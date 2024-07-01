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Новости
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Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа по делу о штурме Капитолия

Верховний суд США визнав частковий імунітет Трампа у справі про штурм Капітолія

В понедельник, 1 июля, Верховный Суд США признал наличие у 45-го американского президента Дональда Трампа иммунитета от уголовного преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности. Речь идет о деле о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение поддержали шестеро судей-консерваторов, а трое либеральных судей выступили против. Ранее Трамп подавал заявление о наличии у него иммунитета от уголовного преследования в связи с беспорядками 6 января 2021 года. Тогда суд низшей инстанции отклонил заявление экс-главы Белого дома.

В сегодняшнем решении Верховного Суда говорится, что президенты имеют иммунитет в отношении официальных действий. Однако этот иммунитет не распространяется на действия, совершенные в частном порядке.

"Иммунитет для бывших президентов является "абсолютным" в отношении их "основных конституционных полномочий"... Что касается неофициальных действий президента, то здесь нет иммунитета", - заявил председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Отметим, что в Верховном Суде США сейчас доминируют консерваторы. Трое из судей были назначены Трампом во время его президентства.

Упомянутое дело против Трампа отправили обратно в суд низшей инстанции, чтобы определить, какие из обвинений, выдвинутых республиканцу, касаются официального, а какие - неофициального поведения.

Сегодняшнее решение Верховного Суда США, вероятно, отсрочит судебный процесс над политиком по делу о штурме Капитолия.

Сам Трамп приветствовал решение суда в соцсетях.

"Большая победа для нашей Конституции и демократии. Горжусь тем, что я американец!" - заявил миллиардер.

Читайте также: Победа Трампа на выборах США приведет к началу Третьей мировой войны, - Байден

Дела против Трампа

К слову, это не единственное дело, которое открыто против Трампа. Всего против экс-президента США выдвинуты десятки обвинений в 4 делах: два федеральных, одно в штате Нью-Йорк и еще одно в штате Джорджия.

В апреле 2023 года Трампу объявили обвинительный акт о нарушении законодательства штата Нью-Йорк. Дело завели из-за того, что он за несколько дней до выборов в 2016 году якобы заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание об их близких отношениях.

30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в 34 эпизодах по делу о фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году.

В середине августа 2023 года Джорджия выдвинула Трампу обвинения в попытке сорвать результаты президентских выборов-2020.

И четвертое дело - это федеральное дело о незаконном хранении экс-главой Белого дома секретных документов в своем имении во Флориде.

Читайте также: У Трампа заявили, что в случае переизбрания президентом США его приоритетом будет скорейшее завершение войны в Украине.

Автор: 

суд (25137) США (27094) Трамп Дональд (5622)


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Топ комментарии
+12
Він пишається, що є американцем. Підозрюю, що прийде час, коли вншим американцям буде стидно, що Трамп був американцем.
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01.07.2024 22:22
+8
мда, "пропал дом..."

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01.07.2024 22:20
+8
Це якщо він робить це офіційно виконуючи конституційні повноваження. Нема такого конституційного повноваження "підбурювати на штурм Капітолію".
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01.07.2024 22:21
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"Well, when the president does it … that means that it is not illegal." R. Nixon, transcript of the interview with D. Frost.
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01.07.2024 22:17 Ответить
litery są takie same, ale nic nie jest jasne🤪
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01.07.2024 22:20 Ответить
ютьюб вам у поміч - https://helendoron.pl/blog/jak-szybko-nauczyc-sie-jezyka-angielskiego-6-najskuteczniejszych-sposobow/ Jak szybko nauczyć się języka angielskiego
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01.07.2024 23:50 Ответить
Це якщо він робить це офіційно виконуючи конституційні повноваження. Нема такого конституційного повноваження "підбурювати на штурм Капітолію".
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01.07.2024 22:21 Ответить
Остался пустяк - доказать в суде 12ти присяжным, что он действительно кого-либо подстрекал.
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01.07.2024 23:10 Ответить
Там щє є кейс у Джорджії, де Трамп вимагав "пошукати щє голосів за Трампа".
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01.07.2024 23:42 Ответить
Geogia та Fannie Willis - це окрема тема.
Окрема мавп'ярня, я б сказав.
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02.07.2024 03:17 Ответить
він виступав на зустрічі з виборцями - це офіційна діяльність президента
і закликав піти до Капітолію і спитати представників
а те що деякі гарячі голови увірвались унутрь це не його вина - часи зараз такі що люди дуже емоційно реагують
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01.07.2024 23:54 Ответить
Він підбурював у соцмережах, за що його багато де забанили.
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02.07.2024 00:17 Ответить
Найвища інстанція правосуддя з 9 суддів 6 пожиттєво протрампістські Трампом призначені.
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02.07.2024 01:33 Ответить
Elections have consequences. Live with it.
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02.07.2024 03:18 Ответить
Слава верховному суду США!

Завтра одягаю бичачі роги і лечу в Америку штурмувати Конгрес.
Тепер можна 😕
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02.07.2024 01:17 Ответить
мда, "пропал дом..."

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01.07.2024 22:20 Ответить
Він пишається, що є американцем. Підозрюю, що прийде час, коли вншим американцям буде стидно, що Трамп був американцем.
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01.07.2024 22:22 Ответить
або взагалі бути американцем
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01.07.2024 22:26 Ответить
напевно , соромно, а не стидно
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02.07.2024 08:47 Ответить
Напевно Вам, в Польщі треба підтягнути українську мову. 😊
СТИДНО, присудк. сл. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 Охоплює https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F відчуття https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4 стиду ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE соромно . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9E%D0%B9 Ой https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8 сідай https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE коло https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F мене , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE бо https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96 мі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8 буде https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE стидно , Я https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 дівчина , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 калина , а https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B8 ти , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%BE страшидло (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0 Коломийки , 1969, 106); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D1%83%D1%82%D0%B8 Чує https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8 люди з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD нього https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F регочуться ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD йому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%B5 ще й https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88 більш https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE стидно , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%B5 ще й https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88 більш https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F коня поганя (Кв.-Осн., II, 1956, 157); - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8E Дядю , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 дайте https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C гостинця ! - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE тихо , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE боязко https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8 промовив https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BA хлопчик . - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8 Мовчи ! - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE суворо https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F насварилася https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE його https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 дівчинка , - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE стидно https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8 прохати (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8 Вас ., І, 1959, 125); - А https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8 вам https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE стидно з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9 старої https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 жінки https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F сміятися ! (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE Головко , II, 1957, 128).
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02.07.2024 10:39 Ответить
Частковий імунітет у не часткового політичного авантюриста ...дуже велика небеспека для світу ...х* йло потирає руки
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01.07.2024 22:26 Ответить
Троє із суддів були призначені під час його президентства.

Це не корупція?
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01.07.2024 22:29 Ответить
Це презумпція ..
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01.07.2024 22:38 Ответить
Судья Верховбного Суда, согласно Конституции США , назначается президентом и утверждается конгрессом. Президент Трамп назначил, Конгресс утвердил - конечно это коррупция!!!! Скачите быстрей на Рашу Тодей, откройте им глаза, а то последнее время у них гавно на лопате кончается.
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01.07.2024 23:13 Ответить
Це конфлікт інтересів у чистому вигляді.

Це все одно, що свідки родичі.
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01.07.2024 23:26 Ответить
це система важелів і противажелів яка проіснувала 250 років і пережила громадянську війну
переживе і ліваків неокомуністів
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02.07.2024 00:00 Ответить
Тобто, залежні від Трампа судді, посада яких залежить від того, який вони винесуть йому вердикт - це противажелі?

І що ж вони противажать?
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02.07.2024 00:19 Ответить
Їх посада пожиттєва і не від кого не залежить. Трамп їх лише кандидатури висував а опитував та затверджував конгрес
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02.07.2024 13:25 Ответить
ліваки-неокомуністи, це CPUSA. Взагалі ніякого впливу на політику США не мають.

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02.07.2024 00:21 Ответить
В лавах демократів є американський фракція Democratic Socialists of America на чолі з Bernie Sanders, який був головним претендентом у президенти 2020 року поки з пенсії під руки не вивели Байдена.
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02.07.2024 03:22 Ответить
Доречі, судячи з мови, це Вам скоріше на РашаТудей треба.
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01.07.2024 23:28 Ответить
йому добре і в трампоботофермі. Там і оплата в ВКВ, на відміну від дерев'яних.
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02.07.2024 09:30 Ответить
Конфлікт інтересів - суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність.
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01.07.2024 23:31 Ответить
Вот вам и американская демократия. За то что пьеш пиво в людном месте тебя могут посадить а за терроризм и переворот если ты чиновник или бывший президент тебе дадут имунитет и даже еще разрешат балотироваться
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01.07.2024 22:40 Ответить
вони не дали ніякого імунітету, вони відфутболили прийняття рішення на нижню інстанцію. Це затягування, а не надання імунітету - на штурми капітолієв імунитети не росповсюджуються, бо це не є повноваженням президента.
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01.07.2024 22:59 Ответить
Ваня, расскажи, про посаженных за пиво, поподробней.
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01.07.2024 23:15 Ответить
Вони фактично звільнили його від кримінальної відповідальності, оскільки до виборів суд не встигне розглянути справу та ухвалити вирок, а після виборів якщо Трамп стане президентом він зможе себе помилувати видавши відповідний президентський указ про помилування самого себе, і все буде в межах законодавства Сполучених штатів..
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01.07.2024 23:21 Ответить
там може все бути щє веселіше - суд може заборонити обіймати будь-які посади в Білому Домі і тоді не вийде самого себе помилувати після рішення суду (а до рішення суду нема вироку, за яким можна помилувати). Але це дійсно може статися вже після виборів (для цього і затягують) і тоді буде цікавий юридичний казус.
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02.07.2024 00:30 Ответить
Україна зараз має сильно молитися, щоб цей помаранчевий клоун не потрапив до Білого дому.
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01.07.2024 22:40 Ответить
Прям как наш Контситуционный суд.
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01.07.2024 22:47 Ответить
не зовсім !

ЗЄля про лигитимність до пана Головатого не потикається, бо може і в пятак одержати
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01.07.2024 23:00 Ответить
А шо так можна було?
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02.07.2024 11:25 Ответить
Там большинство судей назначил рыжий чёрт. Воняет коррупцией.
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01.07.2024 23:20 Ответить
Американські чинуші займаються мастурбацією на гроші рудого авантюриста.
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01.07.2024 23:34 Ответить
Їм по закону треба засудити і вони перекидують один на одного відповідальність, бо "па панятіям" трамп в них "пахан" і хто його законно засудить, той "щур". Але відверто незаконне рішення закрити справу вони прийняти не можуть
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02.07.2024 00:41 Ответить
Висновок, США треба дописувати закони пов'язані з такими діями " таких президентів", а інакше будуть переворот за переворотом і развалять США, а законів нема бо їх не написали!!!
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01.07.2024 23:37 Ответить
ось через 9 днів почуємо вирок найсміливішого поки що суду N-Y

Суддя Хуан Мерчан, який головував на судовому процесі, призначив дату винесення вироку Трампу на 11 липня. Вирок залежатиме від кількох факторів, у тому числі й кримінальної історії Трампа, розповів Браян Калт, професор права в Університеті штату Мічиган та автор книги «Конституційні драми: юридичний посібник для президентів та їхніх ворогів» (Constitutional Cliffhangers: A Legal Guide For Presidents And Their Enemies - англ.).

Вирок може варіюватися від штрафу або умовного терміну до позбавлення волі на термін до чотирьох років. Однак у випадках, коли обвинувачені дійсно отримують тюремний термін за такий ненасильницький злочин - що не є нормою у штаті Нью-Йорк - вони зазвичай отримують один рік або менше.

Трамп, швидше за все, оскаржить вирок, відтак цей процес може тривати роками, розповів Калт.
Чи відправлять Трампа до в'язниці?

Теоретично він може потрапити за ґрати, але це малоймовірно, вважає Калт, оскільки в Трампа немає попередньої історії судимості.

У Трампа є 30 днів після винесення вироку, щоб оскаржити вердикт, а якщо його засудять до тюремного ув'язнення, він може попросити відкласти вирок на час апеляції.
Чи він все ще може брати участь у виборах і обіймати посаду?

Конституція США говорить, що президент має бути громадянином-уродженцем Сполучених Штатів, віком щонайменше 35 років і проживати у США не менше за 14 років.

Це не забороняє ув'язненому чи людині на випробувальному терміні балотуватися на посаду чи ставати президентом. У 1920 році лідер Соціалістичної партії Юджин Дебс балотувався на посаду президента, перебуваючи за ґратами за заколот, і при цьому набрав один мільйон голосів. А Джорджа Буша заарештували за водіння у нетверезому стані та оштрафували на 150 доларів майже за чверть століття до того, як він став президентом у 2000 році.

Трампа також можуть привезти на присягу президента з в'язниці або ж із домашнього ув'язнення. Він може брати участь у виборах, але потенційно йому можуть заборонити на них голосувати.
АМІНЬ
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02.07.2024 08:22 Ответить
Там крім штурму Капітолію є ще десятки епізодів несплати податків,
неналежного поводження з документами, що містять державну таємницю,
відвертої брехні під присягою і від цих речей імунітету нема.
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01.07.2024 23:56 Ответить
На відміну від підбурювання до штурму Капітолію і втручання в вибори в Джорджії, засудження за документи, податки і брехню під присягою не блокує можливості займати посади в Білому Домі згідно секції 3 поправки 14 до Конституції США.
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02.07.2024 00:26 Ответить
Менше слухайте CNN, канадську і Нью Йоркську лівачню, і буде вам щастя.
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02.07.2024 03:25 Ответить
Єдино правильною лінією для України є декларація готовності працювати з будь яким президентом.
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02.07.2024 03:23 Ответить
Пінчуко-Ахзметівська політика співпрацює й вже готова давно - ще з перших пердвиборів Трампа. Гроші вкладені олігархами просто так не зникають в нікуди..може навіть знову Манафорта наймуть ПРитулу у нас на президенти вести. Бєні лиш важкувато партіями рулити українськими , в патріота гратися-за грат Малюка .
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02.07.2024 08:01 Ответить
Льогок на помінє - Фіала взявся вПРитул за ПРитулу - особливо важливе завдання Єрмака
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2024/07/2/7463559/
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02.07.2024 08:13 Ответить
не вірю притулі, ні одному його слову!
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02.07.2024 11:21 Ответить
І з якого інкубатора ви беретесь?
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02.07.2024 16:26 Ответить
Тепер окружному суду Вашингтона доведеться в процесі судового слідства встановити, чи були підбурювання Трампа до штурму Капітолію виконанням президентських повноважень, чи ні.
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02.07.2024 09:27 Ответить
Дела открыты против Трампа, а вот присядет в тюрячку дед Байда и его сынуля. Ну и еще раз напомню что кто против Трампа тот против Украины и является врагом Украины, как и кацапы.
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02.07.2024 09:28 Ответить
Головне щоби був не путінським і не зробив США, як путінська росія! Ти такий ж ворог, як трамп і москалі!
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02.07.2024 11:15 Ответить
дурниці
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02.07.2024 11:09 Ответить
 
 