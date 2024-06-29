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Кулеба и министр Северной Македонии Муцунский обсудили подготовку соглашения о безопасности

Дмитро Кулеба і Тимчо Муцунський

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел и торговли Северной Македонии Тимчо Муцунским.

Об этом сообщили в МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Я был рад встретиться с новоназначенным министром иностранных дел и торговли Северной Македонии Тимчо Муцунским.

Мы обсудили пути расширения нашего двустороннего сотрудничества и продвижения на пути к вступлению наших стран в ЕС. Мы также сосредоточились на подготовке двустороннего соглашения о безопасности.

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Я поблагодарил Северную Македонию за участие в инаугурационном Саммите мира", - отметил Кулеба.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие совместные шаги на пути к восстановлению международной безопасности и долгосрочного мира в соответствии с Уставом ООН и Формулой мира.

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Автор: 

безопасность (1115) Македония (106) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
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29.06.2024 19:41
+3
С пінгвінами підготували текст угоди,не просто ж так на них кошти виділили.Довбойоб Дикий зря штани протира??
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29.06.2024 19:40
+2
Кожен день рашисти вбивають десятки мирних українців ,руйнуются міста і села ,через провальну мобілізацію ворог захоплює нові території ,а влада граєтся в безпекові угоди.
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29.06.2024 19:41
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С пінгвінами підготували текст угоди,не просто ж так на них кошти виділили.Довбойоб Дикий зря штани протира??
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29.06.2024 19:40 Ответить
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29.06.2024 19:41 Ответить
ну в принципі так і є
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29.06.2024 19:44 Ответить
Кожен день рашисти вбивають десятки мирних українців ,руйнуются міста і села ,через провальну мобілізацію ворог захоплює нові території ,а влада граєтся в безпекові угоди.
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29.06.2024 19:41 Ответить
Влада виконує план-Оман,що не зрозуміло?Є ще люди,які цього не розуміють чи не вірять в Оман?
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29.06.2024 19:45 Ответить
не мобілізацію, а політику зеленої *****.
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29.06.2024 19:45 Ответить
мала всьо парішаєт

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29.06.2024 19:48 Ответить
Отаким воно стане коли почне тікати кудись в Південу Америку, тільки поброється
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29.06.2024 20:59 Ответить
Кулібін у дЄрмака дозвіл отримав? Чи " своєвольнічає"?
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29.06.2024 19:51 Ответить
Доволі рідкісна подія - зустріч міністра закордонних справ із фактичним радником керівника ОПи у закордонних справах.
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29.06.2024 19:52 Ответить
А отой, куратор Оманський, єрмак, дав дозвіл кулебі, як керовніку МЗС, на такі дії??
Самоуправство… волюнтаризм … шмигаль отримає від ОПУ,запотиличників на СТАВЦІ!
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29.06.2024 19:53 Ответить
Про "формулу миру"
Називайте речі свома іменами - БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ 2
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29.06.2024 20:58 Ответить
Хто кого буде захищати за цим договором?
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29.06.2024 21:09 Ответить
 
 