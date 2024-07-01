Членство Украины в НАТО - единственная гарантия долгосрочного мира, - глава Мюнхенской конференции Гойсген

Вопрос вступления Украины в НАТО не будет подниматься на предстоящем саммите Альянса. Однако только членство в НАТО гарантирует нашему государству долгосрочную перспективу мира.

Об этом председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген заявил в интервью Rheinische Post, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "Путин объединил и укрепил НАТО своей безответственной агрессивной войной" против Украины, что стало еще одним рычагом, благодаря которому к Альянсу присоединились Швеция и Финляндия.

Несмотря на то, что одним из принципов НАТО является то, что страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята в Альянс, Хойсген уверен, что только членство Украины в НАТО является единственной гарантией долгосрочного мира.

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Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня этого саммита. Однако я убежден, что только членство в НАТО гарантирует Украине долгосрочную перспективу мира. Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой ставит свою подпись Путин. Украина должна была усвоить этот горький урок. Единственной гарантией является членство в НАТО", - подчеркнул он.

Гойсген добавил, что международное сообщество, включая НАТО, должно организоваться таким образом, чтобы Владимир Путин наконец понял, что его агрессия не является оправданной.

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