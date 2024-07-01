Турция, Румыния и Болгария начали разминировать Черное море, чтобы помочь экспорту зерна из Украины, - Bloomberg
Турция, Румыния и Болгария в понедельник, 1 июля, начали совместные операции по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.
Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инициатива под руководством Стамбула - первая крупная совместная операция черноморских государств после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в определенные районы Черного моря.
Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО, однако их судоходные силы управляются за пределами Альянса, отчасти для того, чтобы избежать эскалации в отношениях с Россией, пишет издание.
Агентство напоминает, что в прошлом году Украина запустила собственный черноморский экспортный маршрут после того, как Россия вышла из соглашения о "безопасном коридоре". Это успешно стимулировало экспорт и помогло украинской экономике расти быстрее, чем прогнозировалось, но маршрут остается рискованным.
В то же время, по информации Министерства инфраструктуры, Украина с августа 2023 года экспортировала 37,4 млн тонн аграрной продукции из Одессы, Черноморска и порта "Южный".
В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенному уровню после неоднократных атак и перебоев с момента полномасштабного вторжения России. Однако порты вокруг Одессы сталкиваются с частыми российскими ударами, которые продолжают прерывать их работу, добавляет Bloomberg.
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ніяких асоціацій не виникає?
Ердоган акбар.
Все держится на силе и решительности. Чуть больше года назад заключали какие-то сделки, вели переговоры за спиной Украины.
Но как только ВСУ прорядили черноморскую флотилию морскими дронами, уже и мнение московитов спрашивать не надо для работы судоходства.
з ціми вже нічого не зробиш - пошкоджені....