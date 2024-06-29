Украинские киберактивисты атаковали российские компании, поддерживающие войну, - ГУР МО. ФОТОрепортаж
Активисты киберсообщества BO Team совместно со специалистами Главного управления Министерства обороны продолжают атаковать объекты на территории России. За прошедшую неделю они, среди прочего, уничтожили все данные на восьми серверах разработчика и поставщика оборудования для навигации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Согласно сообщению Главного управления разведки, киберактивисты уничтожили важные данные и оборудование, парализовали работу, а также нанесли ущерб ряду вражеских ресурсов.
За прошедшую неделю:
- уничтожено более 100 терабайт данных компании "OrbitSoft" - разработчика программного обеспечения, который выполнял контракты для российской оккупационной армии.
- уничтожены все данные на 8 серверах компании "Orient Systems" - разработчика и поставщика оборудования для навигации. Указанная компания сотрудничала с российскими производителями военной техники, в частности БПЛА.
- уничтожены все данные на 19 серверах интернет-провайдеров Нижнего Новгорода - "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком". Всем абонентам указанных провайдеров пришли письма с напоминанием о неизбежной расплате за войну против Украины.
Напомним, в начале июня киберспециалисты ГУР атаковали российские аэропорты и серверы власти России.
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на мацковіі є якісь
хто не підтримує війну??