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Новости
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Глава МИД Польши Сикорский предлагает конфисковать 300 млрд росактивов, чтобы победить Путина в игре на эскалацию

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Россия не непобедима, и Запад все еще может победить Владимира Путина.

Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, выступая с лекцией в британском Фонде Дитчли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Сикорский отметил, что Путин "выиграет эту войну, если мы его не остановим". Но он выразил убеждение, что Запад сможет это сделать.

Читайте также: РФ может держать в Калининградской области около 100 ядерных боеголовок, - глава МИД Польши Сикорский

"Вопреки своей безумной пропаганде, Россия не является непобедимой. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить - мы просто забыли об этом.

Рональд Рейган говорил, что его стратегия в отношении Советского Союза была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выиграем, а они проиграют". Мне нравится такой подход", - отметил Сикорский.

Для превосходства над РФ, по его словам, нужно заново научиться выигрывать в игре на эскалацию.

"Например, мы могли бы конфисковать все 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Путин их уже списал, он не надеется их вернуть. Но он также не думает, что нам хватит силы их забрать. Пока что мы доказываем, что он прав", - констатировал глава польского МИД.

Он добавил, что Путин сожалеет из-за распада Советского Союза и теперь решил провести матч-реванш, бросая вызов "нашим ценностям, нашей безопасности и нашему образу жизни".

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"Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить более широкий конфликт, но также и в том, чтобы победить. Вместе, как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать", - отметил Сикорский.

Если Россия победит, хроническая нестабильность распространится не только на Европу, но и на весь мир, давая дополнительное топливо для глобальной коалиции диктатур, предостерег глава польского МИД.

Автор: 

россия (96038) Сикорский Радослав (435) МИД Польши (334)


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Топ комментарии
+11
Но когда-нибудь я сведу с ним счеты, Джим. Я уже все обдумал. Подкрадусь к нему ночью с ножом и проделаю в пологе над его кроватью хорошую дырку, чтобы его покусали москиты. Я буду не я, если не сделаю этого.

(О. Генри, "Всего понемножку")
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29.06.2024 22:22
+9
Вони чекать , партнери, щоб цим 300 млрд було чим годувати рашку , КОЛИ (якщо) ВОНИ ДАДУТЬ ПЕРЕМОГТИ УКРАЇНІ .
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29.06.2024 22:16
+9
А кінчати ***** не збираєтесь?
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29.06.2024 22:16
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Вони чекать , партнери, щоб цим 300 млрд було чим годувати рашку , КОЛИ (якщо) ВОНИ ДАДУТЬ ПЕРЕМОГТИ УКРАЇНІ .
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29.06.2024 22:16 Ответить
Авіація РФ стоїть просто неба неподалік кордону, але США забороняють бити туди, - Forbes

8:14, 29.06.24Дальності ракет ATACMS вистачило б, щоб одним ударом накрити авіабазу, але на це немає дозволу.


Росіяни навіть не ховають літаки, бо "Дядько Сем" гарантує їм безпеку / фото wikipedia.org

Російські літаки, які щодня https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-yak-zsu-mozhut-protidiyati-rosiyskim-aviabombam-12679938.html тероризують Україну , базуються на аеродромах менш ніж у 200 км від лінії кордону, однак ЗСУ не можуть їх знищити на землі через заборону США. Про це пише https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/06/28/russias-most-dangerous-jets-are-parked-in-the-open-a-hundred-miles-from-ukraine-but-kyiv-needs-washingtons-permission-to-strike-them/ Forbes .

Видання наводить приклад воронезької авіабази "Балтімор", розташованої якраз у радіусі досяжності ракет ATACMS. З цього аеродрому щодня злітають винищувачі-бомбардувальники Су-34, які закидують лінію фронту та прифронтові населені пункти України потужними плануючими авіабомбами.

Десятки Су-34 регулярно паркуються просто неба на асфальті нещодавно відремонтованої бази. "Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот [літаків], який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару", - зазначає українська аналітична група Frontelligence Insight.

Наразі адміністрація Джо Байдена забороняє Україні бити по цій базі американськими ракетами, пропонуючи збивати літаки в повітрі. Однак росіяни для того і використовують плануючі бомби, які запускаються здалеку, аби не потрапити в радіус дії української ППО. Крім того, Україні гостро не вистачає далекобійних систем ППО, аби ризикувати ними, підтягуючи впритул до кордону.

"Спроба влаштувати засідку на ці реактивні літаки за допомогою батареї Patriot у середовищі, насиченому безпілотниками... становить значні ризики", - зазначають у Frontelligence Insight.
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29.06.2024 22:18 Ответить
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-udarili-po-himzavodu-klyuchevomu-zvenu-*********-rf.html https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-udarili-po-himzavodu-klyuchevomu-zvenu-*********-rf.html

500 км від рашки хімзавод дронами Кушнарь
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29.06.2024 22:35 Ответить
Кушнарь, вечір 29 червня

Катастрофа ПВО России: ВСУ вырезали 8 ЗРК. Работали новейшими дронами

https://www.youtube.com/watch?v=CXVqtszqc_0
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29.06.2024 22:37 Ответить
блог Юрій Бутусов

Президент та його офіс захищають шантажиста?Джерело:
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29.06.2024 22:45 Ответить
Часов Яр: ВСУ выбили врага. Рекорд Bradley. Противник жалуется на артиллерию Украины-

чудове відео розгляд новини від Кушнаря за 27 червня

https://www.youtube.com/watch?v=ZnYpJlQggv0&t=221s
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29.06.2024 22:41 Ответить
Ці комплекси в ізраїльтян прослужили 30 років: Defense Express про можливу передачу Ізраїлем ЗРК Patriot
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tsi-kompleksi-v-izrailtyan-prosluzhili-30-rokiv-defense-express-pro-mozhlivu-peredachu-izrailem-zrk-patriot-ukraini
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29.06.2024 22:43 Ответить
А кінчати ***** не збираєтесь?
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29.06.2024 22:16 Ответить
А що це дасть? Там таких 140 млн., хоча сподіваюсь вже значно меньше ...
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29.06.2024 22:28 Ответить
Ну і .... - рашка тільки на нафті зараз має 200 млд дол на рік
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29.06.2024 22:18 Ответить
І що?
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29.06.2024 22:20 Ответить
Гроші на віину є
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29.06.2024 22:22 Ответить
,,Захід все ще може перемогти росію,, Чесно кажучи така риторика якась дуже попаданська.Тобто, висловлюється що є якийсь мізерний шанс. Мовляв, раніше був більший, але, все ще можливо. Це піпець, панове! Маючи економіку, людські резерви,рівень військової техніки колективний Захід каже- Ще є можливість перемоги над Москвою. Допускає такий шанс.Гидота!
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29.06.2024 22:19 Ответить
А навіщо її перемагати ?
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29.06.2024 22:20 Ответить
Для власної безпеки.
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29.06.2024 22:23 Ответить
З Зеленським ми переможемо і без допомоги Заходу !
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29.06.2024 22:41 Ответить
Розумію. Але допомогти вже не можу.
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29.06.2024 22:45 Ответить
Тільки якщо сценарій перемоги напишуть сценаристи 95-го квАрталу!
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29.06.2024 23:22 Ответить
Но когда-нибудь я сведу с ним счеты, Джим. Я уже все обдумал. Подкрадусь к нему ночью с ножом и проделаю в пологе над его кроватью хорошую дырку, чтобы его покусали москиты. Я буду не я, если не сделаю этого.

(О. Генри, "Всего понемножку")
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29.06.2024 22:22 Ответить
Треба перестати красти гроші західних платників податків, - Євген Магда https://www.youtube.com/watch?v=fNnJyCowmC4
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29.06.2024 22:49 Ответить
Завтра Франція вибере прокремлівський рух - що робити із цим божевіллям?
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29.06.2024 22:54 Ответить
Франція вступить в ОДКБ і ШОС.
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29.06.2024 23:24 Ответить
Ця тема вже давно гуляє по ЄС ,Сікорський діло каже ,штовхає цей "локомотив"...бо треба зупиняти вже не тільки московію а і китай
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29.06.2024 23:07 Ответить
вони зупинити можуть тільки українські фури !
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29.06.2024 23:57 Ответить
Вже давно пора роздуплитись.
А не соплі жувати.
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30.06.2024 00:46 Ответить
 
 