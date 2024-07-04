США и Китай могут остановить войну в Украине, если будут действовать вместе, - Зеленский

США и Китай способны ускорить прекращение войны РФ против Украины, если будут действовать сообща.

Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Зеленский отметил, что Пекин имеет большое влияние на Россию, поскольку она очень зависит от рынка экспорта и сбыта.

По словам главы государства, США и Китай могут прекратить войну в Украине, если отбросят разногласия и будут действовать вместе.

К слову, ранее украинский лидер заявлял, что Украина никогда не позиционировала Китай как врага. По его мнению, КНР могла бы помочь Украине, поскольку имеет экономическое и политическое влияние на страну-агрессора Россию.

Читайте также: Китай бросает вызов НАТО, - Столтенберг