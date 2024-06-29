Кулеба и министр Северной Македонии Муцунский обсудили подготовку соглашения о безопасности

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел и торговли Северной Македонии Тимчо Муцунским.

Об этом сообщили в МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Я был рад встретиться с новоназначенным министром иностранных дел и торговли Северной Македонии Тимчо Муцунским.



Мы обсудили пути расширения нашего двустороннего сотрудничества и продвижения на пути к вступлению наших стран в ЕС. Мы также сосредоточились на подготовке двустороннего соглашения о безопасности.

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Я поблагодарил Северную Македонию за участие в инаугурационном Саммите мира", - отметил Кулеба.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие совместные шаги на пути к восстановлению международной безопасности и долгосрочного мира в соответствии с Уставом ООН и Формулой мира.

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