Некоторые украинские пилоты закончили обучение на F-16 в США и отправились в Европу, - Пентагон

Несколько украинских пилотов закончили обучение по управлению истребителями F-16 в США и отправились в Европу.

Об этом рассказал представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сейчас более десятка пилотов обучаются на F-16 как в Дании, так и в Соединенных Штатах", - отметил он.

По его словам, из соображений оперативной безопасности, он не может вдаваться в конкретные цифры относительно количества украинцев, которые проходят подготовку, а также графиков тренировок. В то же время, продолжил представитель Минобороны США, учебный процесс будет зависеть, в частности, от летного опыта пилотов и уровня владения английским языком. Кроме того, по словам Райдера, существует необходимость подготовки материально-технической базы для развертывания F-16.

"Поэтому коалиция ВВС, сформированная Контактной группой по вопросам обороны Украины, продолжает смотреть на это целостно и принимать во внимание ее потребности", - пояснил он.

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Кроме того, он заявил, что некоторые из украинских пилотов закончили обучение в Соединенных Штатах и отправились в Европу. Однако о статусе обученных специалистов, по его словам, должна говорить украинская сторона.

Представитель Министерства обороны США добавил, что в ближайшее время будет больше сообщений по этому поводу. В этом контексте он подтвердил информацию, что поставки F-16 в Украину состоятся этим летом.

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