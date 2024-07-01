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Несколько американских военных баз в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы терактов, - CNN

Військова база США

Из-за угрозы терактов несколько военных баз США, которые размещены в Европе, были переведены в состояние повышенной готовности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По их словам, 30 июня базы, включая гарнизон армии США в германском Штутгарте, где располагается штаб-квартира Европейского командования США, повысили уровень тревоги до состояния защиты сил "Чарли".

Этот статус применяется, когда произошел инцидент или получена разведывательная информация, указывающая на вероятность террористического действия или нападения на персонал или объекты, пишут журналисты.

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Американский чиновник, который находится на базе в Европе, сказал, что они не видели такого уровня угрозы "по крайней мере 10 лет", и добавил, что обычно это означает, что военные знают об "активной угрозе".

В то же время представитель Европейского командования США Дэн Дэй отказался комментировать CNN конкретные уровни защиты американских сил, но сказал, что командование "постоянно оценивает ряд факторов, которые влияют на безопасность военного общества США за рубежом".

"В рамках этих усилий мы часто принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших сотрудников. Из соображений оперативной безопасности мы не будем прибегать к конкретным мерам, но остаемся бдительными", - пояснил.

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Автор: 

военная база (218) Европа (1915) США (27094) теракт (2310)


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Топ комментарии
+10
Роз'їпіть кремль - і рівень загрози впаде до нуля.
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01.07.2024 00:45
+8
Знову кремлівське бидло наставило свої криваві
пазурі на Єаропу і НАТО !!
Дайте йому вже пожиттєве заспокійливе 😡
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01.07.2024 00:50
+2
що, вже почалось.... ?

"вилкой в глаз" ?
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01.07.2024 00:51
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Роз'їпіть кремль - і рівень загрози впаде до нуля.
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01.07.2024 00:45 Ответить
розбирайте асфальт ми зарядимо в касетніки
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01.07.2024 00:52 Ответить
Склотару не забувай виносити, бо вже нема куди касети складати.
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01.07.2024 01:11 Ответить
баран - пласмаскі тут....
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01.07.2024 01:30 Ответить
але бачу дід обізнаний по стеклотарі....🤣
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01.07.2024 01:33 Ответить
дай угля, пропадаєм без бамбасу😂
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01.07.2024 01:57 Ответить
плюй на танки, бамбас - ****, маскіровка...
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01.07.2024 02:00 Ответить
а скумбрія поменшала на торгах....
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01.07.2024 00:47 Ответить
Знову кремлівське бидло наставило свої криваві
пазурі на Єаропу і НАТО !!
Дайте йому вже пожиттєве заспокійливе 😡
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01.07.2024 00:50 Ответить
що, вже почалось.... ?

"вилкой в глаз" ?
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01.07.2024 00:51 Ответить
а то ви не знаєте..
зараз вся зелена кацапня повилізає...
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01.07.2024 00:59 Ответить
ну дай Бог, щоб пітерський гопнік засвітив десь в Європі "вілкой в глаз" !

може нарешті прокинуться... без одного глазіка ?
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01.07.2024 01:05 Ответить
не прокинуться кацапняві ніколи,
перестаньте себе тішити зеленою надією в очко.
це вже навіть не смішно.
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01.07.2024 01:13 Ответить
я би сказав закісювати,
бурята танкіста?
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01.07.2024 02:13 Ответить
бурята танкіста?
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01.07.2024 02:14 Ответить
Ну тепер можна повірити,що одночасно і при тихій погоді зникло світло на досить цікавих об'єктах. З повітря моніторинг досить активний, мого сусіда забрали, зв'язок шкульгає і такиипід контролем. Мда
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01.07.2024 08:22 Ответить
 
 