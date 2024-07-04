РФ не добилась значительных территориальных успехов в Украине и не имеет никаких признаков стратегического прорыва, - президент Чехии Павел
Президент Чехии Петр Павел считает, что у России нет мотивации вести мирные переговоры с Украиной, потому что она думает, что все еще может достичь своих целей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Чешскому радио".
По его словам, предложения России о прекращении войны до сих пор были ультимативными и предусматривали безусловную капитуляцию Украины, а не прочную основу для мирных переговоров.
Павел отметил, что Россия и в дальнейшем будет пытаться достичь территориальных успехов в Украине.
Президент Чехии подчеркнул, что важно поддерживать Украину настолько, чтобы Россия поняла, что единственный способ положить конец конфликту - это переговоры, а не дальнейшее продолжение боевых действий.
"Россия не добилась каких-то значительных территориальных успехов, и никаких признаков стратегического прорыва с ее стороны не предвидится, но у нее больше ресурсов, чем у Украины. Однако страна, которая подверглась нападению, своим отношением, героизмом солдат и гражданских лиц доказывает, что у нее есть решимость и шанс защитить себя", - отметил Павел.
Чешский лидер считает, что ситуация на поле боя не складывается в пользу кого-либо из участников войны.
По словам президента Чехии, можно ожидать, что в будущем во время переговоров будет достигнут какой-то компромисс, а также возможно, что часть украинской территории будет временно оккупирована Россией.
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Це якби рашисти окупували Брно, а до Праги не дійшли, теж були б "незначні успіхи"?
Так будет и с КАБами, и с мясом. Московиты нащупали удачное решение с КАБами и пользуются им на 100%. Но найдется решение и на эту проблему, даже не сомневаюсь в этом.
вони посилають 10 і все в точку - ТЕС лягли разом...
Раша Ту ...-дей...
Немає ідей...
Лише ротами ..
Заглочуюми...
Проглочуючим....
Інгст инкном......
Ніби... всі це мають робити...
Скотини... слини...
знищила 87% московських сухопутних військ, які існували перед війною,
з того 63% рф танків, 32% бронетранспортерів..
Слава ЗСУ!
І молиться на хабадника-трампа.