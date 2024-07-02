Демократы могут выдвинуть кандидатуру Байдена на президентские выборы в США 21 июля, - Bloomberg

Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США для того, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии - он соберется, чтобы завершить процедуры перед основным съездом в Чикаго, который начнется 19 августа.

Указано, что демократы уже планировали выдвинуть 81-летнего Байдена до съезда, чтобы обеспечить его присутствие в избирательных бюллетенях в Огайо, где 7 августа истекает срок регистрации кандидатов.

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Однако эти планы могут преследовать и другую цель: помочь прекратить разговоры о возможной замене Байдена после дебатов 27 июня, пишет Bloomberg.

"При этом еще до дебатов опросы показывали, что переизбрание Байдена будет осложнено опасениями избирателей относительно его возраста и способности выполнять свои обязанности во время второго срока", - говорится в статье.

Издание добавило, что 15-18 июля в Милуоки пройдет съезд Республиканской партии, где, как ожидается, на пост кандидата объявят Дональда Трампа.

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Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.