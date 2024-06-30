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Пентагон заключил контракт на закупку 870 ракет для Patriot на $4,5 млрд.

Patriot

Армия Соединенных Штатов заключила контракт с компанией Lockheed Martin на производство 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) стоимостью $4,5 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба американских Вооруженных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Этот многолетний контракт соответствует обязательству армии по стабилизации и расширению наших производственных возможностей для этой критически важной системы вооружения", - сказал помощник министра сухопутных войск по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш.

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Он отметил, что эта система вооружения является жизненно важной для поддержки армии США, а также Украины и других союзников во всем мире.

В ведомстве отметили, что такие ракеты пользуются значительным спросом. Они защищают от входящих угроз с помощью технологии hit-to-kill, при которой боевая часть попадает непосредственно в цель, нанося максимальное поражение и сбивая ее с траектории полета.

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PAC-3 MSE способна противодействовать тактическим баллистическим ракетам, крылатым ракетам, гиперзвуковым ракетам и самолетам.

Автор: 

Пентагон (1467) Patriot (291)


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Топ комментарии
+8
майже 500 метрів асфальту з откатами перекатами з села до села,
уявіть собі...
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30.06.2024 03:09
+7
Замість того, щоб зібратись гуртом та ******* по кремлю та околицям, вони Петріотами запасаються, та продовжують занепокоюватись та спостерігати за знищенням України.
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30.06.2024 01:55
+6
ще пару тройку раз зелені змінять весь генштаб + 3 безуглі?
і точно наступить покращяня...
та призначте вже безмозглу командіром всьго і ділу кінець...
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30.06.2024 05:23
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Правила форума Совет форумчан
Через сколько лет изготовят эти ракеты?
Неужели, 2 года тому нельзя было заключить контракт?
Такое впечатление, дебаты Байден-Трамп, где Трамп показал ,,реальную помощь,, Украине, дал толчок к подписанию контракта, который лежал без движения.
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30.06.2024 01:55 Ответить
Судя по тому, что там очередь на те патриоты годами, то скорей всего цеха по производству ракет не стояли в простойке и ожидании когда же деньги выделят.
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30.06.2024 03:10 Ответить
Те саме казали про пілотів f-16 : "їх вже таємно навчають в 2022, просто літаків не дають"
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30.06.2024 12:26 Ответить
Єрмак успіє такі ж гроші просрати на мирні форуми -замітимо, не на форуми ПЕРЕМОГИ він платить BONO and MADONNA
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30.06.2024 03:11 Ответить
за пост скільки ? дай контакт
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30.06.2024 03:20 Ответить
шо більше Козир тратить?
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30.06.2024 05:09 Ответить
Ну дуже дорого вони коштують!Дешевше Томагавки робити і ними вибивати заводи в кацапстані
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30.06.2024 07:15 Ответить
Пане Анатолію, що заважає нашому Президенту врешті побудувати свою система ППО і ракети до неї? Чи знову, згідно подоляцької чи єрмківської методички у тому, що в нас немає ракет винні США? Можливо я щось пропустив і не замітив, що Україна на 11-му році війни, на 6-му році одноосібного правління Херпіду придумали і зпустили у виробництво свою ракету, яка може летіти за 1000 км, щоб нищити пускові ворога? Ні, немає, все впихують у вуха наріду пропгнду, що у відсутності ракет і систем ППО в Україні винні США і ніде навіть натяку, що чогось не доробив чи про..бав Президент і його монобільшість.
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30.06.2024 08:57 Ответить
Херпіду, що на прив'язі ОПодЄрмака, чекає, що саме ці кошти нададуть їм для розморожування ракетної програми України, котру їм залишив Порошенко із Турчиновим. Якщо ці підприємства вони вже не здали чи не надали координати для знищення.
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30.06.2024 10:39 Ответить
Замість того, щоб зібратись гуртом та ******* по кремлю та околицям, вони Петріотами запасаються, та продовжують занепокоюватись та спостерігати за знищенням України.
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30.06.2024 01:55 Ответить
Пані Ірино, вже людство збиралося гуртом і для захисту своїх народів створили НАТО, а ми гуртом бігли до Мордору в супроводі комуняк і ригів та бігали з кулькми "НАТО НІ"..., не чули? Коли поляки, чехи і народи крааїн Балтії йшли в НАТО, у нас брехали іприйняли закон про нейтральність і зборонили розмиіщення іноземних військ на нашій території, але попри цього закону і Конституції розмістили в Криму свого могильщика - флот мордору, не чули???
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30.06.2024 09:06 Ответить
Пане Анатолій! У вас якісь дуже упаднецькі настрої. Може це депресія?
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30.06.2024 09:56 Ответить
не перевибирайте бубу ніколи!
він всім за все запиляє відосів з добагато...
а коли за ракети до Петріот? - тo це до партнерів, нехай пиляють...
а ми їм, по партнерські так, щє на й голову накаємо,
бо нерозумні американці асфальтом переймалися...
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30.06.2024 02:19 Ответить
5 лямонов одна ракета? Однако...
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30.06.2024 03:01 Ответить
майже 500 метрів асфальту з откатами перекатами з села до села,
уявіть собі...
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30.06.2024 03:09 Ответить
10 кнцертів BONO and MADONNA. по Африці в агітації на бенефіс Єрмака у Швейцарії - чи там вже дешевше
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30.06.2024 03:14 Ответить
гроші мають зуби, а не зароблені гроші мають ікла!
це добре знають зелені...
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30.06.2024 03:20 Ответить
Ракети для Patriot зараз поспішно стали виробляти німці і японці, тому китайці на всякі деталі для Patriot сильно задрали ціни.
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30.06.2024 05:12 Ответить
5 172 413,793103448 $
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30.06.2024 05:22 Ответить
3 129 678, 00023741 $
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30.06.2024 06:05 Ответить
$4,5 млрд / 870 = ...
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30.06.2024 06:53 Ответить
швеці швецями, світани світанами...
ми ж всі все бачимо...
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30.06.2024 03:54 Ответить
давайте помріємо - контрнаступ наступить без піежа
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30.06.2024 05:13 Ответить
а ще мрійніше- для цього вові наказали не ипускатия нікуди Залужного
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30.06.2024 05:14 Ответить
а якщо ще мрійніше - то до 10 вересня , других дебатів, і Байдену не треба бути супергероєм на них- воно так просто станеться
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30.06.2024 05:19 Ответить
ще пару тройку раз зелені змінять весь генштаб + 3 безуглі?
і точно наступить покращяня...
та призначте вже безмозглу командіром всьго і ділу кінець...
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30.06.2024 05:23 Ответить
сметан-світанько - ********* ріт!
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30.06.2024 13:45 Ответить
колись хтось напише книжку про всю цю біль....
дарую назву - "зелені непереконані"
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30.06.2024 05:59 Ответить
Біль - чоловічого роду.
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30.06.2024 07:25 Ответить
і шо?
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30.06.2024 07:29 Ответить
для зелених распатронить $4,5 млрд допомоги? - семачки...
влада клептоманів...
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30.06.2024 06:57 Ответить
нужны самолеты.
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30.06.2024 08:04 Ответить
надати? - Мрія як і все остальне плаче під зеленим асфальтом...
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30.06.2024 08:44 Ответить
Ціна однієї ракети 5млн.? Тобто вона дорожча за будь яку балістичну чи крилату ракету русні?
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30.06.2024 11:30 Ответить
Обязательно рассказывайте ***** о своих планах. Он должен всё знать и хорошо подготовиться.
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30.06.2024 12:53 Ответить
***** і так про все доповідають ще на етапі намірів.
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30.06.2024 13:40 Ответить
5 лимонов за ракету. Калибр 500тыс. экспортный вариант. Если и тратить патриота на калибр, то это должно быть только за пределами Украины, чтобы ни один, даже 50-граммовый осколок, не упал бы на ее территории, не говоря уже о БЧ и других обломках, которые рушат и сжигают дома и инфраструктуру.
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30.06.2024 13:14 Ответить
Но когда есть поодтверждение он лучше спит.
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30.06.2024 13:49 Ответить
Серйозне повідомлення, дієве і обнадійливе. Варте усіх сраних мараффонів, обісраного клоуна і його гівняних відосіків.
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30.06.2024 14:37 Ответить
Прошу багатьох витерти слюні і навчитися уважно читати - ці ракети останньої модифікації поповнять арсенали американської армії. Нам може й дадуть якісь списані, якщо тільки Безуглу не назначать Царицею Генштаба і начальников ПВО по приколу і савместітельству... Тоді б**ь будуть давати тільки тушонку і ту вже у відкритих банках, щоб наші генерали пальці ножем не порізали відкриваючи її...
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30.06.2024 19:46 Ответить
5 млн долл за ракету, дорогое удовольствие, однако...
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01.07.2024 03:04 Ответить
 
 