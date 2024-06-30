Дебаты практически не изменили мнение избирателей о Байдене и Трампе, - опрос

Президентские дебаты в США, которые вызвали переполох в лагере демократов и призывы заменить кандидатуру Джо Байдена, практически не изменили мнения многих избирателей ни об одном из кандидатов.

Об этом свидетельствует опрос Ipsos совместно с вебсайтом 538, который посвящен анализу опросов общественного мнения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Согласно анализу, Трамп оказался явным победителем дебатов. 60% сказали, что Трамп выступил лучше всего, тогда как только 21% сказал, что лучшим был Байден. 19% ответили, что не знают.

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Впрочем, когда респондентов спросили, за каких кандидатов они рассматривают возможность проголосовать, выяснилось, что избиратели практически не изменили свои решения.

Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за него, что на 1,6 процентных пункта ниже, чем было до дебатов.

Поддержка Трампа почти не изменилась, что, возможно, отражает тот факт, что, хотя Байден плохо выступил в четверг вечером, избиратели также не были особенно впечатлены выступлением Трампа. Доля потенциальных избирателей, которые заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Трампа после дебатов, выросла с 43,5% до лишь 43,9%.

Перед дебатами потенциальных избирателей спросили, какие вопросы будут иметь самое большое влияние на то, как они проголосуют этой осенью. Самым распространенным ответом была инфляция или рост расходов, далее следовали иммиграция и политический экстремизм или поляризация.

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Как и до дебатов, опрошенные вероятные избиратели считают, что Трамп лучше справится с двумя главными проблемами: инфляцией или ростом расходов, а также с иммиграцией. Однако избиратели считают, что Байден лучше справится с политическим экстремизмом или поляризацией, а также со следующим по значимости вопросом в списке - абортами.

Опрос провели в две волны - до и после дебатов. Вторая волна была проведена поздно вечером 27 июня и рано утром 28 июня среди 2543 вероятных избирателей, которые ранее ответили на вопросы первой волны. Опрос имеет погрешность 2,1 процентных пункта.

Из этих респондентов 1700 смотрели дебаты полностью или частично. Погрешность в опросе тех, кто смотрел дебаты, составляет 2,5 процентных пункта.