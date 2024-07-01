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Новости
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Турция, Румыния и Болгария начали разминировать Черное море, чтобы помочь экспорту зерна из Украины, - Bloomberg

Туреччина, Румунія та Болгарія почали операцію з розмінування Чорного моря

Турция, Румыния и Болгария в понедельник, 1 июля, начали совместные операции по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инициатива под руководством Стамбула - первая крупная совместная операция черноморских государств после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в определенные районы Черного моря.

Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО, однако их судоходные силы управляются за пределами Альянса, отчасти для того, чтобы избежать эскалации в отношениях с Россией, пишет издание.

Также читайте: Разблокирование Украиной черноморских портов - чрезвычайно важный успех, - Госдеп

Агентство напоминает, что в прошлом году Украина запустила собственный черноморский экспортный маршрут после того, как Россия вышла из соглашения о "безопасном коридоре". Это успешно стимулировало экспорт и помогло украинской экономике расти быстрее, чем прогнозировалось, но маршрут остается рискованным.

В то же время, по информации Министерства инфраструктуры, Украина с августа 2023 года экспортировала 37,4 млн тонн аграрной продукции из Одессы, Черноморска и порта "Южный".

В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенному уровню после неоднократных атак и перебоев с момента полномасштабного вторжения России. Однако порты вокруг Одессы сталкиваются с частыми российскими ударами, которые продолжают прерывать их работу, добавляет Bloomberg.

Также читайте: Страны НАТО изучают опыт Украины по применению морских дронов в Черном море, - генерал Генри

Автор: 

Болгария (659) Румыния (1114) Турция (3494) Черное море (1488) разминирование (720)


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Румини раптом виявилися свмими адекватними сусідами
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01.07.2024 14:00 Ответить
Памʼятаєте в якій послідовності їдуть Вершники Апокаліпсису?
Першим приходить Чума....
Другим - війна...
Третім - голод!
Четвертим - смерть!

ніяких асоціацій не виникає?
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01.07.2024 14:36 Ответить
а наші тральники так і залишаться у Британії до кінця війни.
Ердоган акбар.
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01.07.2024 14:05 Ответить
А как же мнение террористической московии? Уже не интересует их позиция?
Все держится на силе и решительности. Чуть больше года назад заключали какие-то сделки, вели переговоры за спиной Украины.
Но как только ВСУ прорядили черноморскую флотилию морскими дронами, уже и мнение московитов спрашивать не надо для работы судоходства.
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01.07.2024 14:07 Ответить
step by step..
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01.07.2024 14:11 Ответить
затоплений "Сагайдачний" - наука синам.
з ціми вже нічого не зробиш - пошкоджені....
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01.07.2024 14:14 Ответить
...щоб зрозуміти,що в Україні йде війна,країни ,що ждуть українського хліба,повинні відчути це -поголодувавши.
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01.07.2024 14:53 Ответить
 
 