Глава МИД Польши Сикорский предлагает конфисковать 300 млрд росактивов, чтобы победить Путина в игре на эскалацию

Россия не непобедима, и Запад все еще может победить Владимира Путина.

Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, выступая с лекцией в британском Фонде Дитчли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Сикорский отметил, что Путин "выиграет эту войну, если мы его не остановим". Но он выразил убеждение, что Запад сможет это сделать.

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"Вопреки своей безумной пропаганде, Россия не является непобедимой. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить - мы просто забыли об этом.

Рональд Рейган говорил, что его стратегия в отношении Советского Союза была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выиграем, а они проиграют". Мне нравится такой подход", - отметил Сикорский.

Для превосходства над РФ, по его словам, нужно заново научиться выигрывать в игре на эскалацию.

"Например, мы могли бы конфисковать все 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Путин их уже списал, он не надеется их вернуть. Но он также не думает, что нам хватит силы их забрать. Пока что мы доказываем, что он прав", - констатировал глава польского МИД.

Он добавил, что Путин сожалеет из-за распада Советского Союза и теперь решил провести матч-реванш, бросая вызов "нашим ценностям, нашей безопасности и нашему образу жизни".

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"Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить более широкий конфликт, но также и в том, чтобы победить. Вместе, как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать", - отметил Сикорский.

Если Россия победит, хроническая нестабильность распространится не только на Европу, но и на весь мир, давая дополнительное топливо для глобальной коалиции диктатур, предостерег глава польского МИД.