Общие боевые потери РФ с начала войны - около 546 270 человек (+1180 за сутки), 8123 танка, 14 712 артсистем, 15 583 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 546 270 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.24 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 546 270 (+1180) человек,
– танков - 8123 (+16) единицы,
– боевых бронированных машин - 15 583 (+17) единицы,
– артиллерийских систем - 14 712 (+57) единицы,
– РСЗО - 1115 (+1) единиц,
– средств ПВО - 876 (+2) единиц,
– самолетов - 360 (+0) единиц,
– вертолетов - 326 (+0) единиц,
– БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 668 (+27) единиц,
– крылатых ракет - 2336 (+1) единиц,
– кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
– подводных лодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 19 850 (+63) единиц,
– специальной техники - 2464 (+12) единицы.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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А щодо гармат, то у статистику входять і міномети. А це просто труба. Так що для статистики вони нескінченні.
Міномети калібрів 120мм і 240мм - це таки таке щось, виготовлення чого таки потребує неабияких ресурсів, і думаю ці ресурси не менші ніж оновлення старої двоколісної гаубиці, яку все частіше
застосовують росіяни.
нация
Дані Генштабу про втрати ворога не коментую, бо не знаю, яким чином їх обраховують. Колись знав і затято відстоював їх правильність, а тепер не знаю й просто перепощую.
Тим часом, бої надзвичайно інтенсивні, за кількістю бойових зіткнень побиті всі рекорди. Наближаються до 200 за добу. Ворог осатаніло пре на всіх напрямках, мета: забезпечити прорив і взяти всю територію Донецької області. Це поки нереально, але просування у вражини є майже скрізь на Східному Фронті. Крім хіба району Тернів та Серебрянського лісництва, де були вдалі контратаки ЗСУ.
Погань, згідно даних ДіпСтейт, уже повністю контролює район Канал у Часовому Ярі. Тож тепер починається битва за основну частину міста, що за каналом. Повторювати щоразу, що ворог там застряг, ця мантра не міняє ситуацію - вони просуваються, не рахуючись із втратами. Торецьк і Нью Йорк - ворог просунувся до околиць і, за свідченнями бійців уже почалися бої за сам Торецьк. Тут не лише стесують виступ і прориваються вглиб оборони ЗСУ, але й мають намір обходу на Константинівку з півдня. Шалено тиснуть на Покровському напрямку. Та й біля Старомайорська активні бої. Аналітики прогнозують у найближчі дні ще кілька поганих продавлювань ворога на сході.
Тож, усе дуже важко. Що у владі? А Єрмак дає команди "Фас!" своїй безмозглій торпеді, дестабілізують і демотивують військових. Понад два мільярди оперативно перекинули на дороги. Усе, як завжди. Хтось явно дуже хотів би здати всю Донеччину, тому що цій погані з москви могли пообіцяти, що тоді йому на блюдечку принесуть мир.
Підтримуємо ЗСУ, молимося за наших захисників!