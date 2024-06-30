Пентагон заключил контракт на закупку 870 ракет для Patriot на $4,5 млрд.

Армия Соединенных Штатов заключила контракт с компанией Lockheed Martin на производство 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) стоимостью $4,5 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба американских Вооруженных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Этот многолетний контракт соответствует обязательству армии по стабилизации и расширению наших производственных возможностей для этой критически важной системы вооружения", - сказал помощник министра сухопутных войск по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш.

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Он отметил, что эта система вооружения является жизненно важной для поддержки армии США, а также Украины и других союзников во всем мире.

В ведомстве отметили, что такие ракеты пользуются значительным спросом. Они защищают от входящих угроз с помощью технологии hit-to-kill, при которой боевая часть попадает непосредственно в цель, нанося максимальное поражение и сбивая ее с траектории полета.

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PAC-3 MSE способна противодействовать тактическим баллистическим ракетам, крылатым ракетам, гиперзвуковым ракетам и самолетам.