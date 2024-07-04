РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12435 посетителей онлайн
Новости
452 1

Россия держит два своих корабля в Черном и Азовском морях, - ВМС ВСУ. ИНФОГРАФИКА

Росія тримає два своїх кораблі в Чорному й Азовському морях, - ВМС ЗСУ

По состоянию на утро 4 июля, РФ держит на боевом дежурстве по одному кораблю в Черном и Азовском морях.

Об этом рассказали в Военно-морских силах ВС Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Черном море находится носитель крылатых ракет "Калибр", однако ракеты на нем отсутствуют.

В Азовском море дежурит один российский корабль, но он не ракетоносец.

В то же время в Средиземном море Россия держит два корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

За прошедшие сутки, в интересах России, проход Керченским проливом осуществили в Азовское море четыре судна - все двигались из пролива Босфор. В Черное море прошли Керченским проливом 10 судов, из которых семь продолжили движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - говорится в сообщении ВМС ВС Украины.

Росія тримає два своїх кораблі в Чорному й Азовському морях, - ВМС ЗСУ

Читайте также: Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель с "Калибрами", - Силы обороны Юга

Автор: 

ВМС (1481) корабль (2046) ракеты (3612) Черноморский флот РФ (1561)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тепер економіка мацковіі
четверта в особливому списку
показать весь комментарий
04.07.2024 12:00 Ответить
 
 