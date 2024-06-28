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Новости Война
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Войска РФ на Покровском направлении стремятся выйти на константиновскую трассу, - ОСГВ "Хортица"

Речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин

Российские войска на Покровском направлении активно осуществляют штурмы, чтобы выйти на константиновскую трассу. Эта дорога имеет важное логистическое значение.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Он добавил, что, вероятно, россияне планируют развивать наступление в направлении Покровск - Мирноград - Селидово.

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По словам представителя ОСГВ "Хортица", цель армии РФ неизменна - россияне хотят дойти до административных границ Луганской и Донецкой областей, поэтому они так активизировали свои усилия.

Автор: 

Донецкая область (9920) Волошин Назар (99)


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І вийдуть, а на зеленому телемарафоні будуть розповідати що ми відступили на більш вигідні позиці. Ще раз кажу, поки москаль Сирський буде командувати українською армію, будуть одні поразки.
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28.06.2024 23:13 Ответить
Що ти пропонуєш? ЗСУ роблять все можливе, ефективно вбивають русню.
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29.06.2024 00:23 Ответить
Бл@дь, та ми в курсі, ви б не 3,14зділи, а щось робили по тихому і по ділу. Бо вже заїб@ла війна в телемарахфоні
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28.06.2024 23:32 Ответить
може телемарахфон в них єдиний варіант армєйського звʼязку?
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28.06.2024 23:36 Ответить
Де ж та американська зброя, яка по словам Блінкена, змінить хід війни?!
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29.06.2024 04:14 Ответить
Это известно уже три месяца )
Фельдмаршал Очевидность.
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29.06.2024 09:47 Ответить
А тим часом Содоль, який деякі військові підрозділи України називає "бандеровцамі", знятий з посади лише командувача об'єднаних сил. А "Хортиця" під ним.
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29.06.2024 10:58 Ответить
 
 