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США считают, что будущее Украины - в НАТО, но соответствующее решение должны принять все члены Альянса, - Пентагон

Що потрібно для вступу України в НАТО

Соединенные Штаты видят Украину членом НАТО в будущем, однако соответствующее решение должны принимать все 32 члена Альянса.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это решение альянса НАТО, 32 стран. Но, конечно, то, что мы сейчас делаем, - и вы слышали предыдущие заявления - это создание "моста" для присоединения Украины к НАТО", - сказал Райдер в ответ на просьбу прокомментировать позицию министра обороны США, считает ли он, что Украина должна стать членом Альянса.

Он также отметил, что частью усилий по поддержке Украины на этом пути является совместная работа по обеспечению военных возможностей ВСУ и создание оперативной совместимости в день, когда Украина станет членом НАТО.

Когда у Райдера спросили, готовы ли США поддержать вступление Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, он отметил, что не хотел бы опережать события. В то же время, генерал подчеркнул: "Мы очень четко сказали, что видим, что будущее Украины в НАТО".

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Автор: 

Пентагон (1468) США (27094) членство в НАТО (1529)


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Топ комментарии
+5
США вважають, що майбутнє України в НАТО, після дощику, у четвер!
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03.07.2024 02:01
+5
Для вступления Украины в НАТО необходимо Украинское руководство страной.
Агенты Ху#ла при власти приведут нас не в НАТО, а в свою парашу.
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03.07.2024 06:24
+4
Хуьлу насрати на НАТО, фіолетово НАТО.
Його цікавить НАТО тільки в сенсі "Україна", тільки в сенсі НАТО - це перешкода для захоплення України.
А членство фінів і шведів = фіолетово. Саме тому Меркель і Буш зарубали членство в НАТО для Грузії та України, інакше їм би довелося воювати з рашкою згідно з 5 § статуту НАТО. Саме тому Байден ніколи не прийме Україну в НАТО. Членство України в НАТО = це війна членів НАТО і США за Україну. А вони не збираються воювати. І в цьому сенсі позиції Трампа і Байдена абсолютно ідентичні. Союз НАТО - організація превентивних заходів, але в Україні вже йде війна, тому членство в НАТО - це потяг, який вже пішов. Пішов ще в 2008 році, завдяки агенту ФСБ Меркель.

Тепер треба вирішувати як завершити війну перемогою. У Байдена немає ніякого плану для цього. У Трампа пропонують кинути хуьлу мінімальну територіальну кістку, щоб він забрався з більшості територій, які захопив. У разі відмови Трамп дасть Україні вдесятеро зброї більше, ніж зараз, зброї перемоги. Я вважаю, що хуьло відмовиться, тож план хороший
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03.07.2024 02:29
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Зеля ворует, а Байден ничего не знает.💯
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03.07.2024 12:33 Ответить
Чего ты эти рожи постишь, со времён Кучмы ничего не изменилось, целого дня мало будет чтобы всё ворьё здесь показать.
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03.07.2024 12:44 Ответить
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03.07.2024 12:48 Ответить
Посмотри совместное фото на саммите в Швейцарии, Ермак на самом козырном месте стоит и Камала Харрис робко выглядывает у него из-за спины.
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03.07.2024 12:53 Ответить
И не мечтай,
кацап.
Поменяется власть на адекватную, украинскую - возьмут



Реєстрація: 13.06.2024
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03.07.2024 12:59 Ответить
Ты хочешь все поставить с ног на голову?
Во всем виноват запад, а не ЗЄ и К?

Ну-ну, расейское ИПСО старается вовсю.

Наверное таки не все так прекрасно на расеюшке?
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03.07.2024 13:12 Ответить
За ЗЄ голосовал, болезный? Теперь ни о чем не мріеш?

Ну не мрій, спускайся на дно.
А мы еще поборемся
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03.07.2024 13:04 Ответить
Глен Грант, полковник британской армии в отставке, бывший советник министра обороны Украины.

Но как мы можем доверять государству, которое не было готово бороться за свою страну и вернуть свои земельные и морские ресурсы? У Украины нет стратеги

Далее он рассказал бы украинскому президенту о ценностях НАТО - справедливости, доверии, верховенстве права.

"Мы не видим этих ценностей в том, как Украина относится к олигархам, которые воруют и злоупотребляют своим положением, и как защищает маленького человека от произвола власти в судах - за решеткой оказываются те, против кого недостаточно доказательств.

Вы ничего не сделали для наказания людей, расстрелявших Небесную сотню", - продолжает английский военный.

Он также вспоминает о необходимости реальных реформ в полиции, Министерстве обороны и Службе безопасности, а не "их имитации", а в армии нужно ввести гражданский контроль.
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03.07.2024 13:07 Ответить
Снимать генеральных прокуроров при помощи шантажа, вот это и есть верховенство права!
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03.07.2024 13:09 Ответить
Снимали и будем снимать, если они не соответствуют.
Это у вас, в расее

Пу не снимаемый, чтобы он не натворил
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03.07.2024 13:22 Ответить
Здається мені, що метою виборців ЗЕ! було знищення України як української держави і взагалі знищення як держави, що зараз і виконується. Шкода українців які зараз гинуть на фронті безкінечної війни з ордою!
Виборці ЗЕ! майже досягли мети.
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03.07.2024 13:21 Ответить
"Лицо Запада" на много предпочтительнее нежели дикое звериное лицо
рвсеи.

Ваши же кто только может тикают на Запад.

Но сейчас маленько обломилось, вот и вы и ноете.

В вашу тюрьму народов всеравно никто не хочет, как бы вы не обгаживали запад
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03.07.2024 13:30 Ответить
Это к кому ты, Гриша, обращаешься, говоря ВАМ?
Ты не в Украине, надо понимать?Может из Таможенного Саюзия вещаешь?

Понабежало вас, призывающих сдаваться
Не дождетесь!!!
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03.07.2024 13:25 Ответить
Де я неважливо. Я злий на 73% ворогів України.
Чи ви насправді вірите, що війна скоро закінчиться?!
А чим закінчиться боюся думати.
Думаю, що закінчення війни не вигідно зеленим
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03.07.2024 14:15 Ответить
Какое-то корявое твое расейскре ИПСО.

Запомни, украинцы никогда не захотят в вашу дикую расею.

Раньше больше смотрели на нее по телику.

А теперь насмотрелись на ублюдков воочию.

Это варвары, разрушители, оккупанты, садисты, брехливые, мародеры, дикари, язва планеты Земля

Никогда мы не будем братьями
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03.07.2024 13:18 Ответить
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