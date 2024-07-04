РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12561 посетитель онлайн
Новости Война
1 680 16

США и Китай могут остановить войну в Украине, если будут действовать вместе, - Зеленский

США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо будуть діяти разом, - Зеленський

США и Китай способны ускорить прекращение войны РФ против Украины, если будут действовать сообща.

Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Зеленский отметил, что Пекин имеет большое влияние на Россию, поскольку она очень зависит от рынка экспорта и сбыта.

По словам главы государства, США и Китай могут прекратить войну в Украине, если отбросят разногласия и будут действовать вместе.

К слову, ранее украинский лидер заявлял, что Украина никогда не позиционировала Китай как врага. По его мнению, КНР могла бы помочь Украине, поскольку имеет экономическое и политическое влияние на страну-агрессора Россию.

Читайте также: Китай бросает вызов НАТО, - Столтенберг

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) Китай (3042) США (27131)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
І взагалі, що таке "зупинити війну" в його системі координат? Пєрєстать стрілять?
показать весь комментарий
04.07.2024 12:17 Ответить
+3
Зачекайте, ще тільки ранок - ще не встиг розширити підсвідомість до таких масштабів
показать весь комментарий
04.07.2024 12:19 Ответить
+2
Я навіть більше скажу..
Якщо Б-г і адський сотона будуть діяти разом, не стане ні добра ні зла на світі? Не розмінюйся на дрібниці, думай ширше!
показать весь комментарий
04.07.2024 12:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже НЕ "Порошенко винен"?!!
показать весь комментарий
04.07.2024 12:15 Ответить
США віддає Тайвань і Китай змінює свою позицію щодо України...
показать весь комментарий
04.07.2024 15:26 Ответить
Я навіть більше скажу..
Якщо Б-г і адський сотона будуть діяти разом, не стане ні добра ні зла на світі? Не розмінюйся на дрібниці, думай ширше!
показать весь комментарий
04.07.2024 12:15 Ответить
Зачекайте, ще тільки ранок - ще не встиг розширити підсвідомість до таких масштабів
показать весь комментарий
04.07.2024 12:19 Ответить
І взагалі, що таке "зупинити війну" в його системі координат? Пєрєстать стрілять?
показать весь комментарий
04.07.2024 12:17 Ответить
Це все буде в новому виданні творів нового мирного плану до кінця року. Поки що кріпіться, мужнійте, купуйте динамо-машини і рийте глибше окопи
показать весь комментарий
04.07.2024 12:24 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 12:20 Ответить
Ну так, звичайно, ніхто не буде радитись з цим нелигітимним чотириразовим ухилянтом, (хоча йому особисто не треба закінчувати війну., бо довидеться виїзджати до росії)
показать весь комментарий
04.07.2024 12:23 Ответить
Ідіот !
"Китай і США разом"
Оце так перл викатив !
показать весь комментарий
04.07.2024 12:26 Ответить
А що вони зараз не разом, після останньої зустрічі Байдена і Сі навіть співпрацю штабів поновили та обмінюються розвідданими...

Друге не тільки Китай зараз має вигоду від війни у вигляді дешевих ресурсів з раші а і всі американські компанії які мають там виробництво або торгують з ними .... Нагадаю вам що товарооборот між Китаєм та СШа 660 млрд. $ в рік а інвестиції 470 млрд.
показать весь комментарий
04.07.2024 13:09 Ответить
Я так розумію, що цей диктор прочитав написане спічрайтером під диктовку дєрьмака завуальоване "нехай США та Китай вирішують проблеми України і не заважають нам красти"?
Ох і дурне ж воно! Дєрьмак ніде підписів не ставив і не ставить, а строк світить саме цьому херпідуну...
показать весь комментарий
04.07.2024 12:33 Ответить
Це і причина по якій він тримає при собі юристів - спочатку Богдана, а потім і цього кацапського х*ра дЄрмака.
показать весь комментарий
04.07.2024 13:52 Ответить
А навіщо їм це??!!!
показать весь комментарий
04.07.2024 12:34 Ответить
Це називається дятел
показать весь комментарий
04.07.2024 12:39 Ответить
зелений придурок, так ти "проста пірістань стрілять", як і радять тобі твої любі, такі ж ******, як і ти, китайські комуняки. спробуй ще раз - раз вже пробував!! "падумаєшь", іще 20% території втратиш, ну, й пару сотень тисяч трупів... це ж х...я - 58% досі *******, так шо мона пробувати, зе-уйобок, дєрзай!!
показать весь комментарий
04.07.2024 13:25 Ответить
США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо будуть діяти разом, - Зеленський Джерело:
ЩО ЗЕЛЕНИЙ КЛОУН "НАДО ПРОСТО ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ ТУТ НЕ СПРАЦЮЮТЬ" ? 🤣
показать весь комментарий
04.07.2024 13:51 Ответить
 
 