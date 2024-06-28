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Орбан хочет, чтобы Трамп приехал на саммит ЕС в ноябре, - СМИ

Орбан хоче, щоб Трамп приїхав на саміт ЄС у листопаді, - ЗМІ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет, чтобы 45-й президент США Дональд Трамп принял участие в неформальном саммите Евросоюза, который состоится в Будапеште 7-8 ноября. На тот момент в Совете ЕС будет председательствовать Венгрия.

Об этом пишет издание VSquare со ссылкой на многочисленные источники в правительстве Венгрии и среди дипломатов ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Неназванный дипломат одной из стран предположил, что соответствующее приглашение Орбан уже мог передать Трампу, когда встречался с экс-президентом США в его имении во Флориде. Эта встреча состоялась в этом году в марте.

В то же время VSquare считает, что физическое присутствие Трампа на саммите практически невозможно. Во-первых, 5 ноября в США пройдут президентские выборы, в которых он участвует, а, во-вторых, республиканец не любит дальние путешествия.

Однако предполагается, что Трамп может выступить онлайн, или же прислать записанное видеообращение.

Издание отмечает, что на момент 7-8 ноября, вероятно, уже будут известны результаты президентских выборов в США. Поэтому Трамп будет либо новоизбранным президентом США, либо же кандидатом, который потерпел поражение.

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VSquare добавляет, что даже виртуальное участие Трампа в саммите ЕС стало бы "беспрецедентным и крайне разрушительным и бросило бы вызов устоявшимся дипломатическим нормам". Кроме этого, это создало бы напряжение как внутри ЕС, так и в администрации действующего президента США Джо Байдена. Как известно, Байден будет занимать должность президента США как минимум до января 2025 года.

Напомним, что полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС пройдет под лозунгом "Make Europe Great Again" ("Сделаем Европу снова великой"). Этот лозунг очень перекликается с фразой экс-президента США Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), которую он активно использует в предвыборной кампании.

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Автор: 

Евросоюз (17258) Трамп Дональд (5589) Виктор Орбан (475)


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Топ комментарии
+8
Какашку потрібно скинути в туалет і спустити воду.
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28.06.2024 22:55
+6
Ну так езжай к орбану. Будишь помогать ему очко ***** вылизывать. А то видишь у него язык уже болит, помошников себе набирает
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28.06.2024 23:22
+4
Орбан,а чого так скромно,тільки Трампа?Можна ще Кім Чен Ина,ху@ла,Талібан,Хезболлу,Хамас і Йеменських хуситів запросити.
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28.06.2024 23:11
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З якого дива? Трамп що, президент ЄС?
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28.06.2024 22:49 Ответить
трамп і орбан - союзники чи не у всьому, аж до мавпування. В них навіть заклики/гасла схожі: МАGA та МUGА
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28.06.2024 23:25 Ответить
орбан дасть доні приставний стульчик
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29.06.2024 00:24 Ответить
" Орбан хоче..." смачно їсти та міцно спати, і ,зовсім випадково, не скуштувати "новачка". І тому він смиренно робить все, що йому кажуть.
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29.06.2024 00:47 Ответить
Орбан хоть и кусок говна, но он легетимный - в отличие от нашего чьма. так шо не пинайте угорский кусок какашки просто так)))
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28.06.2024 22:50 Ответить
Какашку потрібно скинути в туалет і спустити воду.
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28.06.2024 22:55 Ответить
Ну так езжай к орбану. Будишь помогать ему очко ***** вылизывать. А то видишь у него язык уже болит, помошников себе набирает
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28.06.2024 23:22 Ответить
Трамп же хоче зробити великою Америку, а не Європу.
А Орбан в Європі взагалі ізгой.
Дві підстилки кремля.
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28.06.2024 22:59 Ответить
Цілком адекватна пропозиція. Привітати нового президента США або висловити співчуття лузеру.
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28.06.2024 23:00 Ответить
Орбан,а чого так скромно,тільки Трампа?Можна ще Кім Чен Ина,ху@ла,Талібан,Хезболлу,Хамас і Йеменських хуситів запросити.
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28.06.2024 23:11 Ответить
Еще ХАМАС, Талибан, Ына пригласите, чтобы сделать сходняк мировых отбросов
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28.06.2024 23:18 Ответить
Начебто все йде як треба. Орбан критикував рішення не пускати Порошенка до Угорщини. Трамп, коли був Президентів, теж був з Порошенком у нормальних відносинах і навіть джавеліни дав. Тож на наступних виборах для Петра зірки зійшлися у правильному напрямку.
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28.06.2024 23:22 Ответить
рівноапостольнольному Петру Боженька зірки завжди гарно розставляє.

расслабля, гєна
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29.06.2024 00:26 Ответить
Недавно була інфа про Трампа - він здавна симпатизував демократам, навіть внески робив Клінтоновій. А коли демократи через буремні дні та ночі не захотіли бачити,перескочив до республіканців. Так що донні чєловєк фрази і йому європа похер.
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29.06.2024 00:31 Ответить
 
 