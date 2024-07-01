Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа по делу о штурме Капитолия

В понедельник, 1 июля, Верховный Суд США признал наличие у 45-го американского президента Дональда Трампа иммунитета от уголовного преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности. Речь идет о деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение поддержали шестеро судей-консерваторов, а трое либеральных судей выступили против. Ранее Трамп подавал заявление о наличии у него иммунитета от уголовного преследования в связи с беспорядками 6 января 2021 года. Тогда суд низшей инстанции отклонил заявление экс-главы Белого дома.

В сегодняшнем решении Верховного Суда говорится, что президенты имеют иммунитет в отношении официальных действий. Однако этот иммунитет не распространяется на действия, совершенные в частном порядке.

"Иммунитет для бывших президентов является "абсолютным" в отношении их "основных конституционных полномочий"... Что касается неофициальных действий президента, то здесь нет иммунитета", - заявил председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Отметим, что в Верховном Суде США сейчас доминируют консерваторы. Трое из судей были назначены Трампом во время его президентства.

Упомянутое дело против Трампа отправили обратно в суд низшей инстанции, чтобы определить, какие из обвинений, выдвинутых республиканцу, касаются официального, а какие - неофициального поведения.

Сегодняшнее решение Верховного Суда США, вероятно, отсрочит судебный процесс над политиком по делу о штурме Капитолия.

Сам Трамп приветствовал решение суда в соцсетях.

"Большая победа для нашей Конституции и демократии. Горжусь тем, что я американец!" - заявил миллиардер.

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Дела против Трампа

К слову, это не единственное дело, которое открыто против Трампа. Всего против экс-президента США выдвинуты десятки обвинений в 4 делах: два федеральных, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в штате Джорджия.

В апреле 2023 года Трампу объявили обвинительный акт о нарушении законодательства штата Нью-Йорк. Дело завели из-за того, что он за несколько дней до выборов в 2016 году якобы заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание об их близких отношениях.

30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году.

В середине августа 2023 года Джорджия выдвинула Трампу обвинения в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020.

И четвертое дело - это федеральное дело о незаконном хранении экс-главой Белого дома секретных документов в своем имении во Флориде.

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