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Новости Война
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Политика США относительно применения Украиной американского оружия по территории РФ не изменилась, - Пентагон

райдер,пет

Подход США относительно применения Вооруженными силами Украины американского оружия по территории РФ пока остается без изменений.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша политика относительно использования (Вооруженными силами Украины. - Ред.) дальнобойного оружия по России не изменилась", - сказал Райдер.

В ответ на уточнение, касается ли это Крымского полуострова, представитель Пентагона отметил: "Крым - это Украина".

Читайте также: США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи на 2,3 млрд дол., - Остин

Автор: 

Пентагон (1468) США (27094)


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Топ комментарии
+15
Лицемірству ліцемірів й надалі немає меж...
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02.07.2024 22:22
+10
Це заклик путіну продовжувати знищувати Україну без обмежень?
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02.07.2024 22:41
+8
Це не політика, це паскудство на фоні Будапештського меморандуму.
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02.07.2024 22:53
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Лицемірству ліцемірів й надалі немає меж...
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02.07.2024 22:22 Ответить
Це не війна. Це доворорняки.

"Путін або неадекват, або мав домовленості щодо нападу на Україну" - Зеленський, 25 травня, 2024 року, https://www.facebook.com/watch/?v=1131922421424056 The New York Times
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02.07.2024 23:47 Ответить
Довбні
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02.07.2024 22:23 Ответить
Дали ракети і заборонили ними стріляти по русні ? Це шо за приколи ?
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02.07.2024 22:24 Ответить
Буси та обіцянки .... інки та ацтеки на цьому прокололись.... а нас ***** історія мало чого вчить...
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02.07.2024 22:27 Ответить
Це заклик путіну продовжувати знищувати Україну без обмежень?
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02.07.2024 22:41 Ответить
Ну, якщо прямолінійно і коротко -- то так.
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02.07.2024 23:14 Ответить
Найбоягузливіша нація - американці.
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02.07.2024 22:44 Ответить
бо вони ніколи не воювали з рівним противником собі на своєї теріторії - найближче друга світова в Європі, а так В*єтнамськи партизани в азійський лісах, садам в пустелі, озброєним такнками Т55....
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02.07.2024 23:09 Ответить
Все до одного і пезидент в Україні не справжній, тому і біда ще більша.
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02.07.2024 22:48 Ответить
Це не політика, це паскудство на фоні Будапештського меморандуму.
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02.07.2024 22:53 Ответить
На всякий случай, Зеленский перестраховывается и чтобы не разрушить недвижимость не стреляют по Крыму.
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02.07.2024 22:56 Ответить
боже яке ти тупе-русак
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03.07.2024 00:25 Ответить
Ссыкунячество по американски.
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02.07.2024 23:06 Ответить
Коли ті захоплять Харків - американці дозволять бити АТАКМСами по аеродромах. І то не факт.
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02.07.2024 23:48 Ответить
Начебто Штатам нині не до допомоги Україні. Бо ж всі інтереси держави та її народу спрямовані лише на майбутні президенстькі вибори - хто ж кого?
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03.07.2024 02:18 Ответить
Відновлення кордонів 1991 року це виробництво технологічної зброї, а не заяви про обмеження застосування. Обмеження застосування зброї це Хозарський каганат. Коли на кожному кроці наливайки і котячі магазини дирчать генераторами замість будівництва підземних заводів, це той самий каганат.
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03.07.2024 04:12 Ответить
 
 