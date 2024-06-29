Глава МИД Польши Сикорский предлагает конфисковать 300 млрд росактивов, чтобы победить Путина в игре на эскалацию
Россия не непобедима, и Запад все еще может победить Владимира Путина.
Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, выступая с лекцией в британском Фонде Дитчли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Сикорский отметил, что Путин "выиграет эту войну, если мы его не остановим". Но он выразил убеждение, что Запад сможет это сделать.
"Вопреки своей безумной пропаганде, Россия не является непобедимой. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить - мы просто забыли об этом.
Рональд Рейган говорил, что его стратегия в отношении Советского Союза была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выиграем, а они проиграют". Мне нравится такой подход", - отметил Сикорский.
Для превосходства над РФ, по его словам, нужно заново научиться выигрывать в игре на эскалацию.
"Например, мы могли бы конфисковать все 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Путин их уже списал, он не надеется их вернуть. Но он также не думает, что нам хватит силы их забрать. Пока что мы доказываем, что он прав", - констатировал глава польского МИД.
Он добавил, что Путин сожалеет из-за распада Советского Союза и теперь решил провести матч-реванш, бросая вызов "нашим ценностям, нашей безопасности и нашему образу жизни".
"Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить более широкий конфликт, но также и в том, чтобы победить. Вместе, как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать", - отметил Сикорский.
Если Россия победит, хроническая нестабильность распространится не только на Европу, но и на весь мир, давая дополнительное топливо для глобальной коалиции диктатур, предостерег глава польского МИД.
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8:14, 29.06.24Дальності ракет ATACMS вистачило б, щоб одним ударом накрити авіабазу, але на це немає дозволу.
Росіяни навіть не ховають літаки, бо "Дядько Сем" гарантує їм безпеку / фото wikipedia.org
Російські літаки, які щодня https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-yak-zsu-mozhut-protidiyati-rosiyskim-aviabombam-12679938.html тероризують Україну , базуються на аеродромах менш ніж у 200 км від лінії кордону, однак ЗСУ не можуть їх знищити на землі через заборону США. Про це пише https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/06/28/russias-most-dangerous-jets-are-parked-in-the-open-a-hundred-miles-from-ukraine-but-kyiv-needs-washingtons-permission-to-strike-them/ Forbes .
Видання наводить приклад воронезької авіабази "Балтімор", розташованої якраз у радіусі досяжності ракет ATACMS. З цього аеродрому щодня злітають винищувачі-бомбардувальники Су-34, які закидують лінію фронту та прифронтові населені пункти України потужними плануючими авіабомбами.
Десятки Су-34 регулярно паркуються просто неба на асфальті нещодавно відремонтованої бази. "Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот [літаків], який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару", - зазначає українська аналітична група Frontelligence Insight.
Наразі адміністрація Джо Байдена забороняє Україні бити по цій базі американськими ракетами, пропонуючи збивати літаки в повітрі. Однак росіяни для того і використовують плануючі бомби, які запускаються здалеку, аби не потрапити в радіус дії української ППО. Крім того, Україні гостро не вистачає далекобійних систем ППО, аби ризикувати ними, підтягуючи впритул до кордону.
"Спроба влаштувати засідку на ці реактивні літаки за допомогою батареї Patriot у середовищі, насиченому безпілотниками... становить значні ризики", - зазначають у Frontelligence Insight.
500 км від рашки хімзавод дронами Кушнарь
Катастрофа ПВО России: ВСУ вырезали 8 ЗРК. Работали новейшими дронами
https://www.youtube.com/watch?v=CXVqtszqc_0
Президент та його офіс захищають шантажиста?Джерело:
чудове відео розгляд новини від Кушнаря за 27 червня
https://www.youtube.com/watch?v=ZnYpJlQggv0&t=221s
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tsi-kompleksi-v-izrailtyan-prosluzhili-30-rokiv-defense-express-pro-mozhlivu-peredachu-izrailem-zrk-patriot-ukraini
(О. Генри, "Всего понемножку")
А не соплі жувати.