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Глава МИД Австрии резко ответил депутату пророссийской партии относительно поддержки Украины: Будете нейтральными и когда на нас нападут?

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал позицию право-популистской пророссийской Австрийской партии свободы, которая критикует поддержку Веной Украины и называет ее "воюющей стороной".

Об этом глава австрийского внешнеполитического ведомства заявил во время выступления в Федеральном совете (верхняя палата парламента) Австрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы сказать кое-что очень четкое предыдущим ораторам и присутствующим здесь партиям: Австрийское федеральное правительство заняло очень четкую внешнеполитическую линию в каждом из этих случаев и будет продолжать ее придерживаться, в отличие от некоторых партий, которые не знают: "Я в зале или не в зале, когда выступает президент Украины Зеленский?", или которые не знают: "Я нейтрален по отношению к террористической организации ХАМАС или к демократическому государству Израиль", или которые считают, что они могут сохранить мир и нейтралитет, делая реверансы России - для меня это неправильное понимание внешней политики и политики нейтралитета", - сказал он.

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Таким образом Шалленберг отреагировал прежде всего на речь депутата от крайне правой и пророссийской Австрийской партии свободы Маркуса Ляйнфельнера из Штирии, который выступал перед этим с критикой правительства Австрии за поддержку Украины и якобы нарушение нейтралитета страны. Депутат, в частности, обвинил федеральное правительство в том, что оно стало на сторону "воюющей нации" и "воюющей стороны" Украины и финансирует "режим Зеленского", а также раскритиковал санкции ЕС против России.

Глава МИД Австрии в ответ спросил этого депутата из Партии свободы, будет ли его партия сохранять нейтралитет, когда на саму Австрию будет совершено нападение.

"Нам нужны системы, в которых одно государство считает, что только потому, что оно больше и имеет ядерное оружие, оно может забрать все, что хочет, у своего соседа? Будете ли вы и тогда, уважаемая FPÖ, сохранять нейтралитет, когда на нас нападут? Или вы тогда скажете: "Ах, теперь мы должны сохранять нейтралитет?" - спросил Шалленберг.

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Он отметил, что Австрия должна занимать "четкую линию поведения" и придерживаться "активной политики ценностей и нейтралитета".

"Просто чтобы еще раз прояснить: если кто-то не может отличить в Украине жертву от преступника, делает подмену понятий и называет саму Украину воюющей стороной, то я считаю это достаточно авантюрным. Ведь о чем мы говорим? Не столько об Украине, сколько об этом факте: планета, на которой кто-то просто говорит: "Я хочу захватить моего соседа сейчас, потому что я отрицаю его право на существование, и я просто отберу его часть, потому что она мне подходит..." Это - планета, которая является очень опасной для нас", - подчеркнул австрийский министр.

Автор: 

Австрия (820) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+19
За підтримку Українців, у їх протистоянні московській окупації, дякуємо Австрії!
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29.06.2024 20:01
+5
Срезал (с)
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29.06.2024 19:58
+5
...планета, на якій хтось просто каже: Я хочу захопити мого сусіда зараз, тому що я заперечую його право на існування, і я просто відберу його частину, тому що вона мені підходить... Це - планета, яка є дуже небезпечною для нас

Цій планеті вже звісдос якщо треба доводити подібні речі...
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29.06.2024 20:18
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Срезал (с)
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29.06.2024 19:58 Ответить
Нейтральний - він і в Африці нейтральний....
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29.06.2024 20:00 Ответить
За підтримку Українців, у їх протистоянні московській окупації, дякуємо Австрії!
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29.06.2024 20:01 Ответить
Я хотів би сказати дещо дуже чітке попереднім ораторам. Джерело:

Попередні оратори вони такі, без мізків. І не лише у них.)
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29.06.2024 20:10 Ответить
...планета, на якій хтось просто каже: Я хочу захопити мого сусіда зараз, тому що я заперечую його право на існування, і я просто відберу його частину, тому що вона мені підходить... Це - планета, яка є дуже небезпечною для нас

Цій планеті вже звісдос якщо треба доводити подібні речі...
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29.06.2024 20:18 Ответить
Яка така планета - шось ці двоногі бібізяни забагато на себе беруть , планеті начхати будуть чи ні хтось там копошитися на її поверхні - а будуть нагліти планета має чим бібізянам мозки вправити ( точніше декілька нейронів - бо поведінка бібізян не показує наявність повноцінного мозку ).
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30.06.2024 01:54 Ответить
Спецслужби Австрії мають перевірити зрадника сраколиза Ляйнфельнера та депортувати на паРашу в родниє *****
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29.06.2024 20:29 Ответить
От-от Точно так само як зробили в США століття тому Вони примусово завантажили кілька сот своїх місцевих комуністів на пароплав і відправили до Радянської Росії Де їм "жаба цицьки дала"!
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30.06.2024 05:49 Ответить
Австрія, дякуємо!
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29.06.2024 20:34 Ответить
Та що там казати, якщо в самій Україні підтримуючих напад Россії багато!
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29.06.2024 20:48 Ответить
придурашене, як ти ерефію чи кацапію написав?
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29.06.2024 21:00 Ответить
став на бік "воюючої нації" та "воюючої сторони" України та фінансує "режим Зеленського" Джерело:

дебіл однозначно чи моральний каліка, але із виділеним словом погоджуюсь...
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29.06.2024 20:59 Ответить
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29.06.2024 21:35 Ответить
Молодець, справжній дипломат , відстібав путінського любителя .
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29.06.2024 23:42 Ответить
Підтримую, бо кажу те саме. Справа не лише в Україні. Якщо Захід проковтне загарбання орками України, то далі лише одне питання - хто наступний? Бо прецедент порушення принципу поваги суверенітету та територіальної цілісності тільки на руку ******** гітлерам
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30.06.2024 00:32 Ответить
все по суті. Але що саме австрія зробила для України?
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30.06.2024 01:01 Ответить
 
 