные источники в правительстве Венгрии и среди дипломатов ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Неназванный дипломат одной из стран предположил, что соответствующее приглашение Орбан уже мог передать Трампу, когда встречался с экс-президентом США в его имении во Флориде. Эта встреча состоялась в этом году в марте.

В то же время VSquare считает, что физическое присутствие Трампа на саммите практически невозможно. Во-первых, 5 ноября в США пройдут президентские выборы, в которых он участвует, а, во-вторых, республиканец не любит дальние путешествия.

Однако предполагается, что Трамп может выступить онлайн, или же прислать записанное видеообращение.

Издание отмечает, что на момент 7-8 ноября, вероятно, уже будут известны результаты президентских выборов в США. Поэтому Трамп будет либо новоизбранным президентом США, либо же кандидатом, который потерпел поражение.

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VSquare добавляет, что даже виртуальное участие Трампа в саммите ЕС стало бы "беспрецедентным и крайне разрушительным и бросило бы вызов устоявшимся дипломатическим нормам". Кроме этого, это создало бы напряжение как внутри ЕС, так и в администрации действующего президента США Джо Байдена. Как известно, Байден будет занимать должность президента США как минимум до января 2025 года.

Напомним, что полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС пройдет под лозунгом "Make Europe Great Again" ("Сделаем Европу снова великой"). Этот лозунг очень перекликается с фразой экс-президента США Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), которую он активно использует в предвыборной кампании.

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