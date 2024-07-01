За июнь войска РФ потеряли на часовоярском направлении более 5 тыс. человек, - ОСГВ "Хортица"

В течение прошлого месяца на часовоярском направлении потери войск РФ составили 5095 военных убитыми и ранеными, еще 24 оккупанта были захвачены в плен.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Потери противника составляют 5095 военных и 24 пленных за месяц", - сказал спикер.

Как сообщили в ОСГВ "Хортица", за прошедшие сутки на часовоярском направлении было уничтожено 68 оккупантов, 127 получили ранения, один взят в плен. Также на направлении было уничтожено семь блиндажей и три склада с БК.

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Говоря о прошедшей неделе, Волошин сообщил, что на часовоярском направлении вражеская армия осуществила 1286 обстрелов позиций украинских защитников из различных видов вооружения. Также вражеская армия провела 44 штурма, а авиация сбросила 128 КАБов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал со ссылкой на Волошина, что рашисты пытаются захватить Часов Яр, Клещиевку и Калиновку в Донецкой области.