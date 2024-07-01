Нападение на пограничника на Буковине: ГБР расследует смерть 24-летнего мужчины
Работники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование смерти мужчины, который пытался нелегально пересечь украинско-румынскую границу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Что известно о происшествии?
По предварительным данным, 29 июня 2024 года около 21:40 в Вижницком районе Черновицкой области при попытке пересечения границы между двумя мужчинами и военнослужащим одного из пограничных отрядов произошла стычка.
"Мужчины с ножом и газовым перцовым баллончиком пытались напасть на военнослужащего, а тот в ответ применил табельное оружие. В результате погиб 24-летний мужчина, еще один - находится в больнице. Пограничнику также причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Правоохранители изучают все обстоятельства дела, продолжаются следственные действия.
Предварительная квалификация правонарушения: умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
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{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97#n54 № 9-зп від 25.12.97 } - читайте все а не то что вам для уха сладко
вбивати людину не можна , можна затримувати
можливо було перевищення , можливо багато чого , це вимога Закону .
1. ОДИН погранець з ПМ?!?!?! - Ви бачили фото (інші) при затриманні чоловіків - там повний фарш з автоматами і їх куча.
2. Нам не показали фото ні погранця, ні вбитого - так що все простіше - він і мав їх провести, але...