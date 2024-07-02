Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 11 украинских БПЛА в 2 регионах и в оккупированном Крыму
Министерство обороны России заявило, что в ночь на 2 июля российские силы ПВО якобы уничтожили ряд беспилотников над территориями двух областей РФ и оккупированного Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в течение ночи 11 беспилотников были якобы перехвачены и уничтожены средствами ПВО на территории Российской Федерации.
Так, по 4 дрона якобы сбили над территориями Белгородской и Брянской областей и еще три - над Крымом.
Как сообщалось, в Минобороны РФ уверяли, что в ночь на 30 июня 2024 года якобы было уничтожено также 36 украинских беспилотников.
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