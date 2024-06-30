Удар РФ по Вольнянску: пятеро пострадавших, из них один ребенок - в тяжелом состоянии
В результате ракетного удара по Вольнянску помощь в больнице получили 20 человек, из них четверо взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.
Об этом в сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время есть информация о 7 погибших жителях. Помощь в больнице получило 20 человек. В стационаре находится 7 человек. Из них 4 взрослых и 1 ребенок в тяжелом состоянии", - рассказал он.
Федоров добавил, что провел совещание на месте, все службы работают, врачи оказывают помощь.
Напомним, войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Известно о 7 погибших, среди них 2 детей, и 18 травмированных, среди них 4 детей, в результате российского удара.
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