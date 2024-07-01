Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа по делу о штурме Капитолия
В понедельник, 1 июля, Верховный Суд США признал наличие у 45-го американского президента Дональда Трампа иммунитета от уголовного преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности. Речь идет о деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение поддержали шестеро судей-консерваторов, а трое либеральных судей выступили против. Ранее Трамп подавал заявление о наличии у него иммунитета от уголовного преследования в связи с беспорядками 6 января 2021 года. Тогда суд низшей инстанции отклонил заявление экс-главы Белого дома.
В сегодняшнем решении Верховного Суда говорится, что президенты имеют иммунитет в отношении официальных действий. Однако этот иммунитет не распространяется на действия, совершенные в частном порядке.
"Иммунитет для бывших президентов является "абсолютным" в отношении их "основных конституционных полномочий"... Что касается неофициальных действий президента, то здесь нет иммунитета", - заявил председатель Верховного суда США Джон Робертс.
Отметим, что в Верховном Суде США сейчас доминируют консерваторы. Трое из судей были назначены Трампом во время его президентства.
Упомянутое дело против Трампа отправили обратно в суд низшей инстанции, чтобы определить, какие из обвинений, выдвинутых республиканцу, касаются официального, а какие - неофициального поведения.
Сегодняшнее решение Верховного Суда США, вероятно, отсрочит судебный процесс над политиком по делу о штурме Капитолия.
Сам Трамп приветствовал решение суда в соцсетях.
"Большая победа для нашей Конституции и демократии. Горжусь тем, что я американец!" - заявил миллиардер.
Дела против Трампа
К слову, это не единственное дело, которое открыто против Трампа. Всего против экс-президента США выдвинуты десятки обвинений в 4 делах: два федеральных, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в штате Джорджия.
В апреле 2023 года Трампу объявили обвинительный акт о нарушении законодательства штата Нью-Йорк. Дело завели из-за того, что он за несколько дней до выборов в 2016 году якобы заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание об их близких отношениях.
30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году.
В середине августа 2023 года Джорджия выдвинула Трампу обвинения в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020.
И четвертое дело - это федеральное дело о незаконном хранении экс-главой Белого дома секретных документов в своем имении во Флориде.
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Окрема мавп'ярня, я б сказав.
і закликав піти до Капітолію і спитати представників
а те що деякі гарячі голови увірвались унутрь це не його вина - часи зараз такі що люди дуже емоційно реагують
Завтра одягаю бичачі роги і лечу в Америку штурмувати Конгрес.
Тепер можна 😕
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Це не корупція?
Це все одно, що свідки родичі.
переживе і ліваків неокомуністів
І що ж вони противажать?
ЗЄля про лигитимність до пана Головатого не потикається, бо може і в пятак одержати
Суддя Хуан Мерчан, який головував на судовому процесі, призначив дату винесення вироку Трампу на 11 липня. Вирок залежатиме від кількох факторів, у тому числі й кримінальної історії Трампа, розповів Браян Калт, професор права в Університеті штату Мічиган та автор книги «Конституційні драми: юридичний посібник для президентів та їхніх ворогів» (Constitutional Cliffhangers: A Legal Guide For Presidents And Their Enemies - англ.).
Вирок може варіюватися від штрафу або умовного терміну до позбавлення волі на термін до чотирьох років. Однак у випадках, коли обвинувачені дійсно отримують тюремний термін за такий ненасильницький злочин - що не є нормою у штаті Нью-Йорк - вони зазвичай отримують один рік або менше.
Трамп, швидше за все, оскаржить вирок, відтак цей процес може тривати роками, розповів Калт.
Чи відправлять Трампа до в'язниці?
Теоретично він може потрапити за ґрати, але це малоймовірно, вважає Калт, оскільки в Трампа немає попередньої історії судимості.
У Трампа є 30 днів після винесення вироку, щоб оскаржити вердикт, а якщо його засудять до тюремного ув'язнення, він може попросити відкласти вирок на час апеляції.
Чи він все ще може брати участь у виборах і обіймати посаду?
Конституція США говорить, що президент має бути громадянином-уродженцем Сполучених Штатів, віком щонайменше 35 років і проживати у США не менше за 14 років.
Це не забороняє ув'язненому чи людині на випробувальному терміні балотуватися на посаду чи ставати президентом. У 1920 році лідер Соціалістичної партії Юджин Дебс балотувався на посаду президента, перебуваючи за ґратами за заколот, і при цьому набрав один мільйон голосів. А Джорджа Буша заарештували за водіння у нетверезому стані та оштрафували на 150 доларів майже за чверть століття до того, як він став президентом у 2000 році.
Трампа також можуть привезти на присягу президента з в'язниці або ж із домашнього ув'язнення. Він може брати участь у виборах, але потенційно йому можуть заборонити на них голосувати.
АМІНЬ
неналежного поводження з документами, що містять державну таємницю,
відвертої брехні під присягою і від цих речей імунітету нема.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2024/07/2/7463559/