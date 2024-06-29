Беларусь говорит о росте напряженности на границе с Украиной. В Госпогранслужбе отреагировали

Белорусская сторона утверждает, что на протяжении последних недель Украина якобы стягивает войска к границе, из-за чего "растет напряженность".

С подобными заявлениями выступили начальник Генерального штаба Вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко и заместитель командующего силами специального назначения Беларуси Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радио Свобода".

Беларусь говорит о подтягивании украинских войск к границе

"Мы имеем информацию, что Украина перебрасывает войска, вооружение и военную технику к нашим границам. В частности, на Житомирщине расположены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника", - заявил Лукашевич.

По его словам, Украина якобы перебрасывает "большое количество личного состава" к белорусской границе, а "в ряде минно-взрывных заграждений есть проходы", которые, по его мнению, предназначены для диверсионно-разведывательных групп.

Как отмечает "Громадське", по словам Муравейко, ситуация на границе с Украиной "меняется ежедневно, причем не в лучшую сторону": с украинской стороны там якобы фиксируют "ничем не обоснованную и пока непонятную" активность.

В город Овруч Житомирской области якобы прибыли украинские спецназовцы 1-й президентской бригады.

"Спецподразделения вблизи государственной границы всегда настораживают. И это те объекты, которые формируют реальные вызовы, способные насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами, которые могут проводить провокации", - считает начальник Генштаба белорусской армии.

Он также рассказал о якобы передвижениях войск и полетах беспилотников вроде "Байрактара" вблизи украинско-белорусской границы. Однако "провокаций", как отмечается, пока не зафиксировали.

В то же время начальник белорусских зенитных ракетных войск и войск ПВО Андрей Северинчик заявил о постоянном нарушении воздушного пространства Беларуси. Он говорит, что украинские военные на границе с Беларусью обеспечены не только беспилотниками, но и средствами для поражения в глубину территории Беларуси.

"Хотелось предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь нашу страну в вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все силы и средства для защиты своей территории, населения Республики Беларусь от возможных провокаций в воздушном пространстве", - заявил Северинчик.

Что говорят в Госпогранслужбе Украины?

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко ответил на обвинения белорусских пограничников.

"В последнее время Беларусь активизировала свои возражения против усиления Украины в Житомирской области. Это приятно, что они не забывают о нашем государстве, но пусть не переживают: Украина для них - не угроза, наоборот, мы вынуждены защищаться, в том числе и на белорусском направлении, потому что Беларусь продолжает поддерживать террористов и в свое время открыла границу для российских захватчиков", - цитирует слова Демченко Белорусская служба Радио Свобода.

"Ну и конечно, как всегда, в белорусском стиле говорить об оружии и средствах террора из Украины, о провокациях, на которые будет жесткий ответ и тому подобное. Несмотря на все это, пока Беларусь остается в орбите влияния страны-террориста, Украина будет наращивать свою обороноспособность, чтобы дать отпор всем, кто идет к нам из Беларуси с войной", - добавил он.