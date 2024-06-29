Если у США будет "умный президент", тогда Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами, - Трамп
Россия, Китай и КНДР не уважают президента США Джо Байдена.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом во время предвыборного митинга в Вирджинии заявил Дональд Трамп.
"У нас есть внешние враги - Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи", - сказал Трамп.
Он выразил уверенность, что при его администрации Америка пользовалась уважением других стран и не имела никаких проблем. Трамп считает, что худшие враги США находятся не за пределами, а внутри страны.
Трамп также в очередной раз заявил, что сможет урегулировать войну между Украиной и Россией после своей победы на выборах и сделает это еще до того, как зайдет в Белый дом, хотя не объяснил, как.
Напомним, во время дебатов между Байденом и Трампом, бывший президент США заявил, что "мирное" предложение российского диктатора Владимира Путина по Украине является неприемлемым для США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ага, параша, комунистчний кетай і "хер його знає шо" північна корея, будуть робити прекрасні речі.
Забув, чомусь, в цей список додати Іран.
Довбаний рептилоїд
Якщо американці йому вірять, значить, вони готуються стати другим після нас мудрим нарідом.
Тільки не за рахунок України.
Після цього зазіханню Трампа на крісло у Білому домі настане кінець.
Це просто жах і зовсім не смішно !!
питання в тому, як він цю силу продемонструє, але він поки що це приховує - і правильно робить
а виборцям зєлєнского достатньо пів-фрази з контексту - і нехай трясуть своїми бойовими шароварами
своєю головою думаєш чи споживаєш тільки те, що тобі в голову впихують телемарафони ,українські чи американські - пофіг ?
якщо хоч на одне питання відповів ствердно, то дивно що дійшов таких висновків