Войска РФ на Покровском направлении стремятся выйти на константиновскую трассу, - ОСГВ "Хортица"
Российские войска на Покровском направлении активно осуществляют штурмы, чтобы выйти на константиновскую трассу. Эта дорога имеет важное логистическое значение.
Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Он добавил, что, вероятно, россияне планируют развивать наступление в направлении Покровск - Мирноград - Селидово.
По словам представителя ОСГВ "Хортица", цель армии РФ неизменна - россияне хотят дойти до административных границ Луганской и Донецкой областей, поэтому они так активизировали свои усилия.
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