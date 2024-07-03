США считают, что будущее Украины - в НАТО, но соответствующее решение должны принять все члены Альянса, - Пентагон

Соединенные Штаты видят Украину членом НАТО в будущем, однако соответствующее решение должны принимать все 32 члена Альянса.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это решение альянса НАТО, 32 стран. Но, конечно, то, что мы сейчас делаем, - и вы слышали предыдущие заявления - это создание "моста" для присоединения Украины к НАТО", - сказал Райдер в ответ на просьбу прокомментировать позицию министра обороны США, считает ли он, что Украина должна стать членом Альянса.

Он также отметил, что частью усилий по поддержке Украины на этом пути является совместная работа по обеспечению военных возможностей ВСУ и создание оперативной совместимости в день, когда Украина станет членом НАТО.

Когда у Райдера спросили, готовы ли США поддержать вступление Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, он отметил, что не хотел бы опережать события. В то же время, генерал подчеркнул: "Мы очень четко сказали, что видим, что будущее Украины в НАТО".

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