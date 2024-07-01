Украину и Россию на фронте ожидает "смертельное лето". Задача ВСУ - удержать линию обороны с помощью нового западного оружия, - WSJ
Издание The Wall Street Journal пишет, что в этом году Украину и Россию ожидает "смертельное лето" на фронте, добавляя, что погибнуть могут тысячи людей с обеих сторон. Но вряд ли какая-то из них достигнет решающего перелома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью WSJ.
В публикации говорится, что задача ВСУ на ближайшее время - с помощью нового западного вооружения удержать позиции.
"Линия фронта становится местом кровавого шахматного матча, в котором каждая сторона передвигает фигуры в поисках преимущества, не уступая при этом позиции в других местах", - говорится в материале WSJ.
Как отмечает издание, подход России в ближайшее время не изменится - оккупационное командование продолжит жертвовать большим количеством людей ради достижения небольших успехов.
Также у россиян, отмечают журналисты, нет достаточного количества войск для большого наступления на Харьков. А если перебросить туда силы с других направлений, это приведет к ослаблению соответствующих участков фронта.
Удары с большого расстояния по позициям
Как пишет издание, в условиях, когда линия фронта почти не продвигается, получить преимущество накануне зимы Киев и Москва пытаются, осуществляя глубокие удары.
Так, Россия бьет по энергетике в тылу и по позициям ВСУ на фронте с помощью планирующих авиабомб. А Украина с помощью дальнобойных ракет США атакует временно оккупированный Крым, осознавая, что имеет мало шансов в ближайшие месяцы достичь чего-то большего.
В то время, как Россия все еще добивается определенных успехов на поле боя, складывается ощущение, что украинцы довольно стратегически грамотно наносят удары и передвигаются, и держат себя в руках", - прокомментировал ситуацию высокопоставленный представитель Пентагона.
Также в ВСУ смогли сформировать достаточно сил для пополнения потерь и некоторых резервов. К тому же в начале большого наступления их обычно нужно в несколько раз больше.
Российские войска продвигаются вперед
По мнению источников издания, Россия смогла компенсировать потери в результате пополнения личного состава. Но теперь успехи врага являются медленными и предсказуемыми.
"Попытка России провести крупномасштабное наступление летом остается сложным вопросом для украинских стратегов и их западных советников. По словам представителя разведки, Киев располагает достаточно хорошей разведывательной информацией о боевой обстановке и может обнаружить российские силы, которые накапливаются для потенциального нападения", - резюмирует WSJ.
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Оце реальність ,яка на нас може чекати ще роки війни,якщо країна не зміниться . А не преможні наступи і пабєди - з співвідношенням один до десяти на нашу користь . Як недавно заявляв найвеличніший
Об'єднати бригади у дивізії (в такому випадку буде меньше штабних щурів, буде меньше штабів). Назначити в дивізії компетентних бойових офіцерів, навіть на генеральські посади.
Наприклад , фактичного керівника оборони Маріуполя Редіса.
Розігнати всі ті прокладки ОСУВ, які створені тільки для того, щоб прилаштувати туди десятки совкових паркетних генералів.
І тоді буде поліпшення на фронті.
А якщо нічого і нікого не міняти, то в підсумку буде тільки відступ та капітуляція, в підсумку.
Йому ж лише залишається тільки публічно все озвучувати.
А взагалі, якби ті ж генерали були нормальними людьми, то просто самі б написали рапорти на звільнення.
Ну ж вони бачать, що не можуть вони ефективно керувати армією, їх совкові м'ясні методи ведення війни не допомагають стримати фронт, ну не виходить в них нічого.
Але ж вони не нормальні люди, вони пристосуванці та лакеї влади, які заради свого тепленького містечка, готові піти на все, навіть на поразку України.
заміною на передовій високоефективних боєздатних бригад, які надійно тримали оборону на місцевості роками, на небоєздатні з'єднання з відсутністю належної підготовки в особового складу, відсутністю озброєння для успішного протистояння ворогу, ефективного організаційного керівництва у таких з'єднаннях, попередньо необізнаних з бойовою оперативною обстановкою, яких закидають обороняти незнайому місцевість з метою їхнього знищення та швидкого захоплення ворогом української території;
знищенням ("стиранням") під нуль високобоєздатних бригад ЗСУ повною відсутністю ротацій, підкріплень у бою поки їх особовий склад не буде знищений ворогом через виснаження, перевтому, закінчення чи несвоєчасне поповнення ***********, а тих хто відмовився виконувати злочинний наказ тримати позиції в завідомо програшних бойових умовах з невідворотним провалом та знищення ворогом - оголошення дизертирами та відкриття проти них кримінальних проваджень з драконівськими строками ув'язнень;
руйнуванням організаційної структури бойових з'єднань ЗСУ і перетворення їх на неефективну у бою т.з. збірну солянку чи колгосп ненавчених, переважно без належного озброєння, незнайомих й нескоординованих між собою людей;
множенням незабезпечених професійним боєздатним особовим складом та належним озброєнням нових бригад замість відновлення, розширення й масштабування найбільш боєздатних й високоефективних уже існуючих у складі ЗСУ бригад;
організаційне штучне ускладнення для командування на передовій у його можливостях успішного й ефективного управління боєм через наперед сплановану надмірну забюрократизованість процесу ведення бойових дій з метою надання переваг ворогу на фронті й швидкого захоплення ним українських територій, тощо.
Дрон це не щось таке складне.... на заході рамках наукових робіт студентів освоюють АІ автономні дрони.... Для розробки двигунів до дорослих дронів є Антонов...
Просто потрібно щоб хтось цим нормально зайнявся на рівні держави надати 2-3 підземних бункери від совка де б можна було розмістити 5-6 станків ЧПУ для форм, дальше термопресавтомати і паяльні роботи щоб ті плати не сидіти і вручну паяти гівн...но
але міносвіти витісняє всю молодь з викладацького складу та лишаються тільки пенсіонери та корупціонери
Від The Wall Street Journal очікуєш чогось більшого, ніж "наступні 2 місяці фронт буде без суттєвих змін", але журналісти щось зовсім облінилися.