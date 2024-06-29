Если у США будет "умный президент", тогда Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами, - Трамп

Россия, Китай и КНДР не уважают президента США Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом во время предвыборного митинга в Вирджинии заявил Дональд Трамп.

"У нас есть внешние враги - Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи", - сказал Трамп.

Он выразил уверенность, что при его администрации Америка пользовалась уважением других стран и не имела никаких проблем. Трамп считает, что худшие враги США находятся не за пределами, а внутри страны.

Трамп также в очередной раз заявил, что сможет урегулировать войну между Украиной и Россией после своей победы на выборах и сделает это еще до того, как зайдет в Белый дом, хотя не объяснил, как.

Напомним, во время дебатов между Байденом и Трампом, бывший президент США заявил, что "мирное" предложение российского диктатора Владимира Путина по Украине является неприемлемым для США.

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