Беларусь говорит о росте напряженности на границе с Украиной. В Госпогранслужбе отреагировали
Белорусская сторона утверждает, что на протяжении последних недель Украина якобы стягивает войска к границе, из-за чего "растет напряженность".
С подобными заявлениями выступили начальник Генерального штаба Вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко и заместитель командующего силами специального назначения Беларуси Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радио Свобода".
Беларусь говорит о подтягивании украинских войск к границе
"Мы имеем информацию, что Украина перебрасывает войска, вооружение и военную технику к нашим границам. В частности, на Житомирщине расположены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника", - заявил Лукашевич.
По его словам, Украина якобы перебрасывает "большое количество личного состава" к белорусской границе, а "в ряде минно-взрывных заграждений есть проходы", которые, по его мнению, предназначены для диверсионно-разведывательных групп.
Как отмечает "Громадське", по словам Муравейко, ситуация на границе с Украиной "меняется ежедневно, причем не в лучшую сторону": с украинской стороны там якобы фиксируют "ничем не обоснованную и пока непонятную" активность.
В город Овруч Житомирской области якобы прибыли украинские спецназовцы 1-й президентской бригады.
"Спецподразделения вблизи государственной границы всегда настораживают. И это те объекты, которые формируют реальные вызовы, способные насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами, которые могут проводить провокации", - считает начальник Генштаба белорусской армии.
Он также рассказал о якобы передвижениях войск и полетах беспилотников вроде "Байрактара" вблизи украинско-белорусской границы. Однако "провокаций", как отмечается, пока не зафиксировали.
В то же время начальник белорусских зенитных ракетных войск и войск ПВО Андрей Северинчик заявил о постоянном нарушении воздушного пространства Беларуси. Он говорит, что украинские военные на границе с Беларусью обеспечены не только беспилотниками, но и средствами для поражения в глубину территории Беларуси.
"Хотелось предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь нашу страну в вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все силы и средства для защиты своей территории, населения Республики Беларусь от возможных провокаций в воздушном пространстве", - заявил Северинчик.
Что говорят в Госпогранслужбе Украины?
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко ответил на обвинения белорусских пограничников.
"В последнее время Беларусь активизировала свои возражения против усиления Украины в Житомирской области. Это приятно, что они не забывают о нашем государстве, но пусть не переживают: Украина для них - не угроза, наоборот, мы вынуждены защищаться, в том числе и на белорусском направлении, потому что Беларусь продолжает поддерживать террористов и в свое время открыла границу для российских захватчиков", - цитирует слова Демченко Белорусская служба Радио Свобода.
"Ну и конечно, как всегда, в белорусском стиле говорить об оружии и средствах террора из Украины, о провокациях, на которые будет жесткий ответ и тому подобное. Несмотря на все это, пока Беларусь остается в орбите влияния страны-террориста, Украина будет наращивать свою обороноспособность, чтобы дать отпор всем, кто идет к нам из Беларуси с войной", - добавил он.
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Но за фактом - кацапам нужно как минимум в полтора-два раза больше сил, чтобы попытку номер два делать чем в предыдущий раз. Этих сил нет. Лукашенко понимает, что в это раз может как и ответку военную получить так и полную торгово-экономическую блокаду от Европы - придется полностью раком под куйла вставать, а куйло и свой зад в это время полноценно под Китай подстроить не может. Короче, нюансом много
...Потому что и нахер никому не нужен был...
Даже с картой
Россия: Беларусь, Сербия (официально), Черногория (официально)
Украина: Польша, Болгария, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория (неофициально)
Беларусы, зачем вы предали славянское братство?
30 июля 2022 года парламент Черногории принял резолюцию, в которой «наиболее резко осуждает» вторжение России на Украину. Согласно документу, «целью российского вторжения является гражданское население, материальные ценности, территориальная целостность и суверенитет Украины».
Загальна військова допомога Чорногорії Україні з початку повномасштабного російського вторгнення вже перевищила 10 мільйонів євро.
Перша партія військової допомоги вартістю 83 650 євро складалась із 7000 сухпайків, 500 шоломів, 300 бронежилетів і 600 бронепластин. Друга, вартістю понад пів мільйона євро, містила міномети 60 мм і 82 мм, а також радянські переносні зенітно-ракетні комплекси "Стрела-2М".
Третій і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні від Чорногорії оцінюється у 8,24 мільйона євро. Він складався із 216 ПЗРК "Стрела-2М", 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже вісім тисяч - калібру 76 мм, а також 2,3 мільйона патронів 7,62 мм.
Куда уже может быть официальней?
Зірвані концерти в Будві і Которі "Ляпіса", який позиціонує себе як український гурт і збирає гроші на ЗСУ...
І на цьому тлі виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дрітан Абазович, який влітку 2022 року побував у Ірпені та Бородянці, а тепер, у лютому 2023-го, радіє запуску в Чорногорії горілчаного заводу найбільшої алкогольної компанії Росії.
"Водка", вочевидь, необхідна Чорногорії, тому що "хороші росіяни", що масово кинулися в балканську країну після початку повномасштабної російської агресії проти України, хочуть пити звичні напої, а не якусь незрозумілу ракію.
"Але як же ж так? - запитаєте ви. - Ми чули, що протягом 2022 року чорногорська влада вислала 85% працівників російського посольства в Подгориці (очевидно, що за шпигунство)". Це дійсно так. Але, як стверджує посол РФ у Чорногорії Владислав Масленніков, дії офіційної Подгориці різко контрастують зі ставленням чорногорського суспільства, народу Чорногорії до Росії та громадян РФ.
балалайки, медведи, фофудья. Полиция охраняет. Причем тут одно ко второму?
1) Кацапні в Чорногорії повно
2) "Водка" більш для кацапів звична ніж "ракія"
3) Торгівля в Чорногорії поповнює бюджет Чорногорії
4) З бюджету Чорногорії йдуть гроші на допомогу Україні
5) Кацапи швидше спиваються!
Одні "ніштяки" для нас!
- Они всегда озабочены - они же исламские террористы!
(с) Голый пистолет
Это Балканы, там всегда все не одназначно
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
*
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
*
Білорусь - «затичка в жопі» Росії!
*
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
▪️Российская элита, которая была против войны, примирилась с этим и сейчас обсуждает, какие условия для России могут считаться победой;
▪️"Мыhttps://t.me/insiderUKR должны победить в этой войне. Иначе они не дадут нам жить и Россия рухнет", - заявил один из них;
▪️Если Россия начнет вторую кампанию по захвату украинской столицы, то, скорее всего, начнется наступление из Беларуси, как это было зимой 2022 года, которое будет включать в себя продвижение российских войск около Чернобыльской АЭС;
▪️многие в Москве считают, что на этот раз, когда армия России укрепится, а резервы Украины ослабнут, их страна может победить. По мнению российской элиты, украинцы просто слишком устали, чтобы выстроить еще одну упорную оборону;
▪️элита в Москве считает, что чтобы победить своих настоящих врагов в Брюсселе и Вашингтоне, Путин может почувствовать, что ему нужно атаковать члена НАТО.https://t.me/insiderUKR Это может быть Эстония или Латвия;
▪️российские олигархи не боятся ядерного конфликта, так как считают, что НАТО не посмеет ответить. По их мнению, НАТО будет охвачено такой паникой и хаосом, что вообще мало что сможет сделать;
▪️Подобная провокацияhttps://t.me/insiderUKR может оказаться особенно полезной для России в преддверии президентских выборов в США;
▪️при этом, некоторых из элиты считают, что война в Украине соответствует политическим интересам Путина, и поэтому он будет продолжать сражаться до конца своих дней.