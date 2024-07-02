Политика США относительно применения Украиной американского оружия по территории РФ не изменилась, - Пентагон

Подход США относительно применения Вооруженными силами Украины американского оружия по территории РФ пока остается без изменений.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша политика относительно использования (Вооруженными силами Украины. - Ред.) дальнобойного оружия по России не изменилась", - сказал Райдер.

В ответ на уточнение, касается ли это Крымского полуострова, представитель Пентагона отметил: "Крым - это Украина".

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