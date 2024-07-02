Оккупанты нанесли экологический ущерб водным объектам Луганщины примерно на 4,2 млрд грн, - ОВА
Россияне нанесли экологический ущерб Северскому Донцу на сумму 1,9 млрд гривен, в целом водным объектам Луганщины - на 4,2 млрд гривен.
Об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Государственная экологическая инспекция в Луганской области с начала полномасштабной агрессии Российской Федерации рассчитала убытки, нанесенные основной водной артерии области реке Северский Донец, на сумму 1,9 млрд грн.
Агрессор разрушил мостовые переправы через реку Северский Донец, части которых попали в ее русло. Всего в водные объекты Луганской области попало 15 450 тонн обломков мостов и других переправ.
Сообщается, что по расчетам Инспекции, убытки, нанесенные водным объектам Луганской области с начала полномасштабного вторжения России составляют примерно 4,2 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль