Демократы могут выдвинуть кандидатуру Байдена на президентские выборы в США 21 июля, - Bloomberg
Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США для того, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии - он соберется, чтобы завершить процедуры перед основным съездом в Чикаго, который начнется 19 августа.
Указано, что демократы уже планировали выдвинуть 81-летнего Байдена до съезда, чтобы обеспечить его присутствие в избирательных бюллетенях в Огайо, где 7 августа истекает срок регистрации кандидатов.
Однако эти планы могут преследовать и другую цель: помочь прекратить разговоры о возможной замене Байдена после дебатов 27 июня, пишет Bloomberg.
"При этом еще до дебатов опросы показывали, что переизбрание Байдена будет осложнено опасениями избирателей относительно его возраста и способности выполнять свои обязанности во время второго срока", - говорится в статье.
Издание добавило, что 15-18 июля в Милуоки пройдет съезд Республиканской партии, где, как ожидается, на пост кандидата объявят Дональда Трампа.
Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.
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Такий тиск в новинах про непередумування демократами висувати Байдена - це добрий гачок для пʼятиденного з"їзду республіканців з 15 липня після вироку Трампу 11-го (будь-якого)...
Адже є соцопитування, котрі вказують -обидва старі вже піднадоїли. Явка на вибори буде значно більшою якщо висуватимуться не вони - адже вирішальний голос саме від нейтрально очікуючих ...
Трампа затвердять , а 21 го комітет партії прийме рішення не затверджувати кандидатуру Байдена ... Й сім"я передумає , й т д т п
https://www.pewresearch.org/politics/2024/04/24/in-tight-presidential-race-voters-are-broadly-critical-of-both-biden-and-trump/
Около половины избирателей заменят и Байдена, и Трампа в избирательном бюллетене 2024 года.
Отражая свое недовольство матчем Байдена и Трампа, почти половина зарегистрированных избирателей (49%) говорят, что если бы у них была возможность определить основных партийных кандидатов на выборах 2024 года, они бы заменили и Байдена, и Трампа в бюллетене.
Нью-Йорк
CNN
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У понеділок Trump Organization оприлюднила плани будівництва розкішної Trump Tower у Саудівській Аравії.
Нова Tower буде побудована в Джидді і побудована в тандемі з Dar Global, міжнародним підрозділом саудівського мега-девелопера Dar Al Arkan.
Якщо Tower в Джидді буде завершена, то, схоже, стане першим великим проектом Trump Organization в Саудівській Аравії.
Новий проект в Саудівській Аравії з'явився всього через кілька днів після того, як Trump Organization і Dar Global представили готельний комплекс Trump International вартістю 500 мільйонів доларів в Омані.
Ведущие демократы исключают замену Байдена на фоне призывов к нему выйти из гонки 2024 года
https://www.reuters.com/authors/david-morgan/ Дэвид Морган и https://www.reuters.com/authors/jarrett-renshaw/ Джарретт Реншоу
1 июля 20249:37 EDTU Обновлено 16 часов назад
"Прискорбная правда заключается в том, что Байден должен выйти из гонки на благо нации, которой он так замечательно служил в течение полувека", - говорится в редакционной статье в редакции Atlanta Journal-Constitution в воскресенье. "Тень выхода на пенсию теперь необходим президенту Байдену".
Демократические лидеры отвергли это.
"Абсолютно нет", - ответил сенатор-демократ от Джорджии Рафаэль Уорнок, один из нескольких демократов, которые считаются возможной заменой Байдену.
Це абсурд та крінж. Велика держава не може знайти молодого , енергійного 50-60 річного кандидата. Джо вже ледь на ногах стоїть.
Як , доречі не факт, що з відходом Байдена не прийдуть обамівці ...
Але Байден в зовнішній політиці веде себе інакше.
Американці мають час подумати після затвердження засудженого злодія як кандидата в президенти, зокрема демократи мають час зробити висновки, чого буде коштувати країні можлива перемога вже затвердженого. .Хочеться вірити .
Шо буде коштувати США? Сотні тисяч, як шо не міліони жертв у ході 3 світовїй війни. Це вже незворотне.
Politico
https://www.politico.com › ...
7 часов назад - От других уголовных дел Трампа до полномочий самого президентства, постановление будет иметь широкие волновые последствия.
Часть людей, которые мирно зашли в Капитолий - теперь оказывается были осуждены неправомерно
Интересно, что будет с делом, где обвниняют в хранении секретных документов дома в сейфе.
Т.к. два похожих случая с Хилари и Байденом - обвинения не стали выдвигать по разным "надуманным" причинам
Похоже остается только дело, об оплате молчания "актрисе"
Закон конечно надо соблюдать
Но потратить 2 года и 100млн денег налогоплательщиков, чтобы найти только это...