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Новости Война
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Беларусь говорит о росте напряженности на границе с Украиной. В Госпогранслужбе отреагировали

Обстановка на білоруському кордоні

Белорусская сторона утверждает, что на протяжении последних недель Украина якобы стягивает войска к границе, из-за чего "растет напряженность".

С подобными заявлениями выступили начальник Генерального штаба Вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко и заместитель командующего силами специального назначения Беларуси Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радио Свобода".

Беларусь говорит о подтягивании украинских войск к границе

"Мы имеем информацию, что Украина перебрасывает войска, вооружение и военную технику к нашим границам. В частности, на Житомирщине расположены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника", - заявил Лукашевич.

По его словам, Украина якобы перебрасывает "большое количество личного состава" к белорусской границе, а "в ряде минно-взрывных заграждений есть проходы", которые, по его мнению, предназначены для диверсионно-разведывательных групп.

Как отмечает "Громадське", по словам Муравейко, ситуация на границе с Украиной "меняется ежедневно, причем не в лучшую сторону": с украинской стороны там якобы фиксируют "ничем не обоснованную и пока непонятную" активность.

В город Овруч Житомирской области якобы прибыли украинские спецназовцы 1-й президентской бригады.

"Спецподразделения вблизи государственной границы всегда настораживают. И это те объекты, которые формируют реальные вызовы, способные насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами, которые могут проводить провокации", - считает начальник Генштаба белорусской армии.

Он также рассказал о якобы передвижениях войск и полетах беспилотников вроде "Байрактара" вблизи украинско-белорусской границы. Однако "провокаций", как отмечается, пока не зафиксировали.

В то же время начальник белорусских зенитных ракетных войск и войск ПВО Андрей Северинчик заявил о постоянном нарушении воздушного пространства Беларуси. Он говорит, что украинские военные на границе с Беларусью обеспечены не только беспилотниками, но и средствами для поражения в глубину территории Беларуси.

"Хотелось предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь нашу страну в вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все силы и средства для защиты своей территории, населения Республики Беларусь от возможных провокаций в воздушном пространстве", - заявил Северинчик.

Что говорят в Госпогранслужбе Украины?

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко ответил на обвинения белорусских пограничников.

"В последнее время Беларусь активизировала свои возражения против усиления Украины в Житомирской области. Это приятно, что они не забывают о нашем государстве, но пусть не переживают: Украина для них - не угроза, наоборот, мы вынуждены защищаться, в том числе и на белорусском направлении, потому что Беларусь продолжает поддерживать террористов и в свое время открыла границу для российских захватчиков", - цитирует слова Демченко Белорусская служба Радио Свобода.

"Ну и конечно, как всегда, в белорусском стиле говорить об оружии и средствах террора из Украины, о провокациях, на которые будет жесткий ответ и тому подобное. Несмотря на все это, пока Беларусь остается в орбите влияния страны-террориста, Украина будет наращивать свою обороноспособность, чтобы дать отпор всем, кто идет к нам из Беларуси с войной", - добавил он.

Автор: 

Беларусь (7915) Госпогранслужба (6551) Демченко Андрей (294)


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Топ комментарии
+12
Знову, Україна хоче, напасти на миролюбну беларусію з чотирьох сторін...
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29.06.2024 17:24
+11
Я сподіваюсь що з українського боку там все заміновано і фортифіковано і НЕ так як під Харьковим.
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29.06.2024 17:20
+11
Бульбашская ссыкливая шавка стала брехливее кацапской вшивой собаки... Вся эта мразь отлично понимает, чем для неё однажды закончится поддержка ***** и его паскудной своры.
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29.06.2024 17:28
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Ви стали ворогами! То чого дивуєтеся?
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29.06.2024 17:08 Ответить
Та нi, Лукашенко тонко нагадує своєму чоловікові, що він хоч і старенький, але матеріальні потреби залишаються ті самі
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29.06.2024 18:00 Ответить
Сябры лукашенковцы плачутся,что Украина посылает спецподразделения на границу с Белоруссией,зачем это Украине,если Лукашенко ничего не предпринимает?
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29.06.2024 17:10 Ответить
Шавка путлера, лука мудіщев , по команді « фас» нахабно бреше , несе ахінею, як завжди!
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29.06.2024 17:13 Ответить
Збирачі чорниці - це не війська. Поясніть це трусливому лукашку. Бо тоді його бульба стане ракетами Іскандер.
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29.06.2024 17:14 Ответить
Хто тепер цим брехунам повірить.
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29.06.2024 17:17 Ответить
У паші муравейка зросла напруженість булок, і вадіка лукашевича це турбує...
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29.06.2024 17:19 Ответить
...плятьььь....карта ж оновилась
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29.06.2024 17:34 Ответить
Я сподіваюсь що з українського боку там все заміновано і фортифіковано і НЕ так як під Харьковим.
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29.06.2024 17:20 Ответить
Там керував Наєвб поки його генералісімус не звільнив
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29.06.2024 17:26 Ответить
Знову, Україна хоче, напасти на миролюбну беларусію з чотирьох сторін...
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29.06.2024 17:24 Ответить
Да бульба фюреру Ху...ло деньги задержал, на "оборонные" нужды, во он и подстёгивает Ху...Ла., а то мы Ху...лостан уже победили, и освободившиеся войска стягиваем на лукостан
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29.06.2024 18:20 Ответить
Нужно было расхерачить ********** и лукашенсковские заводы когда была возможность.
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29.06.2024 17:25 Ответить
Так а чому ти цього не зробив?
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29.06.2024 17:45 Ответить
Так він і засмучується, що у нього можливості не було, зайнятий був
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29.06.2024 18:25 Ответить
А коли саме була ця "возможность"? "Просвіти" нас, будь ласка!
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30.06.2024 05:16 Ответить
Надішліть тому вусатому на повітряній кульці пакет смаженої бульби, най збивають
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29.06.2024 17:25 Ответить
Бульбашская ссыкливая шавка стала брехливее кацапской вшивой собаки... Вся эта мразь отлично понимает, чем для неё однажды закончится поддержка ***** и его паскудной своры.
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29.06.2024 17:28 Ответить
А чого бульбофюрер кіпіш піднімає? Краще нехай згадає як він кацапів через свою територію пропускав для нападу на Україну. Аін думає під дурника і зараз проконає?
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29.06.2024 17:33 Ответить
Лише "пропускав"? А БТГр білоруська - під Михайло-Коцюбинським (Чернігівщина)? А ДРГ з КГБ-шниками по всій Київщині та Чернігівщині (Лукашівка)? Адже в Лукашівці наших полонених саме "сябри" допитували!
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30.06.2024 05:21 Ответить
А хіба існує така країна як Білорусь? Бульбаші її давно вже просрали!
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29.06.2024 17:33 Ответить
Белорашка.
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29.06.2024 17:40 Ответить
Бяшкостан.
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29.06.2024 18:29 Ответить
Оскільки,м'ясний тиск москалі збільшили по всій лінії фронту і результати сумнівні їх наступу,то вони б хотіли з бульбових плантацій також напасти,щоб відтягнути українців і сюди,а оскільки Чикчирик сцить сам почати,то шукають привід,мовляв українці самі напали.
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29.06.2024 17:36 Ответить
"Учитывая очень сухую погоду, пересыхание мелких речек и болот на Севере Житомирской, Ровенской, Киевской и Черниговской областей армия рф может в любую минуту начать наступление" - из заявления советника Пентагона. Украине стоит задуматься о внезапном массированном наступлении с Севера. Об это сообщили в новостном блоке, ссылаясь на разведданные из ЦРУ США.
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29.06.2024 17:48 Ответить
Наступление на Вашингтон?

Може бути...
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29.06.2024 17:51 Ответить
На youtube була якась притрушена, яка так і співала: "на вашінгтон, на вашінгтон..."
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29.06.2024 18:00 Ответить
Чё за бред, Танюха? Нигде такого нет. Или тебе что в методичке написали ,ты тут и раскидывает?
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29.06.2024 17:59 Ответить
Учитывая, что для наших контрадмиралов неожиданностью стало даже когда танки были заведенные на границы, а все страны послов эвакуировали, то да. Тут для них все может стать неожиданностью

Но за фактом - кацапам нужно как минимум в полтора-два раза больше сил, чтобы попытку номер два делать чем в предыдущий раз. Этих сил нет. Лукашенко понимает, что в это раз может как и ответку военную получить так и полную торгово-экономическую блокаду от Европы - придется полностью раком под куйла вставать, а куйло и свой зад в это время полноценно под Китай подстроить не может. Короче, нюансом много
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29.06.2024 18:15 Ответить
Пусть пока москали оказываются в Чернобыльской зоне бульбостана, недельку прокатываются и замена
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29.06.2024 18:28 Ответить
Уся ця заворуха на сході і півночі, це відтягування наших сил від півдня. Ще раз: кетаю потрібен прохід на Крим до портів, а ще краще - через увесь південь України і через Молдову до ЄС. One belt, one way. І 3,14здець тій Америці з Європами: енергетичні ресурси, продовольчі ресурси, такі-сякі людські ресурси, накрадені західні технології (Тайвань вже точно кетай захапає з отим TSMC). І де після цього на планеті можна буде сказати слово "демократія"? На краю розстрільної ями? Власне, а де та демократія ще є?
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29.06.2024 17:50 Ответить
...По темному переулку шел неуловимый бульба фюрер, ...почему неуловимый?
...Потому что и нахер никому не нужен был...
Даже с картой
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29.06.2024 17:55 Ответить
Панове, щось ви забули, що зовсім недавно найвеличніший клоун щось там штовхав про демократичну білорусь у сім'ї еуропейських народів. Забули? І ти диви, ніколи такого не було, і ось знову. А шо такоє, бітум для доріг закінчився?
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29.06.2024 17:57 Ответить
А теперь посмотрим на союзников в славянских странах:
Россия: Беларусь, Сербия (официально), Черногория (официально)
Украина: Польша, Болгария, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория (неофициально)

Беларусы, зачем вы предали славянское братство?
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29.06.2024 18:05 Ответить
С каких адриатических фуёв Черногория кацапов поддерживает, с другой страной не спутали?

30 июля 2022 года парламент Черногории принял резолюцию, в которой «наиболее резко осуждает» вторжение России на Украину. Согласно документу, «целью российского вторжения является гражданское население, материальные ценности, территориальная целостность и суверенитет Украины».
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29.06.2024 18:10 Ответить
Во-первых неплохо бы увидеть Черногорию в обоих списках, которые я привел. А во-вторых, Черногория помогает Украине в меру своих возможностей:

Загальна військова допомога Чорногорії Україні з початку повномасштабного російського вторгнення вже перевищила 10 мільйонів євро.

Перша партія військової допомоги вартістю 83 650 євро складалась із 7000 сухпайків, 500 шоломів, 300 бронежилетів і 600 бронепластин. Друга, вартістю понад пів мільйона євро, містила міномети 60 мм і 82 мм, а також радянські переносні зенітно-ракетні комплекси "Стрела-2М".

Третій і найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні від Чорногорії оцінюється у 8,24 мільйона євро. Він складався із 216 ПЗРК "Стрела-2М", 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже вісім тисяч - калібру 76 мм, а також 2,3 мільйона патронів 7,62 мм.
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29.06.2024 18:59 Ответить
30 июля 2022 года парламент Черногории принял резолюцию, в которой «наиболее резко осуждает» вторжение России на Украину

Куда уже может быть официальней?
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29.06.2024 19:05 Ответить
Мітинг у Подгориці з російськими триколорами і літерою Z, якій охороняють поліцейські, а прокуратура не бачить у символах російської агресії проти України нічого протизаконного.

Зірвані концерти в Будві і Которі "Ляпіса", який позиціонує себе як український гурт і збирає гроші на ЗСУ...

І на цьому тлі виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дрітан Абазович, який влітку 2022 року побував у Ірпені та Бородянці, а тепер, у лютому 2023-го, радіє запуску в Чорногорії горілчаного заводу найбільшої алкогольної компанії Росії.

"Водка", вочевидь, необхідна Чорногорії, тому що "хороші росіяни", що масово кинулися в балканську країну після початку повномасштабної російської агресії проти України, хочуть пити звичні напої, а не якусь незрозумілу ракію.

"Але як же ж так? - запитаєте ви. - Ми чули, що протягом 2022 року чорногорська влада вислала 85% працівників російського посольства в Подгориці (очевидно, що за шпигунство)". Це дійсно так. Але, як стверджує посол РФ у Чорногорії Владислав Масленніков, дії офіційної Подгориці різко контрастують зі ставленням чорногорського суспільства, народу Чорногорії до Росії та громадян РФ.
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29.06.2024 19:10 Ответить
В Нью-Йорке вон дни кацапской культуры. Все ахфициально, аквафрешные растяжки, тупые шлюхи в кокошниках, балалайки, медведи, фофудья. Полиция охраняет. Причем тут одно ко второму?
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29.06.2024 19:18 Ответить
Ты уверен, что в Нью Йорке дадут провести митинг под свастикой Z ? А вот в этих "мелочах" и короется принципиальное отличие. Друзья Украины - это не те, кто запрещают бабалайки, а те, кто понимают причины нынешней войны и поэтому помогают Украине.
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29.06.2024 19:20 Ответить
Кстати, "Ляпис" - это не анти-кокошник, это - анти-"Шаман".
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29.06.2024 19:23 Ответить
А ти глянь на це з іншого боку:
1) Кацапні в Чорногорії повно
2) "Водка" більш для кацапів звична ніж "ракія"
3) Торгівля в Чорногорії поповнює бюджет Чорногорії
4) З бюджету Чорногорії йдуть гроші на допомогу Україні
5) Кацапи швидше спиваються!
Одні "ніштяки" для нас!
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30.06.2024 05:34 Ответить
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30.06.2024 16:52 Ответить
Ты бывал в Черногории? Я вот до войны часто бывал и в Черногории и в Хорватии. Принципиально с женой общались исключительно на украинском языке. Так вот, в Черногории количество москалей на душу населения зашкаливало, особенно в Свети Стефане, и только там, услышав украинскую речь, некоторые туристы испуганно смотрели на нас или отходили в сторону. Это все происходило до 2014 года.
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29.06.2024 19:15 Ответить
Возможно, есть смысл поменять местами "официально" и "неофициально" для Черногории, но то, что там "не все так однозначно" - это 100%.
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29.06.2024 19:18 Ответить
- Вы должны понимать, что наши партнеры весьма озабочены вашей последней неудачей...
- Они всегда озабочены - они же исламские террористы!
(с) Голый пистолет

Это Балканы, там всегда все не одназначно
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29.06.2024 19:21 Ответить
Ну вот Балканы разные. И Черногория всегда больше симпатизировала кацапам, чем та же Хорватия. Чтобы это ощутить, достаточно туда съездить и сравнить.
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29.06.2024 19:25 Ответить
А в-третьих, на Балканах точно не хотят вернуться в Югославию и переподписать Варшавский договор, поэтому и Черногория, и даже в некотором роде Сербия, неофициально помогают Украине.
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29.06.2024 19:01 Ответить
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...

*
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!

*

Білорусь - «затичка в жопі» Росії!

*

- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
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30.06.2024 05:27 Ответить
«В низці мінно-вибухових загороджень є проходи», якими ДʼЄрмак їздить на неМінські переговори.
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29.06.2024 18:09 Ответить
Лучше коров доить, чем говорить!
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29.06.2024 18:12 Ответить
Надеюсь когда-нибудь этому уссатому Таракану покажут "от куда собиралось нападение..."
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29.06.2024 18:32 Ответить
********..
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29.06.2024 18:35 Ответить
Пусть боятся, оправдываться не надо! Они участвовали во вторжении в Украину !
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29.06.2024 18:35 Ответить
напряженность? так отведите своих выродков на 25 км к северу от границы, и будет вам покой, говноеды картошечные.
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29.06.2024 18:42 Ответить
Виженіть москалів, і напруженість зникне
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29.06.2024 18:45 Ответить
Попытка выхода из ОДКБ приведет к прямой оккупации Беларуси. После чего беларусам и украинцам станет только хуже.
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29.06.2024 19:27 Ответить
Отодраників бульбафюреру терміново
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29.06.2024 18:56 Ответить
Підготовка рашистів до розширення фронту на кордоні з Білорусією
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29.06.2024 19:28 Ответить
Путин не будет удовлетворен завоеванием северо-востока Украины. Единственный результат, который он примет, - это захват Киева, - https://www.foreignaffairs.com/ukraine/how-russian-elites-made-peace-war Foreign Affairs со ссылкой на бизнесмена, имеющего тесные связи с Кремлем

▪️Российская элита, которая была против войны, примирилась с этим и сейчас обсуждает, какие условия для России могут считаться победой;
▪️"Мыhttps://t.me/insiderUKR должны победить в этой войне. Иначе они не дадут нам жить и Россия рухнет", - заявил один из них;
▪️Если Россия начнет вторую кампанию по захвату украинской столицы, то, скорее всего, начнется наступление из Беларуси, как это было зимой 2022 года, которое будет включать в себя продвижение российских войск около Чернобыльской АЭС;
▪️многие в Москве считают, что на этот раз, когда армия России укрепится, а резервы Украины ослабнут, их страна может победить. По мнению российской элиты, украинцы просто слишком устали, чтобы выстроить еще одну упорную оборону;
▪️элита в Москве считает, что чтобы победить своих настоящих врагов в Брюсселе и Вашингтоне, Путин может почувствовать, что ему нужно атаковать члена НАТО.https://t.me/insiderUKR Это может быть Эстония или Латвия;
▪️российские олигархи не боятся ядерного конфликта, так как считают, что НАТО не посмеет ответить. По их мнению, НАТО будет охвачено такой паникой и хаосом, что вообще мало что сможет сделать;
▪️Подобная провокацияhttps://t.me/insiderUKR может оказаться особенно полезной для России в преддверии президентских выборов в США;
▪️при этом, некоторых из элиты считают, что война в Украине соответствует политическим интересам Путина, и поэтому он будет продолжать сражаться до конца своих дней.
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29.06.2024 19:33 Ответить
НАТО не посмеет ответить - посмеет. Тем более теперь, когда очевидно, что хваленые "Кинжалы" сбиваются западными средствами ПВО технологического уровня 90-х годов. НАТО начало раскачивать ВПК и наращивать технологическое преимущество - не в мультфильмах, как путин - а реальное. Не знаю, что там думает кремлевская элита, но страна, которая не моргнув глазом, первой применила ядерное оружие на планете, имеет очень высокие шансы ответить массированным ударом всеми средствами НАТО, если со стороны рф возникнет даже просто угроза применения ядерного оружия.
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30.06.2024 16:59 Ответить
Ну хто перший кричить: Тримайте вора! Звісно сам......
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29.06.2024 19:33 Ответить
Тарганяра як подумає про кордон України, так у нього напруженість ануса спостерігається? Правильно напружується.
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29.06.2024 19:34 Ответить
І шо-почали тра"атись від напруженості? Який накуй толк віл таких новин? журналісти-ви *******?
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29.06.2024 19:49 Ответить
Даже авиацию уже перекинули туда.
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29.06.2024 20:01 Ответить
Цитата від ДВ( німецька хвиля ) Міноборони Білорусі стягнуло додаткові сили ППО до кордону з Україною, пояснивши це "наростанням напруженості" - зокрема, активною розвідкою ЗСУ та поміченими поблизу Білорусі підрозділами РДК.
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29.06.2024 23:22 Ответить
А так читайте про "загрозу для Білорусі" з боку України! навпаки та отримайте ПРАВДУ.
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29.06.2024 23:25 Ответить
Якщо білоруси пишуть про "напруженість" - то хай не "напружуються" (третій рік проводячи навчання поблизу своїх кордонів) І "напруження" відразу зникне! А ми не будемо тримать біля кордонів БРСР мережу комплексів по виготовленню "чіпсів"
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30.06.2024 06:40 Ответить
 
 