Турция, Румыния и Болгария начали разминировать Черное море, чтобы помочь экспорту зерна из Украины, - Bloomberg

Турция, Румыния и Болгария в понедельник, 1 июля, начали совместные операции по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инициатива под руководством Стамбула - первая крупная совместная операция черноморских государств после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в определенные районы Черного моря.

Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО, однако их судоходные силы управляются за пределами Альянса, отчасти для того, чтобы избежать эскалации в отношениях с Россией, пишет издание.

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Агентство напоминает, что в прошлом году Украина запустила собственный черноморский экспортный маршрут после того, как Россия вышла из соглашения о "безопасном коридоре". Это успешно стимулировало экспорт и помогло украинской экономике расти быстрее, чем прогнозировалось, но маршрут остается рискованным.

В то же время, по информации Министерства инфраструктуры, Украина с августа 2023 года экспортировала 37,4 млн тонн аграрной продукции из Одессы, Черноморска и порта "Южный".

В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенному уровню после неоднократных атак и перебоев с момента полномасштабного вторжения России. Однако порты вокруг Одессы сталкиваются с частыми российскими ударами, которые продолжают прерывать их работу, добавляет Bloomberg.

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