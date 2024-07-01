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Нападение на пограничника на Буковине: ГБР расследует смерть 24-летнего мужчины

На Буковині двоє чоловіків напали на прикордонника: ДБР розслідує

Работники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование смерти мужчины, который пытался нелегально пересечь украинско-румынскую границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Что известно о происшествии?

По предварительным данным, 29 июня 2024 года около 21:40 в Вижницком районе Черновицкой области при попытке пересечения границы между двумя мужчинами и военнослужащим одного из пограничных отрядов произошла стычка.

"Мужчины с ножом и газовым перцовым баллончиком пытались напасть на военнослужащего, а тот в ответ применил табельное оружие. В результате погиб 24-летний мужчина, еще один - находится в больнице. Пограничнику также причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Правоохранители изучают все обстоятельства дела, продолжаются следственные действия.

Предварительная квалификация правонарушения: умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Автор: 

Буковина (901) Госпогранслужба (6564) нападение (2229) ГБР (3038) уклонисты (918)


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Топ комментарии
+18
Статут :при нападі на вартового або захищаємий об,єкт озброєним або групою особ зброя застосовується без попередження військовий виконав обов,язки в мирний час 10 діб відпустки під час війни подяка
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01.07.2024 13:09
+14
Какой объект защищал один часовой вооруженный ПМ? Ходил в одиночку вдоль границы и защищал? Где был остальной наряд пограничников?
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01.07.2024 13:21
+8
З таким наративом, що не треба захищати Україну, бо вона "концтабір Зеленського" видно, що ти - ворог України і бажаєш її знищення кацапами.
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01.07.2024 13:25
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Статут :при нападі на вартового або захищаємий об,єкт озброєним або групою особ зброя застосовується без попередження військовий виконав обов,язки в мирний час 10 діб відпустки під час війни подяка
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01.07.2024 13:09 Ответить
Какой объект защищал один часовой вооруженный ПМ? Ходил в одиночку вдоль границы и защищал? Где был остальной наряд пограничников?
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01.07.2024 13:21 Ответить
Ти ж не хлопчик, вже, мабуть. Обєктом захисту був державний кордон. І не тобі в обісраних памперсах вирішувати (бо, вже, мабуть, приміряв на себе такий варіант) скільком прикордонникам потрібно бути на чергуванні.
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01.07.2024 13:44 Ответить
Поскольку не мальчик и знаком с уставом,порядком патрулирования границы и.т.п-вот потому и задаю подобные вопросы. Тебе в общем-то тоже не решать.Да что та можешь решить,кроме как обосрать кого-то в комментах. По поводу обосранного памперса-не суди всех по себе.
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01.07.2024 14:08 Ответить
Стільки запитань - ти видно любопитний учень? До якої кляси перейшов? Запитай у своєї учительки. А ще краще - бери мачете і пиз.уй на кордон на граничарів: уже двома долбой.бами стане менше.
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01.07.2024 14:28 Ответить
Не військовий, а πідарас. Сподіваюсь його доб'ють)
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03.08.2024 03:55 Ответить
можно по-подробней про "незаконну заборону на виїзд чоловіків" в военное время
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01.07.2024 13:19 Ответить
Даю тобі 2 посилання, забирай - одне у Кранках, друге - у Липцях. Вибирай сам.
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01.07.2024 13:35 Ответить
Ст.24 КУ Украины.
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01.07.2024 13:36 Ответить
і шо ж там написано? до якого числа діє заборона на виїзд?
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01.07.2024 13:40 Ответить
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4378 63 цієї Конституції.

{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97#n54 № 9-зп від 25.12.97 } - читайте все а не то что вам для уха сладко
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01.07.2024 14:08 Ответить
Вижу не читали статьи,которые не могут ограничены в 64 ст.
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03.07.2024 01:16 Ответить
З таким наративом, що не треба захищати Україну, бо вона "концтабір Зеленського" видно, що ти - ворог України і бажаєш її знищення кацапами.
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01.07.2024 13:25 Ответить
З таким наративом, що захищати мають звичайні цивільні і їх не випускають закордон, а не професійні військові - ти ворог України і просто опущений *уєсос
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03.08.2024 04:06 Ответить
ДеБіРи натякають, що по кожному знищеному диверсанту буде розслідування?
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01.07.2024 13:15 Ответить
Того мента з ДБР, що порушив таку справу проти прикордонника терміново треба відправити на фронт. Нехай там йому кацапи покажуть Конституцію і права зачитають.
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01.07.2024 13:31 Ответить
Я так скажу при будь якій смерті починається справа.

вбивати людину не можна , можна затримувати

можливо було перевищення , можливо багато чого , це вимога Закону .
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01.07.2024 13:38 Ответить
Скоріш в ціні не зійшлись і виник конфлікт.Був один,щоб свідків не було,то того ж не простий рядовий,оскільки мав ПМ,або ж був зовсім не на роботі з лівою зброєю.Дуже мутна справа
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01.07.2024 13:47 Ответить
Тебе, треба відправити не розмінування своєю тушкою, лишньохромосомне. Прикордонники πдараси
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03.08.2024 03:59 Ответить
Хтось цих козлів переконав що прикордонники стріляти не будуть.
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01.07.2024 13:32 Ответить
Діврсантом виявиться пліточник/зварювальник Василь, який хотів с**тись через ліс, в Румунію. Та подорозі, щоб додати трохи адреналіну та пригод, вирішив напасти на блукаючого прикордонника та відібрати в нього ПМ.
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01.07.2024 13:36 Ответить
Погранці - опущені *уєсоси
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03.08.2024 04:07 Ответить
Погранець --молодець Таких дебілів потрібно обо знищувати,або ізолювато. Бо судячи по подіям їх дуже багато ЦАція повинна самоочищуватись,бо загине.
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01.07.2024 14:32 Ответить
Ще пару таких прикладів, і бажаючих втекти від виконання обов'язку захищати Україну стане набагато менше.
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01.07.2024 15:17 Ответить
Тобто як ти пішов з ножем на військового і він тебе пристрелив,то від цього не будуть інші іти на захист України? Дуже дивна в вас ботів логіка Взагалі-то кожний вчинок---чи пішов красти чуже,чи зобідив слабого, чи пошкодив чужу машину---повинна бути адекватна відповідь А тут покидьок поліз на військоваго,а його погладить по головці і пальчиком помахать--ай,ай. Раніше мені хотілось когось переконати,навчити,підсказати,застерегти,але останнім часом жалю і поваги до таких намає Наверно війна і горе приводять до такої поведінку.
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01.07.2024 17:53 Ответить
Не на війського, а на *уєсоса-погранця. Вони всі πдараси, як і тцкуни
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03.08.2024 04:02 Ответить
Дебіл це ти, опущене. Погранці - *уєсоси
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03.08.2024 04:08 Ответить
Фото вбитого усі коментатори бачили? Запитань більше ніж відповідей!
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01.07.2024 15:02 Ответить
Вирішили кинути погранця на бабло
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01.07.2024 15:15 Ответить
Скільки дебілів тут

1. ОДИН погранець з ПМ?!?!?! - Ви бачили фото (інші) при затриманні чоловіків - там повний фарш з автоматами і їх куча.
2. Нам не показали фото ні погранця, ні вбитого - так що все простіше - він і мав їх провести, але...
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01.07.2024 16:48 Ответить
 
 