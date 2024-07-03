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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 546 270 человек (+1180 за сутки), 8123 танка, 14 712 артсистем, 15 583 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 546 270 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 546 270 (+1180) человек,

– танков - 8123 (+16) единицы,

– боевых бронированных машин - 15 583 (+17) единицы,

– артиллерийских систем - 14 712 (+57) единицы,

– РСЗО - 1115 (+1) единиц,

– средств ПВО - 876 (+2) единиц,

– самолетов - 360 (+0) единиц,

– вертолетов - 326 (+0) единиц,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 668 (+27) единиц,

– крылатых ракет - 2336 (+1) единиц,

– кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

– подводных лодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 19 850 (+63) единиц,

– специальной техники - 2464 (+12) единицы.

Также смотрите: Подразделение Wild Division "выкуривает" оккупантов дронами-камикадзе. ВИДЕО

втрати військ рф

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19620) Генштаб ВС (6452) ликвидация (3680) уничтожение (7197)


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Топ комментарии
+9
Та ешелони то таке,літачки б повибивати
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03.07.2024 08:19
+7
Утилізація моськовського лайна триває!Металобрухт-йо!! Цікаво коли з"явиться графа-залізничні ешелони??))
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03.07.2024 08:08
+4
Особливо цікава річ ,це залізниця яку москалі будують півднем,з Азова в бік Крима!!))
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03.07.2024 08:22
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Утилізація моськовського лайна триває!Металобрухт-йо!! Цікаво коли з"явиться графа-залізничні ешелони??))
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03.07.2024 08:08 Ответить
Та ешелони то таке,літачки б повибивати
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03.07.2024 08:19 Ответить
Особливо цікава річ ,це залізниця яку москалі будують півднем,з Азова в бік Крима!!))
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03.07.2024 08:22 Ответить
ешелони бабушка сказала на потом.
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03.07.2024 11:01 Ответить
Мені цікаво, де кацапи беруть пушки та автомобілі, якщо їх щодня в такій кількості утилізують?
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03.07.2024 09:39 Ответить
набєрєжні члєни працюють на повну потужність, ну і з трави піднімають. Головне щоб хоча б сотню км могла на сліках проїхати. Потім почнуть реквізовувати у приватних підприємств. Вистачить ще надовго.
А щодо гармат, то у статистику входять і міномети. А це просто труба. Так що для статистики вони нескінченні.
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03.07.2024 11:09 Ответить
Фіг його знає, що туди "входить"... Мені тут пояснювали, що в цю статистику дрібні міномети не записують, а записують лише міномети калібрів 120мм і 240мм. а це аж ніяк не лише труба, це ще й обовязковий неабиякий транспортний засіб, з платформи якого ця "просто труба" ті міни і пуляє.
Міномети калібрів 120мм і 240мм - це таки таке щось, виготовлення чого таки потребує неабияких ресурсів, і думаю ці ресурси не менші ніж оновлення старої двоколісної гаубиці, яку все частіше
застосовують росіяни.
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03.07.2024 11:31 Ответить
) ну тут вам багато чого можуть пояснити. Навіть про те, навіщо конче треба плисти через Тису.
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03.07.2024 11:36 Ответить
по полку в день, недоделанная
нация
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03.07.2024 09:41 Ответить
щодо нації, то ви перебільшуєте. Вище етносу вони не піднялись.
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03.07.2024 11:11 Ответить
Яка на х.. нація,"рускоязичная" бидломаса,хвора на параноїдальну шизофренію ,маячню "Русского мира"
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03.07.2024 11:18 Ответить
ваш комент не до мене.
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03.07.2024 11:26 Ответить
Згоден,перепрошую!!))
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03.07.2024 11:30 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/20656 Тарас Чорновіл :
Дані Генштабу про втрати ворога не коментую, бо не знаю, яким чином їх обраховують. Колись знав і затято відстоював їх правильність, а тепер не знаю й просто перепощую.
Тим часом, бої надзвичайно інтенсивні, за кількістю бойових зіткнень побиті всі рекорди. Наближаються до 200 за добу. Ворог осатаніло пре на всіх напрямках, мета: забезпечити прорив і взяти всю територію Донецької області. Це поки нереально, але просування у вражини є майже скрізь на Східному Фронті. Крім хіба району Тернів та Серебрянського лісництва, де були вдалі контратаки ЗСУ.
Погань, згідно даних ДіпСтейт, уже повністю контролює район Канал у Часовому Ярі. Тож тепер починається битва за основну частину міста, що за каналом. Повторювати щоразу, що ворог там застряг, ця мантра не міняє ситуацію - вони просуваються, не рахуючись із втратами. Торецьк і Нью Йорк - ворог просунувся до околиць і, за свідченнями бійців уже почалися бої за сам Торецьк. Тут не лише стесують виступ і прориваються вглиб оборони ЗСУ, але й мають намір обходу на Константинівку з півдня. Шалено тиснуть на Покровському напрямку. Та й біля Старомайорська активні бої. Аналітики прогнозують у найближчі дні ще кілька поганих продавлювань ворога на сході.
Тож, усе дуже важко. Що у владі? А Єрмак дає команди "Фас!" своїй безмозглій торпеді, дестабілізують і демотивують військових. Понад два мільярди оперативно перекинули на дороги. Усе, як завжди. Хтось явно дуже хотів би здати всю Донеччину, тому що цій погані з москви могли пообіцяти, що тоді йому на блюдечку принесуть мир.

Підтримуємо ЗСУ, молимося за наших захисників!
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03.07.2024 12:45 Ответить
і тут пояснюю: коли Тарасик каже реальну правду - тоді його месаги варто послухати і зрозуміти. Як і тут...
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03.07.2024 12:47 Ответить
 
 