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Удар РФ по Вольнянску: пятеро пострадавших, из них один ребенок - в тяжелом состоянии

Вільнянськ

В результате ракетного удара по Вольнянску помощь в больнице получили 20 человек, из них четверо взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время есть информация о 7 погибших жителях. Помощь в больнице получило 20 человек. В стационаре находится 7 человек. Из них 4 взрослых и 1 ребенок в тяжелом состоянии", - рассказал он.

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Федоров добавил, что провел совещание на месте, все службы работают, врачи оказывают помощь.

Іван Федоров про удар РФ по Вільнянську

Напомним, войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Известно о 7 погибших, среди них 2 детей, и 18 травмированных, среди них 4 детей, в результате российского удара.

Автор: 

Запорожская область (3172) Федоров Иван (469)


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