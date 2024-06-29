Глава МИД Австрии резко ответил депутату пророссийской партии относительно поддержки Украины: Будете нейтральными и когда на нас нападут?

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал позицию право-популистской пророссийской Австрийской партии свободы, которая критикует поддержку Веной Украины и называет ее "воюющей стороной".

Об этом глава австрийского внешнеполитического ведомства заявил во время выступления в Федеральном совете (верхняя палата парламента) Австрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы сказать кое-что очень четкое предыдущим ораторам и присутствующим здесь партиям: Австрийское федеральное правительство заняло очень четкую внешнеполитическую линию в каждом из этих случаев и будет продолжать ее придерживаться, в отличие от некоторых партий, которые не знают: "Я в зале или не в зале, когда выступает президент Украины Зеленский?", или которые не знают: "Я нейтрален по отношению к террористической организации ХАМАС или к демократическому государству Израиль", или которые считают, что они могут сохранить мир и нейтралитет, делая реверансы России - для меня это неправильное понимание внешней политики и политики нейтралитета", - сказал он.

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Таким образом Шалленберг отреагировал прежде всего на речь депутата от крайне правой и пророссийской Австрийской партии свободы Маркуса Ляйнфельнера из Штирии, который выступал перед этим с критикой правительства Австрии за поддержку Украины и якобы нарушение нейтралитета страны. Депутат, в частности, обвинил федеральное правительство в том, что оно стало на сторону "воюющей нации" и "воюющей стороны" Украины и финансирует "режим Зеленского", а также раскритиковал санкции ЕС против России.

Глава МИД Австрии в ответ спросил этого депутата из Партии свободы, будет ли его партия сохранять нейтралитет, когда на саму Австрию будет совершено нападение.

"Нам нужны системы, в которых одно государство считает, что только потому, что оно больше и имеет ядерное оружие, оно может забрать все, что хочет, у своего соседа? Будете ли вы и тогда, уважаемая FPÖ, сохранять нейтралитет, когда на нас нападут? Или вы тогда скажете: "Ах, теперь мы должны сохранять нейтралитет?" - спросил Шалленберг.

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Он отметил, что Австрия должна занимать "четкую линию поведения" и придерживаться "активной политики ценностей и нейтралитета".

"Просто чтобы еще раз прояснить: если кто-то не может отличить в Украине жертву от преступника, делает подмену понятий и называет саму Украину воюющей стороной, то я считаю это достаточно авантюрным. Ведь о чем мы говорим? Не столько об Украине, сколько об этом факте: планета, на которой кто-то просто говорит: "Я хочу захватить моего соседа сейчас, потому что я отрицаю его право на существование, и я просто отберу его часть, потому что она мне подходит..." Это - планета, которая является очень опасной для нас", - подчеркнул австрийский министр.