Несколько американских военных баз в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы терактов, - CNN

Из-за угрозы терактов несколько военных баз США, которые размещены в Европе, были переведены в состояние повышенной готовности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По их словам, 30 июня базы, включая гарнизон армии США в германском Штутгарте, где располагается штаб-квартира Европейского командования США, повысили уровень тревоги до состояния защиты сил "Чарли".

Этот статус применяется, когда произошел инцидент или получена разведывательная информация, указывающая на вероятность террористического действия или нападения на персонал или объекты, пишут журналисты.

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Американский чиновник, который находится на базе в Европе, сказал, что они не видели такого уровня угрозы "по крайней мере 10 лет", и добавил, что обычно это означает, что военные знают об "активной угрозе".

В то же время представитель Европейского командования США Дэн Дэй отказался комментировать CNN конкретные уровни защиты американских сил, но сказал, что командование "постоянно оценивает ряд факторов, которые влияют на безопасность военного общества США за рубежом".

"В рамках этих усилий мы часто принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших сотрудников. Из соображений оперативной безопасности мы не будем прибегать к конкретным мерам, но остаемся бдительными", - пояснил.

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