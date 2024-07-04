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Новости Война
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РФ не добилась значительных территориальных успехов в Украине и не имеет никаких признаков стратегического прорыва, - президент Чехии Павел

Петр Павел не бачить стратегічного прориву Росії в Україні

Президент Чехии Петр Павел считает, что у России нет мотивации вести мирные переговоры с Украиной, потому что она думает, что все еще может достичь своих целей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Чешскому радио".

По его словам, предложения России о прекращении войны до сих пор были ультимативными и предусматривали безусловную капитуляцию Украины, а не прочную основу для мирных переговоров.

Павел отметил, что Россия и в дальнейшем будет пытаться достичь территориальных успехов в Украине.

Президент Чехии подчеркнул, что важно поддерживать Украину настолько, чтобы Россия поняла, что единственный способ положить конец конфликту - это переговоры, а не дальнейшее продолжение боевых действий.

Также читайте: Украина вряд ли сможет в ближайшем будущем вернуть оккупированные территории, – президент Чехии Павел

"Россия не добилась каких-то значительных территориальных успехов, и никаких признаков стратегического прорыва с ее стороны не предвидится, но у нее больше ресурсов, чем у Украины. Однако страна, которая подверглась нападению, своим отношением, героизмом солдат и гражданских лиц доказывает, что у нее есть решимость и шанс защитить себя", - отметил Павел.

Чешский лидер считает, что ситуация на поле боя не складывается в пользу кого-либо из участников войны.

По словам президента Чехии, можно ожидать, что в будущем во время переговоров будет достигнут какой-то компромисс, а также возможно, что часть украинской территории будет временно оккупирована Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Чехии Павел: Нужно установить четкие границы для России, она не удовлетворится Украиной

Автор: 

армия РФ (19670) боевые действия (4311) Павел Петр (136)


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Топ комментарии
+6
Тактические успехи могут закончится несколькими вариантами. Либо перерасти в стратегические успехи, либо сточатся об умелую оборону. Ничего не бывает бесконечного. Помните боевые картинки от кремля "ракеты никогда не закончатся"? Ни и где сейчас те ракетные обстрелы по 150+ ракет каждую неделю?
Так будет и с КАБами, и с мясом. Московиты нащупали удачное решение с КАБами и пользуются им на 100%. Но найдется решение и на эту проблему, даже не сомневаюсь в этом.
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04.07.2024 12:27 Ответить
+4
Україна, маючи всього 3% оборонного бюджета США,
знищила 87% московських сухопутних військ, які існували перед війною,
з того 63% рф танків, 32% бронетранспортерів..

Слава ЗСУ!
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04.07.2024 12:48 Ответить
+2
Звісно...
Це якби рашисти окупували Брно, а до Праги не дійшли, теж були б "незначні успіхи"?
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04.07.2024 12:21 Ответить
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Звісно...
Це якби рашисти окупували Брно, а до Праги не дійшли, теж були б "незначні успіхи"?
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04.07.2024 12:21 Ответить
Росіянин, а що ти маєш на увазі за " Брно"-Бахмут, чи Авдіївку?
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04.07.2024 12:42 Ответить
Росіянина у дзеркалі побачиш.
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04.07.2024 13:24 Ответить
Так просте питання, росіянин, що ти маєш на увазі за " Брно"-Бахмут, чи Авдіївку?
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04.07.2024 13:43 Ответить
Це ти вже з ранку в своєму мухосранську лупанув стакан стекломоя, чи це ще після вчорашнього не попустило, що ти такий збуджений?
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04.07.2024 15:13 Ответить
Росіянин, ти можеш нарешті зібратися, і відповісти на своє ж твердження . Що ти маєш на увазі за " Брно"-Бахмут, чи Авдіївку? Чи інтеллект не дозволяє правій півкулі твого мозоку рошифрувати що висра..а ліва ?
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04.07.2024 18:25 Ответить
Тактические успехи могут закончится несколькими вариантами. Либо перерасти в стратегические успехи, либо сточатся об умелую оборону. Ничего не бывает бесконечного. Помните боевые картинки от кремля "ракеты никогда не закончатся"? Ни и где сейчас те ракетные обстрелы по 150+ ракет каждую неделю?
Так будет и с КАБами, и с мясом. Московиты нащупали удачное решение с КАБами и пользуются им на 100%. Но найдется решение и на эту проблему, даже не сомневаюсь в этом.
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04.07.2024 12:27 Ответить
Одне питання - скіки це рішення буде коштувати життів та теріторій. При тому шо своєї протидії у зеленского немає і не буде.
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04.07.2024 12:36 Ответить
А що тоб б бажалось, росіянину, щоб, Україна пустила вашу орду в Київ і Одесу, і ви б тут ввели " рєжім русскага міра"
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04.07.2024 12:44 Ответить
Де українськи каби, фаби, ракети, бетоні укріплення? І де я написав саме те шо ти отут наваяв?
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04.07.2024 12:49 Ответить
Росінин, всі розуміють ЩО САМЕ ти написав і ЩО САМЕ ти намагався вкинути
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04.07.2024 12:54 Ответить
Так, я розумію, шо саме зеленский зруйнував все з 19 року - нищив та скорочував ЗСУ, нищив оборонпром, віддавав бетоні укріпрайьони рашистам на Сході. Так це я вкидаю? Можу привести тобі доказ, як зеленский, персонально розброював ЗСУ у 19 році.Бажаєш?
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04.07.2024 12:58 Ответить
Бот, розслабся, викури Біломорину, сосни піваса
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04.07.2024 13:14 Ответить
Йди в окоп, та захисти зеленского - там вже недокоплект 50%. Не сиди на дивані. Слава зеленскому - і в бій.
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04.07.2024 16:21 Ответить
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04.07.2024 18:14 Ответить
150 + ракет їм вже не треба.
вони посилають 10 і все в точку - ТЕС лягли разом...
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04.07.2024 15:28 Ответить
Ішними словами...

Раша Ту ...-дей...

Немає ідей...

Лише ротами ..

Заглочуюми...

Проглочуючим....

Інгст инкном......
Ніби... всі це мають робити...

Скотини... слини...
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04.07.2024 12:35 Ответить
Угу, саме час підписати капітуляцію на умовах *****, про що останнім часом посилено ******* з ОПи.
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04.07.2024 12:42 Ответить
Україна, маючи всього 3% оборонного бюджета США,
знищила 87% московських сухопутних військ, які існували перед війною,
з того 63% рф танків, 32% бронетранспортерів..

Слава ЗСУ!
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04.07.2024 12:48 Ответить
Путін розраховує на свою хабадську агентуру в міжнародних структурах.
І молиться на хабадника-трампа.
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04.07.2024 13:19 Ответить
Павел знає шо каже ...❤в нас є надія
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04.07.2024 16:06 Ответить
 
 