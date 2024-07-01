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Членство Украины в НАТО - единственная гарантия долгосрочного мира, - глава Мюнхенской конференции Гойсген

Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген

Вопрос вступления Украины в НАТО не будет подниматься на предстоящем саммите Альянса. Однако только членство в НАТО гарантирует нашему государству долгосрочную перспективу мира.

Об этом председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген заявил в интервью Rheinische Post, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "Путин объединил и укрепил НАТО своей безответственной агрессивной войной" против Украины, что стало еще одним рычагом, благодаря которому к Альянсу присоединились Швеция и Финляндия.

Несмотря на то, что одним из принципов НАТО является то, что страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята в Альянс, Хойсген уверен, что только членство Украины в НАТО является единственной гарантией долгосрочного мира.

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Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня этого саммита. Однако я убежден, что только членство в НАТО гарантирует Украине долгосрочную перспективу мира. Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой ставит свою подпись Путин. Украина должна была усвоить этот горький урок. Единственной гарантией является членство в НАТО", - подчеркнул он.

Гойсген добавил, что международное сообщество, включая НАТО, должно организоваться таким образом, чтобы Владимир Путин наконец понял, что его агрессия не является оправданной.

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Автор: 

НАТО (10057) членство в НАТО (1529) Хойсген Кристоф (10)


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Топ комментарии
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апсолютно вірно !!! так звані "безпекові угоди" зе-дермака є папірець класу "будапештського меморандуму" - декілька раз в туалет з ним сходити, а вони цим тішиться шо "дідько цвяшком" ...

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01.07.2024 14:33
+5
Рідкісний голос розуму в болоті "все не так однозначно".
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01.07.2024 14:34
+5
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01.07.2024 14:43
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апсолютно вірно !!! так звані "безпекові угоди" зе-дермака є папірець класу "будапештського меморандуму" - декілька раз в туалет з ним сходити, а вони цим тішиться шо "дідько цвяшком" ...

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01.07.2024 14:33 Ответить
Нато нічого не варте .... без боротьби з корупцією і власним маштабним виробництвом далекобійного озброєння, крилатих та балістичних ракет, розробки власної ситеми ППО...

тому що американське озброєння дуже дорого закупляти а ще дорожче обслуговувати і його поставки як бачимо використовуються госдепом в своїх цілях.....

Єдине що закупляти то літаки без них ніяк... свої ми ніколи не зможемо виробляти .... а без авіації нікуди в ******** війні
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01.07.2024 14:46 Ответить
Рідкісний голос розуму в болоті "все не так однозначно".
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01.07.2024 14:34 Ответить
Зараз в оп завиють, але допомога різних фесенок і ********** надійде ...
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01.07.2024 14:38 Ответить
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01.07.2024 14:43 Ответить
Не смішно вже зовсім ,вити хочеться від цієї безнадії , від цього зеленого🤡 шабашу , будь вони прокляті !!!
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01.07.2024 16:42 Ответить
Все не так погано як вам здається, а те, що ***** заговорило про "переговори і мир" означає його страх та передчуття кінця "в'язниці народів". Типова реакція гопніка ...
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01.07.2024 17:03 Ответить
ну хоч одна розумна людина в Європі це сказала !
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01.07.2024 14:52 Ответить
Хоч хтось при здоровому глузді і не розповідає про ескалації
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01.07.2024 15:22 Ответить
Гойсген понимает а Госдеп нет.
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01.07.2024 15:28 Ответить
Ни кому мы и накуй не нужны ,не в НАТО . ни ЕС , идет война , как только она закончится пройдет не мало времени , это не малый срок. Третий год идет война , одни обещалки , хотя они продолжаются , где F-16 ? и это капля от НАТО...
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01.07.2024 15:43 Ответить
Питання вступу України в НАТО не порушуватиметься на майбутньому саміті Альянсу. Однак лише гарантує нашій державі довгострокову перспективу миру.США І НІМЕЧЧИНА .по домовленості з куйлом всія 3,14дерації .обрубують для України і її народу гарантіюдовгострокового миру в замін на гарантоване довгострокове знищення України куйлом і геноцид українського народу..... ******* потвори і нащадки роду Юди....
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01.07.2024 15:43 Ответить
 
 