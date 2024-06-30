Пентагон заключил контракт на закупку 870 ракет для Patriot на $4,5 млрд.
Армия Соединенных Штатов заключила контракт с компанией Lockheed Martin на производство 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) стоимостью $4,5 млрд.
Об этом сообщила пресс-служба американских Вооруженных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Этот многолетний контракт соответствует обязательству армии по стабилизации и расширению наших производственных возможностей для этой критически важной системы вооружения", - сказал помощник министра сухопутных войск по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш.
Он отметил, что эта система вооружения является жизненно важной для поддержки армии США, а также Украины и других союзников во всем мире.
В ведомстве отметили, что такие ракеты пользуются значительным спросом. Они защищают от входящих угроз с помощью технологии hit-to-kill, при которой боевая часть попадает непосредственно в цель, нанося максимальное поражение и сбивая ее с траектории полета.
PAC-3 MSE способна противодействовать тактическим баллистическим ракетам, крылатым ракетам, гиперзвуковым ракетам и самолетам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Неужели, 2 года тому нельзя было заключить контракт?
Такое впечатление, дебаты Байден-Трамп, где Трамп показал ,,реальную помощь,, Украине, дал толчок к подписанию контракта, который лежал без движения.
він всім за все запиляє відосів з добагато...
а коли за ракети до Петріот? - тo це до партнерів, нехай пиляють...
а ми їм, по партнерські так, щє на й голову накаємо,
бо нерозумні американці асфальтом переймалися...
уявіть собі...
це добре знають зелені...
ми ж всі все бачимо...
і точно наступить покращяня...
та призначте вже безмозглу командіром всьго і ділу кінець...
дарую назву - "зелені непереконані"
влада клептоманів...