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Удар РФ по Днепру: На связь вышли два человека, которых считали пропавшими без вести

Дніпро

В Днепре на связь вышли два человека, которых считали пропавшими без вести после ракетного удара по жилому многоэтажному дому.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки, изуродованной во время вчерашней атаки. Это мама и сын. К счастью, с ними все в порядке. Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной.

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Поисково-спасательная операция продолжается. Чрезвычайники разбирают перекрытия разрушенных этажей", - рассказал он.

Сергій Лисак про атаку РФ по Дніпру

28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Сообщается, что количество пострадавших достигло 13 человек. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что после атаки пропавшими без вести считаются 5 человек.

Автор: 

Днепр (4437) обстрел (27672)


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Хоч щось хороше..у сорочках народились..
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30.06.2024 00:42 Ответить
Пощастило людям , що не потрапили під обстріл диких кацапів !!
Будтьте ви прокляті окупанти кончені 😡
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30.06.2024 00:48 Ответить
 
 