Украину и Россию на фронте ожидает "смертельное лето". Задача ВСУ - удержать линию обороны с помощью нового западного оружия, - WSJ

Издание The Wall Street Journal пишет, что в этом году Украину и Россию ожидает "смертельное лето" на фронте, добавляя, что погибнуть могут тысячи людей с обеих сторон. Но вряд ли какая-то из них достигнет решающего перелома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью WSJ.

В публикации говорится, что задача ВСУ на ближайшее время - с помощью нового западного вооружения удержать позиции.

"Линия фронта становится местом кровавого шахматного матча, в котором каждая сторона передвигает фигуры в поисках преимущества, не уступая при этом позиции в других местах", - говорится в материале WSJ.

Читайте также: С 1 июля Генштаб трижды за день будет публиковать сведения о ситуации на фронте, - представитель ВСУ Ковалев

Как отмечает издание, подход России в ближайшее время не изменится - оккупационное командование продолжит жертвовать большим количеством людей ради достижения небольших успехов.

Также у россиян, отмечают журналисты, нет достаточного количества войск для большого наступления на Харьков. А если перебросить туда силы с других направлений, это приведет к ослаблению соответствующих участков фронта.

Удары с большого расстояния по позициям

Как пишет издание, в условиях, когда линия фронта почти не продвигается, получить преимущество накануне зимы Киев и Москва пытаются, осуществляя глубокие удары.

Так, Россия бьет по энергетике в тылу и по позициям ВСУ на фронте с помощью планирующих авиабомб. А Украина с помощью дальнобойных ракет США атакует временно оккупированный Крым, осознавая, что имеет мало шансов в ближайшие месяцы достичь чего-то большего.

В то время, как Россия все еще добивается определенных успехов на поле боя, складывается ощущение, что украинцы довольно стратегически грамотно наносят удары и передвигаются, и держат себя в руках", - прокомментировал ситуацию высокопоставленный представитель Пентагона.

Читайте также: Беспилотники атаковали военную часть в Тверской области РФ: возник пожар, - росСМИ

Также в ВСУ смогли сформировать достаточно сил для пополнения потерь и некоторых резервов. К тому же в начале большого наступления их обычно нужно в несколько раз больше.

Российские войска продвигаются вперед

По мнению источников издания, Россия смогла компенсировать потери в результате пополнения личного состава. Но теперь успехи врага являются медленными и предсказуемыми.

"Попытка России провести крупномасштабное наступление летом остается сложным вопросом для украинских стратегов и их западных советников. По словам представителя разведки, Киев располагает достаточно хорошей разведывательной информацией о боевой обстановке и может обнаружить российские силы, которые накапливаются для потенциального нападения", - резюмирует WSJ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении, - Генштаб