Оккупанты нанесли экологический ущерб водным объектам Луганщины примерно на 4,2 млрд грн, - ОВА

Россияне нанесли экологический ущерб Северскому Донцу на сумму 1,9 млрд гривен, в целом водным объектам Луганщины - на 4,2 млрд гривен.

Об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Государственная экологическая инспекция в Луганской области с начала полномасштабной агрессии Российской Федерации рассчитала убытки, нанесенные основной водной артерии области реке Северский Донец, на сумму 1,9 млрд грн.

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Агрессор разрушил мостовые переправы через реку Северский Донец, части которых попали в ее русло. Всего в водные объекты Луганской области попало 15 450 тонн обломков мостов и других переправ.



Сообщается, что по расчетам Инспекции, убытки, нанесенные водным объектам Луганской области с начала полномасштабного вторжения России составляют примерно 4,2 млрд грн.

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