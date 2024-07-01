Нападение на пограничника на Буковине: ГБР расследует смерть 24-летнего мужчины

Работники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование смерти мужчины, который пытался нелегально пересечь украинско-румынскую границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Что известно о происшествии?

По предварительным данным, 29 июня 2024 года около 21:40 в Вижницком районе Черновицкой области при попытке пересечения границы между двумя мужчинами и военнослужащим одного из пограничных отрядов произошла стычка.

"Мужчины с ножом и газовым перцовым баллончиком пытались напасть на военнослужащего, а тот в ответ применил табельное оружие. В результате погиб 24-летний мужчина, еще один - находится в больнице. Пограничнику также причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Правоохранители изучают все обстоятельства дела, продолжаются следственные действия.

Предварительная квалификация правонарушения: умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины).