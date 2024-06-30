Удар РФ по Днепру: На связь вышли два человека, которых считали пропавшими без вести

В Днепре на связь вышли два человека, которых считали пропавшими без вести после ракетного удара по жилому многоэтажному дому.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"На связь вышли двое жителей днепровской многоэтажки, изуродованной во время вчерашней атаки. Это мама и сын. К счастью, с ними все в порядке. Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной.

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Поисково-спасательная операция продолжается. Чрезвычайники разбирают перекрытия разрушенных этажей", - рассказал он.

28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Сообщается, что количество пострадавших достигло 13 человек. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что после атаки пропавшими без вести считаются 5 человек.