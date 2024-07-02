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Новости Война
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Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 11 украинских БПЛА в 2 регионах и в оккупированном Крыму

Міноборони РФ про атаку БПЛА на області РФ та Крим 2 липня 2024 року

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 2 июля российские силы ПВО якобы уничтожили ряд беспилотников над территориями двух областей РФ и оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что в течение ночи 11 беспилотников были якобы перехвачены и уничтожены средствами ПВО на территории Российской Федерации.

Так, по 4 дрона якобы сбили над территориями Белгородской и Брянской областей и еще три - над Крымом.

Также читайте: Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 36 украинских дронов в трех регионах

Как сообщалось, в Минобороны РФ уверяли, что в ночь на 30 июня 2024 года якобы было уничтожено также 36 украинских беспилотников.

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Крым (26421) россия (96107) Минобороны рф (937) дроны (4079)


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новина вечора 1-го липня -

Мощнейший удар в Севастополе: работали Storm Shadow- прекрасні відео
https://www.youtube.com/watch?v=cl58KnViwxQ
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02.07.2024 08:25 Ответить
Там на Каранських висотах В/Ч кацапні.
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02.07.2024 08:32 Ответить
Завтра вранці буде доповідь нашого Генштабу - якими саме РЛС, пусковими ЗРК чи системами РЕБ ці БПЛА "збивалися" А якщо сьогодні кацапи знову у соцмережах скиглитимуть про пожежі на нафтобазах чи НПЗ (або з-за відсутності електроенергії в якійсь з областей) - то і сьогодні порадіємо за них
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02.07.2024 08:26 Ответить
Сьогодні кацапи радіють попаданню Іскандерами по аеродрому у Миргороді з докладним відео з розвідувального БПЛА.
У кацапів зйявились круті розвідувальні дрони. Треба чимось збивати...
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02.07.2024 09:54 Ответить
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02.07.2024 08:28 Ответить
ВВС Украины атаковали Курщину: квартет GBU-39 снёс врага - новина 1 -го липня літаки України ******** курщинута білгородщину , відео , Кушнарь

https://www.youtube.com/watch?v=4GBkmN56oq4
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02.07.2024 08:29 Ответить
Работают GBU-39: ВСУ разгромили колонну под Новомихайловкой новина 30 червня- Кушнарь

https://www.youtube.com/watch?v=ZDPTyjIjzHo
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02.07.2024 08:33 Ответить
"Месть за Азовсталь": Врага добивают на заводе в Волчанск. Работают GBU-39- від Кушнаря за 30 червня

https://www.youtube.com/watch?v=lP6ceDOZ0xY
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02.07.2024 08:36 Ответить
 
 