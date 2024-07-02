РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6814 посетителей онлайн
Новости
2 816 38

Демократы могут выдвинуть кандидатуру Байдена на президентские выборы в США 21 июля, - Bloomberg

Президент США Джо Байден

Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США для того, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии - он соберется, чтобы завершить процедуры перед основным съездом в Чикаго, который начнется 19 августа.

Указано, что демократы уже планировали выдвинуть 81-летнего Байдена до съезда, чтобы обеспечить его присутствие в избирательных бюллетенях в Огайо, где 7 августа истекает срок регистрации кандидатов.

Читайте: Байден просит доноров не покидать его после неудачных дебатов, - Bloomberg

Однако эти планы могут преследовать и другую цель: помочь прекратить разговоры о возможной замене Байдена после дебатов 27 июня, пишет Bloomberg.

"При этом еще до дебатов опросы показывали, что переизбрание Байдена будет осложнено опасениями избирателей относительно его возраста и способности выполнять свои обязанности во время второго срока", - говорится в статье.

Издание добавило, что 15-18 июля в Милуоки пройдет съезд Республиканской партии, где, как ожидается, на пост кандидата объявят Дональда Трампа.

Также читайте: Байден не будет выходить из предвыборной гонки, - спикер кампании президента США

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24757) США (27094)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Логічно, треба встигнути висунути поки не помер.
показать весь комментарий
02.07.2024 08:39
+7
Та ми теж красавчики в цьому плані. З 42мільонів кєвеєнщика вибрали .
показать весь комментарий
02.07.2024 08:59
+7
Не існує ніяких "ми". Кавеенщіка нам вибрали придурки зі сракою замість голови. З цими організмами особисто я нічого спільного мати не бажаю.
показать весь комментарий
02.07.2024 09:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Логічно, треба встигнути висунути поки не помер.
показать весь комментарий
02.07.2024 08:39 Ответить
Я таке вже був написав, але ротім не наважився відправити... Ви виявилися рішучими ніж я
показать весь комментарий
02.07.2024 08:41 Ответить
Дивні люди. Більше 300 лямів населення, а вони двох кандидатів знайти не можуть. Один кінчений лівацький дідуган, інший на всю голову дідуган
показать весь комментарий
02.07.2024 08:46 Ответить
Та ми теж красавчики в цьому плані. З 42мільонів кєвеєнщика вибрали .
показать весь комментарий
02.07.2024 08:59 Ответить
Не існує ніяких "ми". Кавеенщіка нам вибрали придурки зі сракою замість голови. З цими організмами особисто я нічого спільного мати не бажаю.
показать весь комментарий
02.07.2024 09:25 Ответить
тоді говорили, що голосують не за зеленого, а проти порошенка
показать весь комментарий
02.07.2024 11:19 Ответить
можна помрію ...

Такий тиск в новинах про непередумування демократами висувати Байдена - це добрий гачок для пʼятиденного з"їзду республіканців з 15 липня після вироку Трампу 11-го (будь-якого)...
Адже є соцопитування, котрі вказують -обидва старі вже піднадоїли. Явка на вибори буде значно більшою якщо висуватимуться не вони - адже вирішальний голос саме від нейтрально очікуючих ...
Трампа затвердять , а 21 го комітет партії прийме рішення не затверджувати кандидатуру Байдена ... Й сім"я передумає , й т д т п
показать весь комментарий
02.07.2024 08:44 Ответить
кінець травня 2024 рік -опитування

https://www.pewresearch.org/politics/2024/04/24/in-tight-presidential-race-voters-are-broadly-critical-of-both-biden-and-trump/
Около половины избирателей заменят и Байдена, и Трампа в избирательном бюллетене 2024 года.
Отражая свое недовольство матчем Байдена и Трампа, почти половина зарегистрированных избирателей (49%) говорят, что если бы у них была возможность определить основных партийных кандидатов на выборах 2024 года, они бы заменили и Байдена, и Трампа в бюллетене.
показать весь комментарий
02.07.2024 08:53 Ответить
вибачаюсь ,про опитування вище - кінця квітня
показать весь комментарий
02.07.2024 08:54 Ответить
Араби ставлять на Трампа.

Нью-Йорк
CNN
-
У понеділок Trump Organization оприлюднила плани будівництва розкішної Trump Tower у Саудівській Аравії.

Нова Tower буде побудована в Джидді і побудована в тандемі з Dar Global, міжнародним підрозділом саудівського мега-девелопера Dar Al Arkan.

Якщо Tower в Джидді буде завершена, то, схоже, стане першим великим проектом Trump Organization в Саудівській Аравії.

Новий проект в Саудівській Аравії з'явився всього через кілька днів після того, як Trump Organization і Dar Global представили готельний комплекс Trump International вартістю 500 мільйонів доларів в Омані.
показать весь комментарий
02.07.2024 08:51 Ответить
Вріжем дуба раніше строку - і таке є
показать весь комментарий
02.07.2024 08:54 Ответить
до кінця своєї каденції точно не дотяне навіть якщо виберуть
показать весь комментарий
02.07.2024 09:01 Ответить
Яким би не був вирок для Трампа 11-го у Н-Й , потім в апляції... На зʼїзд 15-го Трамп прийде у ролі засудженого злочинця .А от тоді й послухаємо й почитаємо реакцію виборців ( не тільки республіканців та демократів) на нові реалії...
показать весь комментарий
02.07.2024 09:17 Ответить
цитата зі статті - Reuters за 1 липня

Ведущие демократы исключают замену Байдена на фоне призывов к нему выйти из гонки 2024 года

https://www.reuters.com/authors/david-morgan/ Дэвид Морган и https://www.reuters.com/authors/jarrett-renshaw/ Джарретт Реншоу
1 июля 20249:37 EDTU Обновлено 16 часов назад

"Прискорбная правда заключается в том, что Байден должен выйти из гонки на благо нации, которой он так замечательно служил в течение полувека", - говорится в редакционной статье в редакции Atlanta Journal-Constitution в воскресенье. "Тень выхода на пенсию теперь необходим президенту Байдену".
Демократические лидеры отвергли это.
"Абсолютно нет", - ответил сенатор-демократ от Джорджии Рафаэль Уорнок, один из нескольких демократов, которые считаются возможной заменой Байдену.
показать весь комментарий
02.07.2024 09:01 Ответить
Після 2025 року буде керувати Штатами із палати під крапельницею, а потім на новий 2026 рік виступить у стилі Бориса Миколайовича: я ухажу......
Це абсурд та крінж. Велика держава не може знайти молодого , енергійного 50-60 річного кандидата. Джо вже ледь на ногах стоїть.
показать весь комментарий
02.07.2024 09:13 Ответить
Схиляюсь до думки ,що ковід змінив мізки населення планети Земля.
показать весь комментарий
02.07.2024 09:15 Ответить
Українці перехворіли таємно - до 2019 року
показать весь комментарий
02.07.2024 09:18 Ответить
Українці у своєй основній масі хворі і досі.
показать весь комментарий
02.07.2024 09:47 Ответить
в Україні таке нещастя сталося задовго до ковіду. Та й в Угорщині - ще раніше....
показать весь комментарий
02.07.2024 09:20 Ответить
А США не прямували до сьогоднішнього здеця своєю політичною кризою раніше?
показать весь комментарий
02.07.2024 09:26 Ответить
Ооооййййй... не хочеться навіть обговорювати такі сумні явища...
показать весь комментарий
02.07.2024 13:03 Ответить
Іншого реального кандидата перемогти популізм (місцевого Зе) в США немає. Так що в ослів США іншого вибору нема. Інакше - гарантований бардак не лише в США, а й в усьому світі.
показать весь комментарий
02.07.2024 09:18 Ответить
Тобто ви вважаєте що при правлячій дем партії у самих штатах та у світі повний порядок? А не дай боже прийдуть респи, то все хана світу? Ви це серйозно
показать весь комментарий
02.07.2024 09:31 Ответить
До влади не респи прийдуть а ТРАМПІСТИ - не плутайте з минулим складом команди перемігшої республіканстької партії з Трампом . Й згадайте, що з членами його команди . поважними респами сталося...
Як , доречі не факт, що з відходом Байдена не прийдуть обамівці ...
показать весь комментарий
02.07.2024 09:39 Ответить
Байден не обамівець? Як на мене то справжній продовжувач лівацької справи
показать весь комментарий
02.07.2024 09:54 Ответить
байден праве крило серед демів - це точно ... А що ж робити Україні , до кого хилитися , якщо республіканці лідери перевелися . Мої знайомі американці одвічні республіканці ненависники рашки - не голосують заТрампа.
показать весь комментарий
02.07.2024 10:03 Ответить
коли до влади в Україні в 2019-му прийшли популісти - якраз стала "хана". Нехай не повна, але "хана". Робіть порівняння і висновки.
показать весь комментарий
02.07.2024 13:00 Ответить
Отой бардак вже давно гарантував "інтелектуал" Барак Обама.
показать весь комментарий
02.07.2024 09:43 Ответить
О!, стосовно Обами - не сперечаюсь.
Але Байден в зовнішній політиці веде себе інакше.
показать весь комментарий
02.07.2024 13:02 Ответить
Глупость конечно, но ожидаемая...
показать весь комментарий
02.07.2024 09:33 Ответить
Ну, з трампошкой все зрозуміло, або пост президента у Білому домі або пост петушари у федеральній буцігарне, но Байден вражає. Так триматись за крісло президента це або маразм або така жадоба влади.
показать весь комментарий
02.07.2024 09:41 Ответить
А не допускаєте, що він знає настрої демів щодо війни ?

Американці мають час подумати після затвердження засудженого злодія як кандидата в президенти, зокрема демократи мають час зробити висновки, чого буде коштувати країні можлива перемога вже затвердженого. .Хочеться вірити .
показать весь комментарий
02.07.2024 09:47 Ответить
Припускаю.
Шо буде коштувати США? Сотні тисяч, як шо не міліони жертв у ході 3 світовїй війни. Це вже незворотне.
показать весь комментарий
02.07.2024 09:50 Ответить
There's a really good question lingering in the back of many Americans' minds: who the heck has been running the country? Because this guy obviously could't have.
показать весь комментарий
02.07.2024 09:43 Ответить
https://www.politico.com/news/2024/07/01/supreme-court-trump-immunity-takeaways-00166182 3 неожиданных последствия Верховного суда...

Politico

https://www.politico.com › ...

7 часов назад - От других уголовных дел Трампа до полномочий самого президентства, постановление будет иметь широкие волновые последствия.
показать весь комментарий
02.07.2024 10:38 Ответить
Некоторые дела теперь закроются

Часть людей, которые мирно зашли в Капитолий - теперь оказывается были осуждены неправомерно

Интересно, что будет с делом, где обвниняют в хранении секретных документов дома в сейфе.
Т.к. два похожих случая с Хилари и Байденом - обвинения не стали выдвигать по разным "надуманным" причинам

Похоже остается только дело, об оплате молчания "актрисе"
Закон конечно надо соблюдать
Но потратить 2 года и 100млн денег налогоплательщиков, чтобы найти только это...
показать весь комментарий
02.07.2024 12:21 Ответить
 
 