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Некоторые украинские пилоты закончили обучение на F-16 в США и отправились в Европу, - Пентагон

f16

Несколько украинских пилотов закончили обучение по управлению истребителями F-16 в США и отправились в Европу.

Об этом рассказал представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сейчас более десятка пилотов обучаются на F-16 как в Дании, так и в Соединенных Штатах", - отметил он.

По его словам, из соображений оперативной безопасности, он не может вдаваться в конкретные цифры относительно количества украинцев, которые проходят подготовку, а также графиков тренировок. В то же время, продолжил представитель Минобороны США, учебный процесс будет зависеть, в частности, от летного опыта пилотов и уровня владения английским языком. Кроме того, по словам Райдера, существует необходимость подготовки материально-технической базы для развертывания F-16.

"Поэтому коалиция ВВС, сформированная Контактной группой по вопросам обороны Украины, продолжает смотреть на это целостно и принимать во внимание ее потребности", - пояснил он.

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Кроме того, он заявил, что некоторые из украинских пилотов закончили обучение в Соединенных Штатах и отправились в Европу. Однако о статусе обученных специалистов, по его словам, должна говорить украинская сторона.

Представитель Министерства обороны США добавил, что в ближайшее время будет больше сообщений по этому поводу. В этом контексте он подтвердил информацию, что поставки F-16 в Украину состоятся этим летом.

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Автор: 

Пентагон (1468) США (27094) F-16 (568)


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Топ комментарии
+6
а дєяки і по 4тій повісці не зьявилися але стали верховними!
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03.07.2024 01:05
+5
Вирушили... Потягом, через Австралію. Незабаром у Окейаніі...
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03.07.2024 03:17
+4
П*дари розх*ярять ті ф-16 іскандерами-М як сушки бо командування в ВПС відкрито роблять на кацапів
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03.07.2024 01:55
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Правила форума Совет форумчан
Вирушили, як назавжди вирушили? 🤔
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03.07.2024 00:53 Ответить
ЗСУ вступили у війну в лютому 2022 року, маючи на озброєнні близько 125 літаків Су-27, Су-25, МіГ-29 та інших. За 28 місяців боїв українці, ймовірно, втратити близько 90 літаків, підтверджують аналітики Oryx.

Згодом українці придбали у союзників чи відновили з довготривалого зберігання десятки запасних МіГів і "сушок". Ці літаки підтримують ВПС у боєздатному стані, доки в Україну не прибудуть винищувачі - F-16 і Mirage 2000.
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03.07.2024 00:54 Ответить
а дєяки і по 4тій повісці не зьявилися але стали верховними!
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03.07.2024 01:05 Ответить
У принципі, очікувано. Ну добре, їх там багато було, може хтось та повернеться в Україну
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03.07.2024 01:47 Ответить
смерть московським окупантам!!!
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03.07.2024 01:51 Ответить
П*дари розх*ярять ті ф-16 іскандерами-М як сушки бо командування в ВПС відкрито роблять на кацапів
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03.07.2024 01:55 Ответить
Працюєш некреативн, без душі. Супервайзер вкид не зарахує.
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03.07.2024 09:44 Ответить
Тобто всі літаки в Миргороді залишились неушкодженими?
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03.07.2024 12:45 Ответить
А вони там були? На кацапському фото один сгорівший літак і два намальованих на бетоні...
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03.07.2024 13:08 Ответить
Тоб то тобі лікуватися єлєктрічєством вже запізно
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03.07.2024 14:46 Ответить
Ну нарешті!!! Декілька незабаром!!!! Це вже практично от-от!!! Миргород напоготові!!!!
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03.07.2024 02:51 Ответить
Вирушили... Потягом, через Австралію. Незабаром у Окейаніі...
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03.07.2024 03:17 Ответить
Росіянин, ти чим незадоволений ?
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03.07.2024 09:45 Ответить
через Барбадос та Антигуа
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03.07.2024 10:44 Ответить
На волах вирушили?
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03.07.2024 12:56 Ответить
Оля не репетуй, хлопці молоді, ти їм не цікава...
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03.07.2024 13:12 Ответить
Для кого ця інформація? Для кацапів? Дивно що треба звітувати про все під час війни.
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03.07.2024 05:22 Ответить
Це вже в котрий раз вони вирушають...
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03.07.2024 07:30 Ответить
Та вже пишіть коли вони вирушать до Миргороду, там їх чекають російські ракети.
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03.07.2024 08:17 Ответить
Маркіян все ще йде..
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03.07.2024 09:36 Ответить
Вирушили.І шо?
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03.07.2024 09:46 Ответить
Вдалої навколосвітноьої подорожі хлопцям!
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03.07.2024 11:38 Ответить
Это уже не смешно....
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03.07.2024 12:43 Ответить
После эпического пройопа в Миргороде вопрос с летачками подвис. Это ж надо, ****, больше часа наблюдать Орлан на аэродромом и нихрена не сделать, от слова вообще!
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03.07.2024 12:59 Ответить
Оля, ти там була?
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03.07.2024 13:10 Ответить
 
 