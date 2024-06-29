Хорватия продолжит предоставлять Украине все формы поддержки, - премьер Пленкович

Хорватия помогает Украине в политической, дипломатической, технической, гуманитарной, экономической и военной сферах, и в дальнейшем продолжит оказывать все формы поддержки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время выступления на Дубровницком форуме заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Он указал на негативные последствия для Европы и мира пандемии Covid-19, "продолженные российской агрессией против Украины, которая обесценила важность международного права, фундаментальных принципов".

"От имени правительства Хорватии я хотел бы еще раз выразить свою поддержку Украине, украинскому народу, президенту, всему правительству и поблагодарить министра Кулебу за то, что он приехал сегодня в Дубровник", - отметил Пленкович.

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Премьер подчеркнул, что среди огромного количества стран существует единство в поддержке Украины. В частности, Пленкович напомнил о недавнем Глобальном саммите мира в Швейцарии, где, как он отметил, было представлено около сотни международных организаций и стран, которые поддержали проект поиска мирного решения последствий российской агрессии против Украины, а не решение, которое вознаградило бы агрессора и тем самым послало бы негативный сигнал остальным потенциальным агрессорам.

"Хорватия помогает Украине в политической, дипломатической, технической, гуманитарной, экономической и военной сферах, и мы продолжим оказывать все формы поддержки. Особенно с учетом наших конкретных интересов в расследовании военных преступлений, в гуманитарном разминировании, с которым мы сталкиваемся уже 30 лет и которое мы завершим только в марте 2026 года", - добавил Пленкович.

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