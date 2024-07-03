США считают, что будущее Украины - в НАТО, но соответствующее решение должны принять все члены Альянса, - Пентагон
Соединенные Штаты видят Украину членом НАТО в будущем, однако соответствующее решение должны принимать все 32 члена Альянса.
Об этом заявил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Это решение альянса НАТО, 32 стран. Но, конечно, то, что мы сейчас делаем, - и вы слышали предыдущие заявления - это создание "моста" для присоединения Украины к НАТО", - сказал Райдер в ответ на просьбу прокомментировать позицию министра обороны США, считает ли он, что Украина должна стать членом Альянса.
Он также отметил, что частью усилий по поддержке Украины на этом пути является совместная работа по обеспечению военных возможностей ВСУ и создание оперативной совместимости в день, когда Украина станет членом НАТО.
Когда у Райдера спросили, готовы ли США поддержать вступление Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, он отметил, что не хотел бы опережать события. В то же время, генерал подчеркнул: "Мы очень четко сказали, что видим, что будущее Украины в НАТО".
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кацап.
Поменяется власть на адекватную, украинскую - возьмут
Реєстрація: 13.06.2024
Во всем виноват запад, а не ЗЄ и К?
Ну-ну, расейское ИПСО старается вовсю.
Наверное таки не все так прекрасно на расеюшке?
Ну не мрій, спускайся на дно.
А мы еще поборемся
Но как мы можем доверять государству, которое не было готово бороться за свою страну и вернуть свои земельные и морские ресурсы? У Украины нет стратеги
Далее он рассказал бы украинскому президенту о ценностях НАТО - справедливости, доверии, верховенстве права.
"Мы не видим этих ценностей в том, как Украина относится к олигархам, которые воруют и злоупотребляют своим положением, и как защищает маленького человека от произвола власти в судах - за решеткой оказываются те, против кого недостаточно доказательств.
Вы ничего не сделали для наказания людей, расстрелявших Небесную сотню", - продолжает английский военный.
Он также вспоминает о необходимости реальных реформ в полиции, Министерстве обороны и Службе безопасности, а не "их имитации", а в армии нужно ввести гражданский контроль.
Это у вас, в расее
Пу не снимаемый, чтобы он не натворил
Виборці ЗЕ! майже досягли мети.
рвсеи.
Ваши же кто только может тикают на Запад.
Но сейчас маленько обломилось, вот и вы и ноете.
В вашу тюрьму народов всеравно никто не хочет, как бы вы не обгаживали запад
Ты не в Украине, надо понимать?Может из Таможенного Саюзия вещаешь?
Понабежало вас, призывающих сдаваться
Не дождетесь!!!
Чи ви насправді вірите, що війна скоро закінчиться?!
А чим закінчиться боюся думати.
Думаю, що закінчення війни не вигідно зеленим
Запомни, украинцы никогда не захотят в вашу дикую расею.
Раньше больше смотрели на нее по телику.
А теперь насмотрелись на ублюдков воочию.
Это варвары, разрушители, оккупанты, садисты, брехливые, мародеры, дикари, язва планеты Земля
Никогда мы не будем братьями