Дебаты практически не изменили мнение избирателей о Байдене и Трампе, - опрос
Президентские дебаты в США, которые вызвали переполох в лагере демократов и призывы заменить кандидатуру Джо Байдена, практически не изменили мнения многих избирателей ни об одном из кандидатов.
Об этом свидетельствует опрос Ipsos совместно с вебсайтом 538, который посвящен анализу опросов общественного мнения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Согласно анализу, Трамп оказался явным победителем дебатов. 60% сказали, что Трамп выступил лучше всего, тогда как только 21% сказал, что лучшим был Байден. 19% ответили, что не знают.
Впрочем, когда респондентов спросили, за каких кандидатов они рассматривают возможность проголосовать, выяснилось, что избиратели практически не изменили свои решения.
Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за него, что на 1,6 процентных пункта ниже, чем было до дебатов.
Поддержка Трампа почти не изменилась, что, возможно, отражает тот факт, что, хотя Байден плохо выступил в четверг вечером, избиратели также не были особенно впечатлены выступлением Трампа. Доля потенциальных избирателей, которые заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Трампа после дебатов, выросла с 43,5% до лишь 43,9%.
Перед дебатами потенциальных избирателей спросили, какие вопросы будут иметь самое большое влияние на то, как они проголосуют этой осенью. Самым распространенным ответом была инфляция или рост расходов, далее следовали иммиграция и политический экстремизм или поляризация.
Как и до дебатов, опрошенные вероятные избиратели считают, что Трамп лучше справится с двумя главными проблемами: инфляцией или ростом расходов, а также с иммиграцией. Однако избиратели считают, что Байден лучше справится с политическим экстремизмом или поляризацией, а также со следующим по значимости вопросом в списке - абортами.
Опрос провели в две волны - до и после дебатов. Вторая волна была проведена поздно вечером 27 июня и рано утром 28 июня среди 2543 вероятных избирателей, которые ранее ответили на вопросы первой волны. Опрос имеет погрешность 2,1 процентных пункта.
Из этих респондентов 1700 смотрели дебаты полностью или частично. Погрешность в опросе тех, кто смотрел дебаты, составляет 2,5 процентных пункта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що їх думка не змінилася .
Політична ситуація в США занадто поляризувалась (на 80% це заслуга саме Трампа). Половина голосуватиме за Байдена, бо 1) він демократ, а не клятий республіканець 2) за кого хочеш, аби не Трамп. А друга половина виборців голосуватиме за Трампа, бо 1) він ніби республіканець, а не клятий демократ. 2) бо це Трамп, Make America great again 2.0. і все таке.
І вирішить долю виборів - а.) декілька відсотків тих хто коливається в виборі, б) ті хто визначився, але може проголосує, а може і ні.
Зараз там ідеальна ситуація для третього незалежного кандидата, але з тих про кого писали, як можливих кандидатів, то краще вже або Байден чи Трамп, вони суттєво адекватніші від альтернатив. Втім ідеальна ситуація це нові кандидати від демів та респів. Більш класичні по своїм поглядам, та дійсно трохи молодші.
5 листопада вибори в США - хто стане президентом невідомо.
Проте вже зараз всі заговорили про мирний план, що готові домовлятись кожний на своїх умовах - за діючого президента США.
Ця можливість існувала 2.5 роки - говорити почали зараз.
Якщо вірити, що Трамп куплений росією, та може стати президентом.
Тоді чому росія почала заявляти, що готова домовлятися тільки на своїх умовах
Можна просто почекати поки Трамп стане президентом, та домовлятися зі своїм "купленим"
Якщо Байден стане президентом, то нічого не зміниться, та відомо як себе поводити.
Виходить краща стратегія - почекати півроку, та діяти за обставинами
Для України дійсно важливо укладання миру.
Вийти на кордони 91 року, за поточної підтримки - поки немає можливості.
Радники Трампа озвучили план - території не віддаються, повернення тільки через переговори. Озброення України до зубів.
Україна через "Саміт миру" - хоче укласти мир, до можливої зміни президента.
Тобто план повинен бути кращий, ніж пропонують радники Трампа?
А хіба новий президент зможе завадити "Саміту миру", та укладання миру згідно саміту?
Або змусити Україну виконувати свій план, якщо завтра буде "Саміт миру"
Цікаво чи є зв'язок між перемовинами та виборами
Якщо є, то росія хочє зафіксувати "профіт" до виборів - не чекаючи "свого купленого", як всі вважають
Китай з Тайванем теж цікаво - якщо президент не змінюється то можна ще почекати
Якщо змінюється, то вікно можливостей зачиняється, або ...
Так, саме слабкий фізично Байден нерішучий в діях, але впертий ворог Хйляндії ... й у цьому біда - в США не стало держдіячів не рапотм , політики скурвились як й в усьому світі . Але відповідальність скурвлення політиків США як сказав ОМУДРЄШІЙ ЄРМАК, не просто дуже замасшатабована , а просто тхне кінцем світуІ
як тоді можна чогось досягти?
З Трампом теж саме може бути - не виконувати закони, котрі приймає Конгрес.
Різниця в тому, що це станеться або ні, а з Байденом - це вже сталось
Було б цікаво порівняти різні плани, особливо зі сторони США
Поки існує один план від Трампа, котрий він не особливо озвучує, хоча загальні риси відомі,
та закон котрий вимагає адміністрацію розробити план перемоги України.
Термін виконання закона вже минув - плана немає.
Тоді що порівнювати?