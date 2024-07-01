На Белгородскую область за год упало, по меньшей мере, 38 российских авиабомб: WP получило доказательства

Издание The Washington Post получило внутренний документ российских властей, подтверждающий, что планерные бомбы, которые Россия запускает по Украине, падают на территории Белгородской области. За последний год там упало по меньшей мере 38 таких бомб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на материал WP.

Где найдены бомбы?

Согласно документу, эти бомбы упали в Белгородской области на границе с Украиной между апрелем 2023 и апрелем 2024 года, хотя большинство из них не взорвались.

Также по меньшей мере четыре бомбы упали на сам город Белгород, региональный центр с населением около 400 тысяч человек. Еще семь были найдены в пригороде. Больше всего, 11 бомб, упало в приграничном Гайворонском районе, некоторые из них не удалось найти из-за "сложной оперативной ситуации".

Также читайте: В Белгороде и области произошел блекаут

Минобороны РФ и власти часто не сообщают о падении российских бомб

Документ, изначально перехваченный украинской разведкой и переданный The Post, содержит таблицу инцидентов со ссылками на чрезвычайные постановления об обезвреживании бомб и эвакуации и является продуктом отдела по чрезвычайным ситуациям города Белгорода.

Как пишет WP, большинство бомб были обнаружены гражданскими лицами - лесниками, фермерами или жителями окрестных деревень. В большинстве случаев Министерство обороны РФ не знало, когда были запущены авиабомбы, что указывает на то, что некоторые из них могли находиться там в течение нескольких дней.

Журналисты также напомнили, что в апреле 2023 года такая бомба упала на проезжую часть в Белгороде, а затем сдетонировала. Российские оккупанты тогда признали, что она упала с истребителя Су-35.

Смотрите также: Флаг Украины на крыше частного дома в Белгородской области. ВИДЕО

Независимое российское СМИ Astra подтвердило, что многие инциденты, описанные в документе, совпадают с теми, которые оно получило от местных органов власти и из сообщений в местных средствах массовой информации.

Местные власти, как правило, молчат об этих инцидентах, сообщая лишь о "несчастных случаях", обвиняя в них украинские обстрелы или просто не сообщая о различных взрывах, произошедших в регионе, особенно в последнее время.

"Определенный процент российских бомб - бракованный. Эта проблема существует с тех пор, как они начали использовать эти комплекты УМПК, и она не имеет принципиального решения. Мы думаем, что эти случайные сбросы вызваны ненадежностью этих комплектов, что, похоже, не беспокоит ВВС России", - добавил военный эксперт Conflict Intelligence Group Руслан Левиев.

Читайте также: Patriot не эффективны в борьбе с КАБами. Помочь могут ATACMS, - Зеленский