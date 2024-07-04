США и Китай могут остановить войну в Украине, если будут действовать вместе, - Зеленский
США и Китай способны ускорить прекращение войны РФ против Украины, если будут действовать сообща.
Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, Зеленский отметил, что Пекин имеет большое влияние на Россию, поскольку она очень зависит от рынка экспорта и сбыта.
По словам главы государства, США и Китай могут прекратить войну в Украине, если отбросят разногласия и будут действовать вместе.
К слову, ранее украинский лидер заявлял, что Украина никогда не позиционировала Китай как врага. По его мнению, КНР могла бы помочь Украине, поскольку имеет экономическое и политическое влияние на страну-агрессора Россию.
Топ комментарии
+6 Erlich Bachman
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+3 Марина Нєчаєва #561431
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+2 Erlich Bachman
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Якщо Б-г і адський сотона будуть діяти разом, не стане ні добра ні зла на світі? Не розмінюйся на дрібниці, думай ширше!
"Китай і США разом"
Оце так перл викатив !
Друге не тільки Китай зараз має вигоду від війни у вигляді дешевих ресурсів з раші а і всі американські компанії які мають там виробництво або торгують з ними .... Нагадаю вам що товарооборот між Китаєм та СШа 660 млрд. $ в рік а інвестиції 470 млрд.
Ох і дурне ж воно! Дєрьмак ніде підписів не ставив і не ставить, а строк світить саме цьому херпідуну...
ЩО ЗЕЛЕНИЙ КЛОУН "НАДО ПРОСТО ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ ТУТ НЕ СПРАЦЮЮТЬ" ? 🤣