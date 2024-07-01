Украина должна иметь возможность использовать предоставленное оружие по актуальным военным целям в РФ, - глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Тернер
Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер считает, что следует расширить разрешение на применение американского оружия для ударов по территории РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Моя позиция шире, чем у администрации. Я считаю, что Украина должна иметь возможность использовать то оружие, которое предоставляется, по актуальным военным целям", - заявил Тернер.
И добавил, что его позиция совпадает с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга: "Украина не должна воевать с одной рукой за спиной. Она должна иметь возможность отвечать на атаки со стороны России".
В то же время, по его словам, проблемой является увеличение производства российского оружия и для ее решения должна также быть возможность использовать военную силу.
Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты ограничили использование американского оружия для ударов по Российской Федерации. ВСУ запрещено атаковать объекты на расстоянии более 100 км от границы и бить по ключевым российским аэродромам.
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Сподіваюсь - в дупі мав всю ту наволоч з МАГА!
І найбільше сподіваюсь, що він має велику кількість тих, хто підтримує його погляди!
Взагалі Республіканці більш антагоністичні до русні, один Рейган чого вартий, але наскільки Америка зможе продовжувати його справу - от у чому питання!