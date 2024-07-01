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Новости Война
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Украину и Россию на фронте ожидает "смертельное лето". Задача ВСУ - удержать линию обороны с помощью нового западного оружия, - WSJ

На Україну та Росію на фронті чекає складне літо

Издание The Wall Street Journal пишет, что в этом году Украину и Россию ожидает "смертельное лето" на фронте, добавляя, что погибнуть могут тысячи людей с обеих сторон. Но вряд ли какая-то из них достигнет решающего перелома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью WSJ.

В публикации говорится, что задача ВСУ на ближайшее время - с помощью нового западного вооружения удержать позиции.

"Линия фронта становится местом кровавого шахматного матча, в котором каждая сторона передвигает фигуры в поисках преимущества, не уступая при этом позиции в других местах", - говорится в материале WSJ.

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Как отмечает издание, подход России в ближайшее время не изменится - оккупационное командование продолжит жертвовать большим количеством людей ради достижения небольших успехов.

Также у россиян, отмечают журналисты, нет достаточного количества войск для большого наступления на Харьков. А если перебросить туда силы с других направлений, это приведет к ослаблению соответствующих участков фронта.

Удары с большого расстояния по позициям

Как пишет издание, в условиях, когда линия фронта почти не продвигается, получить преимущество накануне зимы Киев и Москва пытаются, осуществляя глубокие удары.

Так, Россия бьет по энергетике в тылу и по позициям ВСУ на фронте с помощью планирующих авиабомб. А Украина с помощью дальнобойных ракет США атакует временно оккупированный Крым, осознавая, что имеет мало шансов в ближайшие месяцы достичь чего-то большего.

В то время, как Россия все еще добивается определенных успехов на поле боя, складывается ощущение, что украинцы довольно стратегически грамотно наносят удары и передвигаются, и держат себя в руках", - прокомментировал ситуацию высокопоставленный представитель Пентагона.

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Также в ВСУ смогли сформировать достаточно сил для пополнения потерь и некоторых резервов. К тому же в начале большого наступления их обычно нужно в несколько раз больше.

Российские войска продвигаются вперед

По мнению источников издания, Россия смогла компенсировать потери в результате пополнения личного состава. Но теперь успехи врага являются медленными и предсказуемыми.

"Попытка России провести крупномасштабное наступление летом остается сложным вопросом для украинских стратегов и их западных советников. По словам представителя разведки, Киев располагает достаточно хорошей разведывательной информацией о боевой обстановке и может обнаружить российские силы, которые накапливаются для потенциального нападения", - резюмирует WSJ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19620) боевые действия (4287) ВСУ (6681)


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Топ комментарии
+18
Нач.штабу Азова Кротевич вже писав, що треба нах... вигнати тих всіх совкових генералів м'ясників, які ні на що не здатні, крім як тупо по радянськи воювати гарматним м'ясом.
Об'єднати бригади у дивізії (в такому випадку буде меньше штабних щурів, буде меньше штабів). Назначити в дивізії компетентних бойових офіцерів, навіть на генеральські посади.
Наприклад , фактичного керівника оборони Маріуполя Редіса.
Розігнати всі ті прокладки ОСУВ, які створені тільки для того, щоб прилаштувати туди десятки совкових паркетних генералів.
І тоді буде поліпшення на фронті.
А якщо нічого і нікого не міняти, то в підсумку буде тільки відступ та капітуляція, в підсумку.
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01.07.2024 10:51
+14
а потім - вирішальна осінь, потім надскладна-потужна зима, потім вирішальна весна, потім "наступні місяці, які будуть вирішальними"... Така собі методичка для псевдо експертів і оракулів
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01.07.2024 10:48
+12
хто може змінити країну ? влада тупих злодіїв , які бачать лише гроші ?
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01.07.2024 10:48
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Які переломи? - більше зброі шоб зупинити кацапів
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01.07.2024 10:35 Ответить
Якщо сто разів сказати - "халва" , у роті солодше не стане .....
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01.07.2024 10:39 Ответить
А шо нам ше лишається - в амерів на складах лежить 3 млн касетних *********** і на іх використання вони підписали табу а ми ше до цієі стадіі не діишли - от і надіюсь шо привезуть
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01.07.2024 10:46 Ответить
Видання The Wall Street Journal пише, що цього року на Україну та Росію очікує "смертельне літо" на фронті, додаючи, що загинути можуть тисячі людей з обох сторін. Але навряд чи якась з них досягне вирішального перелому.

Оце реальність ,яка на нас може чекати ще роки війни,якщо країна не зміниться . А не преможні наступи і пабєди - з співвідношенням один до десяти на нашу користь . Як недавно заявляв найвеличніший
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01.07.2024 10:38 Ответить
хто може змінити країну ? влада тупих злодіїв , які бачать лише гроші ?
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01.07.2024 10:48 Ответить
Нач.штабу Азова Кротевич вже писав, що треба нах... вигнати тих всіх совкових генералів м'ясників, які ні на що не здатні, крім як тупо по радянськи воювати гарматним м'ясом.
Об'єднати бригади у дивізії (в такому випадку буде меньше штабних щурів, буде меньше штабів). Назначити в дивізії компетентних бойових офіцерів, навіть на генеральські посади.
Наприклад , фактичного керівника оборони Маріуполя Редіса.
Розігнати всі ті прокладки ОСУВ, які створені тільки для того, щоб прилаштувати туди десятки совкових паркетних генералів.
І тоді буде поліпшення на фронті.
А якщо нічого і нікого не міняти, то в підсумку буде тільки відступ та капітуляція, в підсумку.
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01.07.2024 10:51 Ответить
І хто це зробить ? Зеленський ? Єрмак ? Байден ?
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01.07.2024 11:01 Ответить
Кротевич пояснив, що система влаштована так, що вона не допускає змін, в широкому сенсі, держава не реагує ні на що.
Йому ж лише залишається тільки публічно все озвучувати.
А взагалі, якби ті ж генерали були нормальними людьми, то просто самі б написали рапорти на звільнення.
Ну ж вони бачать, що не можуть вони ефективно керувати армією, їх совкові м'ясні методи ведення війни не допомагають стримати фронт, ну не виходить в них нічого.
Але ж вони не нормальні люди, вони пристосуванці та лакеї влади, які заради свого тепленького містечка, готові піти на все, навіть на поразку України.
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01.07.2024 11:53 Ответить
Ви б ще написали, що якби президент був нормальною людиною то написав би заяву про звільнення.
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01.07.2024 12:01 Ответить
Не лише розігнати тих зрадників совкових, їх потрібно пересадити всіх до одного за злочини, які вони вчинили проти ЗСУ і України за здачу українських територій окупанту, вбивства десятків тисяч особового складу ЗСУ за різноманітними схемами зради й саботажу на фронті такими як:

заміною на передовій високоефективних боєздатних бригад, які надійно тримали оборону на місцевості роками, на небоєздатні з'єднання з відсутністю належної підготовки в особового складу, відсутністю озброєння для успішного протистояння ворогу, ефективного організаційного керівництва у таких з'єднаннях, попередньо необізнаних з бойовою оперативною обстановкою, яких закидають обороняти незнайому місцевість з метою їхнього знищення та швидкого захоплення ворогом української території;

знищенням ("стиранням") під нуль високобоєздатних бригад ЗСУ повною відсутністю ротацій, підкріплень у бою поки їх особовий склад не буде знищений ворогом через виснаження, перевтому, закінчення чи несвоєчасне поповнення ***********, а тих хто відмовився виконувати злочинний наказ тримати позиції в завідомо програшних бойових умовах з невідворотним провалом та знищення ворогом - оголошення дизертирами та відкриття проти них кримінальних проваджень з драконівськими строками ув'язнень;

руйнуванням організаційної структури бойових з'єднань ЗСУ і перетворення їх на неефективну у бою т.з. збірну солянку чи колгосп ненавчених, переважно без належного озброєння, незнайомих й нескоординованих між собою людей;

множенням незабезпечених професійним боєздатним особовим складом та належним озброєнням нових бригад замість відновлення, розширення й масштабування найбільш боєздатних й високоефективних уже існуючих у складі ЗСУ бригад;

організаційне штучне ускладнення для командування на передовій у його можливостях успішного й ефективного управління боєм через наперед сплановану надмірну забюрократизованість процесу ведення бойових дій з метою надання переваг ворогу на фронті й швидкого захоплення ним українських територій, тощо.
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01.07.2024 11:30 Ответить
а потім - вирішальна осінь, потім надскладна-потужна зима, потім вирішальна весна, потім "наступні місяці, які будуть вирішальними"... Така собі методичка для псевдо експертів і оракулів
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01.07.2024 10:48 Ответить
Краще пильнуйте за тим щоб на вас не чекала ядерна ,, зима"!
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01.07.2024 10:53 Ответить
головне - добре змащувати "бредлі" на базах зберігання. Вони як раз через десять років будуть дуже доречними.
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01.07.2024 11:01 Ответить
Потужне гадання!
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01.07.2024 11:44 Ответить
Захід схоже безнадійно відстав у ******** війні дронів\РЕБ. Експерементальне виробництво , поштучно і казково дорого. А толку з їхньої техніки без РЕР\РЕБа? Пора китайську вчить
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01.07.2024 11:54 Ответить
Не треба нам китайську вчити, треба вплив Арахамії звідти прибрати та корупційну складову...

Дрон це не щось таке складне.... на заході рамках наукових робіт студентів освоюють АІ автономні дрони.... Для розробки двигунів до дорослих дронів є Антонов...

Просто потрібно щоб хтось цим нормально зайнявся на рівні держави надати 2-3 підземних бункери від совка де б можна було розмістити 5-6 станків ЧПУ для форм, дальше термопресавтомати і паяльні роботи щоб ті плати не сидіти і вручну паяти гівн...но
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01.07.2024 12:34 Ответить
У нас просто наразі плагіатор повністю добиває вищу освіту.... розробку дронів навіть можна було поширити в рамках дипломних робіт студентів...
але міносвіти витісняє всю молодь з викладацького складу та лишаються тільки пенсіонери та корупціонери
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01.07.2024 12:37 Ответить
і чим це літо відрізняється від ситуації за останні півтора роки (і наступних років)?
Від The Wall Street Journal очікуєш чогось більшого, ніж "наступні 2 місяці фронт буде без суттєвих змін", але журналісти щось зовсім облінилися.
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01.07.2024 12:42 Ответить
 
 